જાડેજા, સુદર્શન અને કોન... ગંભીરે આપી દીધુ અલ્ટીમેટમ, નહીંતર થશે પત્તુ સાફ!
IND vs AUS: ભારતે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ટેસ્ટ સિરીઝમાં 2-0થી એકતરફા વિજય મેળવ્યો છે. શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતનો આ પહેલો રેડ-બોલ સિરીઝમાં વિજય હતો. હવે આગામી ટાર્ગેટ ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની આગામી વનડે સિરીઝ છે. આ સિરીઝમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી પણ જોવા મળશે. જો કે, આ સિરીઝ માટે રવાના થતા પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાના હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરે ખેલાડીઓને અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે. 19 ઓક્ટોબરના રોજ પ્રથમ ODIમાં ટીમ ઇન્ડિયાની ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમ સાથે ટક્કર થશે.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટેસ્ટ સિરીઝ પહેલા મિશન
ટીમ ઇન્ડિયાએ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) પોઈન્ટ ટેબલમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની જીત બાદ પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું છે. હેડ કોચ ગંભીરને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ સિરીઝ જીતવાનું લક્ષ્ય છે. જેના કારણે તેમણે ભારતીય ખેલાડીઓને સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં પ્રેક્ટિસ કરવાને બદલે રણજી ટ્રોફી રમવાની સલાહ આપી છે. જેટલા પણ ખેલાડીઓ ટેસ્ટ ટીમનો ભાગ રહ્યા અને ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર ટીમનો ભાગ નથી તેઓ રણજી ટ્રોફી રમશે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ સિરીઝ 14 નવેમ્બરથી શરૂ થશે.
ગંભીરે શું કહ્યું?
ગૌતમ ગંભીરે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ટીમ ઈન્ડિયાના વ્યસ્ત શેડ્યૂલનું કારણ સમજાવતા કહ્યું કે, "કેટલીકવાર સરળ નથી હોતું, પરંતુ વ્યાવસાયિકતા આને જ કહેવાય છે. ખેલાડીઓએ તેમના વેકેશનના દિવસોનો સારો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આપણે જાણીએ છીએ કે ODI, T20 અને પછી ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમવું ખૂબ મુશ્કેલ છે."
કેવી રીતે કરવી તૈયારી?
ગંભીરે તૈયારી પર કહ્યું કે, "જે પણ ખેલાડીઓ ટેસ્ટ ટીમનો ભાગ છે, મને લાગે છે તેમના માટે તૈયારી કરવા ઘરેલુ ક્રિકેટ રમવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. CoE જઈને માત્ર પોતાની ક્ષમતાઓ પર કામ કરવાને બદલે મને લાગે છે કે, જેટલા ટેસ્ટ મેચોમાં માટે રમશે, તેટલા વધુ ફાયદાકારક રહેશે." રવિન્દ્ર જાડેજા, સાઈ સુદર્શન અને એન. જગદીસન સહિત કેટલાક ખેલાડીઓ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર નથી જઈ રહ્યા અને તેઓ રણજી ટ્રોફીમાં રમતા જોવા મળશે.
