ગૌતમ ગંભીર-સૂર્યાનો એ એક નિર્ણય...જેને સમજવામાં ન્યૂઝીલેન્ડ સહિતની હરીફ ટીમો થાપ ખાઈ ગઈ
T20 World Cup 2026: ભારતે ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીતવાની સાથે જ અનેક રેકોર્ડ બનાવ્યા. સતત બે વાર જીતનારી પ્રથમ ટીમ બની અને ઘરઆંગણે જીત મેળવનારી પણ પ્રથમ ટીમ બની. જો કે ટુર્નામેન્ટમાં સતત પડકારો ઝેલતી ભારતીય ટીમ માટે અધવચ્ચે લેવાયેલો એક નિર્ણય ખુબ જ નિર્ણાયક સાબિત થયો.
- ટુર્નામેન્ટમાં સતત પડકારોનો સામનો કરતી હતી ટીમ ઈન્ડિયા
- એક સમયે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થવાનું પણ તોળાયું હતું જોખમ
- ત્યારબાદ કોચ-કેપ્ટને લીધો હતો એક એવો નિર્ણય જે કામ કરી ગયો
T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ 8 માર્ચના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ મેચ 96 રનથી જીતી લીધી. ટુર્નામેન્ટમાં જો કે ભારત હોટ ફેવરિટ હતું પરંતુ આમ છતાં સુપર 8માં થોડી ગડબડ થઈ. જો કે ત્યારેબાદ જે થયું તે ઈતિહાસ રચાઈ ગયો. આ વખતે ટુર્નામેન્ટ શરૂ થઈ ત્યારે ઘણા પડકારો ભારતીય ટીમ સામે હતા. કારણ કે તિલક વર્મા ઈજા બાદ ટીમમાં વાપસી કરી રહ્યો હતો જ્યારે સંજુ સેમસન ફોર્મમાં નહતો. અભિષેક વર્માને પેટની સમસ્યા થઈ હતી. ત્યારે એવું લાગતું હતું કે શું ટીમ ઈન્ડિયાને નજર લાગી છે?
ટુર્નામેન્ટમાં અનેક પડકારો
ગ્રુપ સ્ટેજમાં ભારતે બધી મેચ જીતી, જેમાં પાકિસ્તાન સામેનો મહામુકાબલો પણ સામેલ હતો પરંતુ આમ છતાં ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રદર્શન કઈ ખાસ જોવા મળતું નહતું. એવું લાગતું હતું કે જાણે ટુકડે ટુકડે પરફોર્મ થઈ રહ્યું છે. કોઈ એક ખેલાડીના દમ પર જીત મળતી હતી. યુએસએ વિરુદ્ધ કેપ્ટન સૂર્યાએ મેચ વિનિંગ ઈનિંગ રમી જ્યારે પાકિસ્તાન સામે ઈશાન કિશન ચમક્યો.
ભારત જીતતું તો હતું પરંતુ ખેલાડીઓના દેખાવ એ ચાહકોને આનંદિત કરી શકતા નહતા. વિપક્ષી ટીમોએ તો જાણે આઈસીસી ટી20 નંબર વન ખેલાડી અભિષેક ખેલાડીઓની વિકનેસ જાણીને એ રીતે પ્લાનિંગ કર્યું હોય તેવું લાગતું હતું. ટોપ 3 ખેલાડીઓ લેફ્ટી હોવાના કારણે ભારત સતત વિપક્ષની જાળમાં ફસાતું જતું હતું. ભારતને એ ઓપનિંગ નહતું મળતું જે જરૂર હતું.
સુપર 8માં મળ્યો પહેલો ઝટકો
સુપર 8ની સાઉથ આફ્રીકા સામેની મેચમાં જ્યારે ભારત હાર્યુ તો પહેલો ઝટકો મળ્યો અને સમીકરણો બદલાવવા લાગ્યા. ત્યારબાદ બીજી ટીમોના પરફોર્મન્સ પર નજર રાખવી પડી. કારણ કે ભારત વિશે કહેવાવા લાગ્યું કે તે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ શકે છે. પરંતુ પછી જે થયું તે ટર્નિંગ પોઈન્ટ બની ગયો.
ગૌતમ ગંભીરનો એક નિર્ણય...
