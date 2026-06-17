/ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 માં ઝેરી સાપનો ખતરો: જર્મનીની ટીમ માંડ માંડ બચી; નોર્વે અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી

Snake in Germany Training Camp: ફુટબોલ વિશ્વકપની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. પ્રેક્ષકોને રોમાંચક મેચ જોવા મળી રહી છે. પરંતુ ફુટબોલ વિશ્વકપની 23મી એડિશનમાં રમતના રોમાંચ અને ખેલાડીઓના ધમાલ સિવાય ઝેરી સાપનો આતંક પણ ખૂબ ચર્ચામાં છે. ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026 દરમિયાન જર્મનીની ટીમનો સાપ સાથે સીધો સામનો થયો. આ ત્યારે બન્યુ જ્યારે સાપ તેના ટ્રેનિંગ કેમ્પમાં નીકળ્યો હતો. રાહતની વાત છે કે જર્મનીના ખેલાડીઓને કંઈ થયું નહીં. તેઓ માંડ-માંડ બચી ગયા હતા. પરંતુ ટૂર્નામેન્ટમાં સાપનો ડર માત્ર જર્મની જ નહીં પરંતુ નોર્વે અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના ખેલાડીઓએ પણ તેને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
જર્મનીની ટીમનો સાપ સાથે થયો સામનો
જર્મનીના ટ્રેનિંગ કેમ્પમાં સાપ નીકળવાની વાત ટીમના કેપ્ટન જોશુઆ કિમિચે એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવી. તેણે કહ્યું કે જર્મનીમાં અમે માત્ર વિરોધી વિરુદ્ધ રણનીતિ અને અમારી તાકાત-નબળાઈની વાત કરીએ છીએ. પરંતુ અહીં અમારે ઘાસની પાછળ છુપાયેલા ખતરાનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે છે. જર્મનીના કેપ્ટને જણાવ્યું કે ટ્રેનિંગ કેમ્પમાં તેણે સાપને જોયો. તેણે જણાવ્યું કે સાપ એટલો ઝેરી હતો કે જો ડંખ મારે તો સીધું હોસ્પિટલ જવું પડે. જર્મન કેપ્ટન પ્રમાણે સાપના ઝેરથી ભલે મોત ન થાય પરંતુ તે ખતરનાક હોય છે.
નોર્વે અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ પણ વ્યક્ત કરી ચિંતા
જર્મનીના કેપ્ટન અને તેના સાથી ખેલાડી સાપથી બચી ગયા. પરંતુ ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026 દરમિયાન સાપને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરનારી જર્મની એકમાત્ર ટીમ નથી. નોર્વે અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ પણ સાપને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની ટીમને કડક ચેતવણી મળી ચુકી છે કે તે પોતાના ટ્રેનિંગ કેમ્પની બહાર ન નીકળે, કારણ કે જે વિસ્તારમાં તેનો ટ્રેનિંગ કેમ્પ છે, તેની આસપાસ ઝેરી સાપ રહે છે.
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની ટીમને મળી હતી ચેતવણી
સાપના આતંનકે કારણે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની ટીમને તે પણ કહેવામાં આવ્યું કે જો કિક લાગ્યા બાદ બોલ ટ્રેનિંગ કેમ્પની બહાર જાય તો ખેલાડી તેને લેવા જશે નહીં. સાપથી સાવચેતી રાખવા માટે તે બીજા બોલનો ઉપયોગ કરે.