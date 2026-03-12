IPL 2026 પહેલા ગુજરાત ટાઇટન્સમાં ગૌતમ ગંભીરના ખાસ વ્યક્તિની એન્ટ્રી, KKR ને બનાવી ચૂક્યા છે ચેમ્પિયન
IPL 2026: આઈપીએલ 2026ની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. સીઝન 19 ની શરૂઆત 28 માર્ચથી થવા જઈ રહી છે અને BCCI દ્વારા તેના પ્રથમ ફેઝનું શેડ્યૂલ પણ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમ એક અલગ જ તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. હવે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) ને ચેમ્પિયન બનાવનાર દિગ્ગજ કોચની ગુજરાતની ટીમમાં એન્ટ્રી થઈ છે.
Trending Photos
IPL 2026: ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમ સીઝન 19 પહેલા પોતાના કોચિંગ સ્ટાફ પર ખાસ કામ કરી રહી છે. ફ્રેન્ચાઈઝીએ તાજેતરમાં જ ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ મેથ્યુ હેડનને પોતાના બેટિંગ કોચ બનાવ્યા છે. ત્યારબાદ હવે ટીમમાં ગૌતમ ગંભીરના અત્યંત નજીકના ગણાતા દિગ્ગજની આસિસ્ટન્ટ કોચ તરીકે એન્ટ્રી થઈ છે. આ દિગ્ગજે અગાઉ KKR ને ચેમ્પિયન બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ સાથે જ હવે ગુજરાત ટાઇટન્સનો કોચિંગ સ્ટાફ પૂર્ણ થઈ ગયો છે અને ટીમ હવે પોતાની બીજી ટ્રોફીની રાહ જોઈ રહી છે.
ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમમાં વિજય દહિયાની એન્ટ્રી
IPL 2026 માટે ગુજરાત ટાઇટન્સે વિજય દહિયાને આસિસ્ટન્ટ કોચ તરીકે પોતાની સાથે જોડ્યા છે. વિજય દહિયા પાસે કોચિંગનો બહોળો અનુભવ છે. તેમણે ટીમ ઈન્ડિયા માટે 2 ટેસ્ટ અને 19 વનડે મેચ રમી હતી. દહિયાએ કોચ તરીકે દિલ્હીની ટીમને 2007-08માં ચેમ્પિયન બનાવી હતી.
Gujarat Titans add experience! 🔥
Two-time IPL-winning coach Vijay Dahiya joins GT as Assistant Coach for IPL 2026 to strengthen Shubman Gill’s squad.#IPL2026 #GujaratTitans #ShubmanGill #VijayDahiya #TATAIPL #CricketTwitter 🏏 pic.twitter.com/79HG1dC5It
— Kunal Bhanwala (@KunalBhanwala) March 11, 2026
તેઓ 2009માં પ્રથમ વખત KKR સાથે આસિસ્ટન્ટ કોચ તરીકે જોડાયા હતા અને 2012 તેમજ 2014માં જ્યારે KKR ચેમ્પિયન બની ત્યારે પણ તેઓ ટીમનો ભાગ હતા. ગૌતમ ગંભીર તેમને ખૂબ જ કુશળ કોચ માને છે, જેના કારણે જ્યારે ગંભીર લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) સાથે જોડાયા, ત્યારે તેમણે વિજય દહિયાને પણ આસિસ્ટન્ટ કોચ તરીકે ટીમમાં સામેલ કર્યા હતા.
ટીમ હવે બીજી ટ્રોફી જીતવાની કરી રહી છે તૈયારી
ગુજરાત ટાઇટન્સના કોચિંગ સ્ટાફની વાત કરીએ તો, આશિષ નેહરા પહેલી સિઝનથી જ મુખ્ય કોચ તરીકે ટીમ સાથે છે. મેથ્યુ હેડન બેટિંગ કોચ તરીકે જોડાઈ ચૂક્યા છે. નરેન્દ્ર નેગી ફિલ્ડિંગ કોચ છે. નઈમ અમીન બોલિંગ કોચ છે. વિક્રમ સોલંકી પહેલી સિઝનથી જ ક્રિકેટ ડિરેક્ટર તરીકે ટીમ સાથે છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલ, આ કોચિંગ સ્ટાફ સાથે, ટીમને બીજી ટ્રોફી જીતવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે