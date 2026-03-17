વિરાટ અને રોહિત સાથેના અણબનાવ અંગે ગંભીરે પહેલીવાર કર્યો ખુલાસો, જાણો શું કહ્યું
Gautam Gambhir : વિરાટ અને રોહિત સાથેના અણબનાવના અહેવાલો વચ્ચે મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે જણાવ્યું કે તેઓ પણ માણસ છે અને ભૂલો કરી શકે છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ફક્ત સાચા ઇરાદા સાથે લેવામાં આવેલા નિર્ણયો જ ખરેખર મહત્વ ધરાવે છે અને તેઓ હંમેશા ડ્રેસિંગ રૂમ પ્રત્યે પ્રામાણિક રહ્યા છે.
Gautam Gambhir : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે પહેલીવાર સિનિયર ખેલાડીઓ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી સાથેના સંબંધો તેમજ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી તેમની નિવૃત્તિને લગતી અફવાઓ અંગે મૌન તોડ્યું છે. બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીના નિરાશાજનક પરિણામ પછી ગંભીર અને ટીમના સિનિયર સ્ટાર્સ વચ્ચે અણબનાવના અહેવાલો હેડલાઇન્સમાં છવાયેલા રહ્યા હતા. આ અંગે ગંભીરે સ્વીકાર્યું કે, એક માણસ તરીકે તે પણ ભૂલો કરી શકે છે.
ગંભીરનું મોટું નિવેદન
જ્યારે વિરાટ અને રોહિત સાથેના તેમના કથિત અણબનાવ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે ગંભીરે સ્પષ્ટતા સાથે જવાબ આપ્યો. ગંભીરે કહ્યું કે હું પણ એક માણસ છું, મારાથી પણ ભૂલો થઈ શકે છે. ખેલાડી ભૂલો કરે છે અને કદાચ મેં છેલ્લા 18 મહિનામાં કેટલીક ભૂલો કરી હશે. જો કે, હું દ્રઢપણે માનું છું કે સાચા ઇરાદાથી લેવાયેલો ખોટો નિર્ણય સ્વીકાર્ય છે, જ્યારે ખોટા ઇરાદાથી લેવાયેલો નિર્ણય બિલકુલ સ્વીકાર્ય નથી.
ડ્રેસિંગ રૂમમાં પ્રામાણિકતા ટોપ પ્રાયોરિટી
વિરાટ અને રોહિત પ્રત્યેના તેના વલણને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર ચાલતી ચર્ચા પર ગંભીરે સ્પષ્ટતા કરી કે ડ્રેસિંગ રૂમમાં પારદર્શિતા તેમના માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે કહ્યું રે જ્યાં સુધી હું પ્રામાણિકતા સાથે કામ કરી રહ્યો છું અને ડ્રેસિંગ રૂમમાં હાજર દરેક વ્યક્તિ સાથે પ્રમાણિક રહીને પછી ભલે તે માલિશ કરનાર હોય કે સહાયક કોચ મને લાગે છે કે હું મારી ભૂમિકા સાથે ન્યાય કરી રહ્યો છું. ઉલ્લેખનીય છે કે આ બંને દિગ્ગજોએ ગંભીરના કાર્યકાળના પહેલા જ વર્ષમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું હતું.
સંજુ સેમસનનું અંગે શું કહ્યું ?
ગંભીરે T20 વર્લ્ડ કપ અભિયાન દરમિયાન સંજુ સેમસનને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પાછા લાવવાના નિર્ણયની પણ ચર્ચા કરી હતી. તેમણે એવી અટકળોને ફગાવી દીધી હતી કે આ નિર્ણય ફક્ત ટોપ ઓર્ડરમાં ત્રણ ડાબોડી બેટ્સમેનોના ક્રમને તોડવા માટે લેવામાં આવ્યો હતો. ગંભીરે જણાવ્યું કે, અમારો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય આક્રમક બનવાનો હતો. છેલ્લા દોઢ વર્ષથી અમારો ટાર્ગેટ મેદાનમાં ઉતરવાનું અને શક્ય તેટલું આક્રમક ક્રિકેટ રમવાનું રહ્યું છે.