ગૌતમ ગંભીર અને સૂર્યકુમાર યાદવે ટીમ કોમ્બિનેશન બદલ્યું અને સંજુ સેમસનને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કર્યો. સેમસેન ત્યારબાદ હરીફ ટીમોના ભૂક્કા બોલાવ્યા. સેમસને આ પહેલા ટુર્નામેન્ટમાં એક જ મેચ નામિબિયા સામે રમી હતી જેમાં તેણે 8 બોલ પર 22 રન કર્યા હતા.
ખોટો સિક્કો ગણાતો હતો?
મોટી ટુર્નામેન્ટ પહેલા સંજુ સેમસનનું ફોર્મ જાણે ગાયબ થઈ ગયું હતું. 2025માં શુભમન ગિલના કારણે તેને તક મળતી નહતી. જ્યારે ટીમ મેનેજમેન્ટે ટી20 વર્લ્ડ કપ સ્ક્વોડની જાહેરાત કરતા ગિલને બહાર કર્યો તો સેમસન માટે જાણે દરવાજા ખુલી ગયા. સેમસન અને અભિષેકને ઓપનિંગ માટે પસંદ કરાયા હતા. જ્યારે ઈશાન કિશનને બેકઅપ ઓપનર અને વિકેટ કિપર સ્ક્વોડમાં જગ્યા મળી હતી.
ભારતે ટી20 વર્લ્ડ કપની બરાબર પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ 5 મેચની ટી20 સીરિઝ રમી હતી. તિલક વર્મા ઈજામાંથી બહાર આવી રહ્યો હતો. આવામાં ઈશાન કિશનને રમવાની તક મળી. ઈશાને તો આ તક એવી ઝડપી કે વાત ન પૂછો. પરંતુ સેમસન માટે સમસ્યા થઈ કારણ કે સતત 5 મેચમાં તે ફ્લોપ રહ્યો. આ જ કારણે સિરીઝની છેલ્લી મેચમાં તેની પાસેથી વિકેટ કિપિંગ પણ ન કરાવવામાં આવ્યું. તે સમયે સ્પષ્ટ થઈ ગયું હતું કે ભારત સંજુ સેમસનની જગ્યાએ ઈશાન કિશન સાથે ટી20 વર્લ્ડ કપની શરૂઆત કરશે. થયું પણ એવું. જો કે આ નિર્ણયે ટીમના કોમ્બિનેશનને હલાવી દીધુ. અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, તિલક વર્મા, શિવમ દુબે અને રિંકુ સિંહના હોવાથી ટીમમાં ઘણા લેફ્ટી થઈ ગયા હતા.
આવામાં જ્યારે સાઉથ આફ્રીકા સામે હાર મળી તો ભારતે ફરીથી પોતાનું કોમ્બિનેશન બદલ્યું અને આ ટુર્નામેન્ટમાં તે ભારત માટે ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થયો. ભારતે રિંકુ સિંહની જગ્યાએ સંજુ સેમસનને તક આપી.
તબાહી મચાવી દીધી
સેમસનનને જેવી ટીમમાં ફરી તક મળી કે તેણે આ વખતે તો આ તક બંને હાથે ઝડપી લીધી. ઝિમ્બાબ્વે વિરુદ્ધ 15 બોલમાં 24 રન કરીને ટીમ ઈન્ડિયાને ઠીક શરૂઆત આપી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ જે થયું તે ઈતિહાસ રચાઈ ગયો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ સુપર 8ની મેચમાં સેમસને 196 રનનો મુશ્કેલ ટાર્ગેટ ચેઝ કરતા 97 રનની અણનમ ઈનિંગ રમી. ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ સેમીફાઈનલમાં 89 રન કર્યા. આ બંને તકમાં તે ભલે સદી ચૂકી ગયો પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયાને જીતના દ્વારે મૂકી દીધુ.
ફાઈનલમાં પણ સંજુ સેમસને ન્યૂઝીલેન્ડના બોલરોનો દમ કાઢી નાખ્યો. સેમસને વધુ એક 89 રનની ઈનિંગ ભારત માટે રમી અને જીતનો પાયો નાખ્યો. 5 મેચમાં 321 રન કરીને સેમસન ટુર્નામેન્ટમાં ભારત માટે સૌથી વધુ રન કરનારો ખેલાડી બન્યો અને હુકમનો એક્કો સાબિત થયો. સેમસનને આ જબરદસ્ત પરફોર્મન્સ માટે પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ પણ મળ્યો.
