/ગૌતમ ગંભીર સૂર્યકુમાર યાદવ પાસેથી છીનવી લેશે કેપ્ટનશીપ ? ટીમ ઈન્ડિયાના સિલેક્શન અંગે ચોંકાવનારો ખુલાસો!

Suryakumar Yadav : સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે 2026 T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો. જોકે, ટુર્નામેન્ટ પછી તરત જ તેને કેપ્ટનશીપ પરથી હટાવવા અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ. છેલ્લા એક વર્ષથી સૂર્યાનું ફોર્મ ખરાબ રહ્યું છે અને 2026 IPL દરમિયાન પણ તેનું બેટ શાંત રહ્યું છે. પરિણામે ટીમ ઈન્ડિયામાં તેનું સ્થાન હવે જોખમમાં છે.
ગૌતમ ગંભીરે મુખ્ય કોચ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યા પછી તરત જ સૂર્યકુમાર યાદવનો ભારતના T20 કેપ્ટન તરીકેનો કાર્યકાળ શરૂ થયો. હવે ગંભીર જ સૂર્યાનું ભાવિ નક્કી કરશે.
ગૌતમ ગંભીર નક્કી કરશે સૂર્યાનું ભાવિ ?
ગૌતમ ગંભીર હાલમાં ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ છે અને તેના નેતૃત્વમાં જ ભારતે તેનો ત્રીજો T20 વર્લ્ડ કપ ખિતાબ મેળવ્યો હતો. ગંભીરે સૂર્યાકુમાર યાદવની સફળતામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. હવે સૂર્યાનું ભાગ્ય ગંભીરના હાથમાં છે. જે હાલમાં ખરાબ ફોર્મનો સામનો કરી રહ્યો છે. પીટીઆઈના એક અહેવાલ મુજબ, ગૌતમ ગંભીરની ભલામણો આખરે ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન તરીકે સૂર્યકુમાર યાદવનું ભવિષ્ય નક્કી કરશે. આનો અર્થ એ થાય કે ગંભીર તરફથી સકારાત્મક પ્રતિસાદ સૂર્યાની કેપ્ટનશીપ બચાવી શકે છે, જ્યારે તેના ફોર્મ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવાથી તેને નેતૃત્વની ભૂમિકા ગુમાવવી પડી શકે છે.
મીટિંગ ક્યારે થશે ?
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20 શ્રેણી યોજાવાની નથી. જો કે, 19 મેના રોજ પસંદગી સમિતિ દેવજીત સૈકિયા સાથે મુલાકાત કરીને અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ટેસ્ટ અને ODI શ્રેણી અંગે ચર્ચા કરશે. અહેવાલો અનુસાર, આ બેઠક દરમિયાન સૂર્યકુમાર યાદવના ભવિષ્ય અંગે પણ ચર્ચા થઈ શકે છે. ગુવાહાટીમાં યોજાનારી આ બેઠકમાં T20 કેપ્ટનશીપ માટેની ભવિષ્યની યોજનાઓ તેમજ ભૂમિકા માટે સંભવિત નવા દાવેદારોને આવરી લેવામાં આવશે તેવી અપેક્ષા છે.
IPLમાં નિષ્ફળ સાબિત થઈ રહ્યો છે સૂર્યા
સૂર્યા 2026ના ટી20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પોતાની છાપ છોડવામાં સફળ રહ્યો. જોકે, ત્યારથી તે અત્યાર સુધી IPLમાં કંઈ ખાસ કરી શક્યો નથી. આ સિઝનમાં સૂર્યાએ 11 મેચોમાં ફક્ત 195 રન બનાવ્યા છે, જેની સરેરાશ ફક્ત 17.72 છે. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 144.44 છે અને તે ફક્ત એક અડધી સદી ફટકારી શક્યો છે. આ ખરાબ ફોર્મ હવે સૂર્યકુમાર યાદવના ભાવિ માટે ખતરો બની રહ્યું છે.