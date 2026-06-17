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ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 માં ઝેરી સાપનો ખતરો: જર્મનીની ટીમ માંડ માંડ બચી; નોર્વે અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી

Snake in FIFA World Cup 2026: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા ગોલ અને ખેલાડીઓની વચ્ચે ઝેરી સાપની પણ ચર્ચા છે. ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન સાપનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે. હવે જર્મનીની ટીમે તેને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 17, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:39 AM IST
ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 માં ઝેરી સાપનો ખતરો: જર્મનીની ટીમ માંડ માંડ બચી; નોર્વે અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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