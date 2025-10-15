Prev
ગૌતમ ગંભીર અચાનક વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ડ્રેસિંગ રૂમમાં કેમ ગયા ? જાણો પછી શું થયું

Gautam Gambhir : અમદાવાદમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની જીત બાદ ટીમ ઈન્ડિયાએ નવી દિલ્હીમાં બીજી જીત મેળવી. મેચ પછી ભારતીય કોચ ગૌતમ ગંભીરે કંઈક એવું કર્યું જેનાથી બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. શ્રેણી સમાપ્ત થયા પછી તેઓ વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ડ્રેસિંગ રૂમમાં ગયા હતા.

Gautam Gambhir : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ટેસ્ટ શ્રેણી જીતીને ઘરઆંગણે જોરદાર વાપસી કરી હતી. ગયા વર્ષે ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડ સામે પરાજય થયો હતો. મેચ પછી ભારતીય કોચ ગૌતમ ગંભીર વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ડ્રેસિંગ રૂમમાં ગયા હતા. જેનો એક વીડિયો BCCIએ શેર કર્યો છે. 

ગંભીર વેસ્ટ ઇન્ડીઝના કોચ ડેરેન સેમીના કહેવા પર ગયા અને મુલાકાતી ટીમના ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપ્યું. ગંભીર માને છે કે ભલે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ક્રિકેટ હાલમાં તેના સૌથી ખરાબ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યું હોય, કેરેબિયન ખેલાડીઓનું વર્તમાન ગ્રુપ આગામી પેઢીને પ્રેરણા આપવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. ગંભીરે તેમને દિલ્હીમાં બીજી ટેસ્ટની બીજી ઇનિંગમાં દર્શાવવામાં આવેલી લડાયક ભાવનાનું અનુકરણ કરવાની સલાહ આપી.

ગંભીરે શું કહ્યું ?

બીસીસીઆઈ દ્વારા શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં ગંભીરે કહ્યું, "જ્યારે હું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ વિશે વાત કરું, તો ઘણી ટીમો રમતને પ્રેમ કરે છે તેથી રમે છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ જેવી બહુ ઓછી ટીમો છે જેમની પાસે આ રમત રમવાનો હેતુ હોય છે.

ગંભીરે કહ્યું, "તમારી પાસે એક હેતુ છે. હેતુ હંમેશા પ્રેમ કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે હું તમને જોઉં છું, ત્યારે મને લાગે છે કે તમે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ક્રિકેટની આગામી પેઢીને પ્રેરણા આપી શકો છો." તેમણે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ક્રિકેટ મેદાન પર અને બહાર બંને જગ્યાએ જે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યું છે તે સ્વીકારી, પરંતુ ખેલાડીઓને પોતાનો રસ્તો ગુમાવ્યા વિના માથું ઊંચું રાખવા કહ્યું.  

 

વિશ્વ ક્રિકેટને વેસ્ટ ઇન્ડીઝની જરૂર છે

ગંભીરે આગળ કહ્યું, "વિશ્વ ક્રિકેટને એક મજબૂત વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટેસ્ટ ટીમની જરૂર છે. હું એક વાત કહેવા માંગુ છું, અને આ એવી વાત છે જેના પર હું હંમેશા વિશ્વાસ રાખું છું. તમને લાગશે કે હું ફક્ત તેના માટે જ કહી રહ્યો છું. પરંતુ આ વાત સીધી મારા દિલથી બહાર આવી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટને વિશ્વ ક્રિકેટની જરૂર નથી, વિશ્વ ક્રિકેટને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટની જરૂર છે."

નાનામાં નાના યોગદાનની પ્રશંસા થવી જોઈએ: ગંભીર

ગંભીરે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ખેલાડીઓને કોટલા ટેસ્ટની અંતિમ ઇનિંગમાં બતાવેલી દ્રઢતા જાળવી રાખવા કહ્યું. તેમણે કહ્યું, "તમે લોકો આ ટેસ્ટ મેચની બીજી ઇનિંગમાં જે રીતે રમ્યા તે કદાચ તે ટેમ્પ્લેટ છે જે ખરેખર વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટને આગળ લઈ જઈ શકે છે. તમે લોકો જે રીતે લડ્યા, નંબર 1થી નંબર 11 સુધી અને મારા માટે ટીમ સ્પોર્ટ્સમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે દરેક યોગદાનની પ્રશંસા થવી જોઈએ."
 

