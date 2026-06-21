/જર્મનીની શાનદાર વાપસી, આઇવરી કોસ્ટને 2-1થી હરાવી નોકઆઉટમાં મેળવ્યું સ્થાન

Germany vs Ivory Coast : ટોરોન્ટોમાં આયોજિત ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ગ્રુપ Eની રોમાંચક મેચમાં જર્મનીએ આઇવરી કોસ્ટને 2-1થી હરાવીને 14 વર્ષ બાદ પ્રથમ વખત નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું. 2014માં ટાઇટલ જીત્યા બાદ ટીમ અગાઉ 2018 અને 2022 વર્લ્ડ કપ બંનેના ગ્રુપ સ્ટેજમાં બહાર થઈ ગઈ હતી. જર્મન ટીમ હવે બે મેચમાં 6 પોઈન્ટ સાથે તેના ગ્રુપમાં ટોપ પર પહોંચી ગઈ છે, જ્યારે આઇવરી કોસ્ટ 3 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે.
આઇવરી કોસ્ટે મેચનો પહેલો ગોલ કર્યો અને હાફટાઇમમાં 1-0ની લીડ મેળવી. જર્મનીએ બીજા હાફમાં વાપસી કરી, અવેજી ખેલાડી ડેનિઝ ઉન્ડાવે જોરદાર પ્રભાવ પાડ્યો, બે ગોલ કરીને ટીમને બીજી જીત અપાવી. ઉન્ડાવે હવે જર્મની માટે 11 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં નવ ગોલ કર્યા છે. ફક્ત વર્તમાન વર્લ્ડ કપમાં તેણે બેન્ચ પરથી ઉતરતી વખતે ત્રણ ગોલ કર્યા છે. તેણે ટુર્નામેન્ટ માટે ગોલ-સ્કોરિંગ ચાર્ટમાં આર્જેન્ટિનાના લિયોનેલ મેસ્સી અને કેનેડાના જોનાથન ડેવિડની બરાબરી પણ કરી છે.
આઇવરી કોસ્ટના કેપ્ટને શરૂઆતનો ગોલ કર્યો
30મી મિનિટમાં કેપ્ટન ફ્રેન્ક કેસીના ગોલ દ્વારા આઇવરી કોસ્ટે આશ્ચર્યજનક લીડ મેળવી. ડાયોમેન્ડેના શાનદાર વ્યક્તિગત પ્રયાસ બાદ કેસીએ રિબાઉન્ડ પર ગોલ કર્યો. જર્મની માટે પ્રથમ હાફ નિરાશાજનક રહ્યો, કારણ કે તેમના બે ગોલ VAR (વીડિયો આસિસ્ટન્ટ રેફરી) દ્વારા ફાઉલને કારણે રદ કરવામાં આવ્યા હતા.
જુલિયન નાગેલ્સમેનની માસ્ટરસ્ટ્રોક સ્ટ્રેટેજી
જુલિયન નાગેલ્સમેન બીજા હાફમાં પોતાની રણનીતિ બદલી, 60મી મિનિટે ડેનિઝ ઉન્ડાવને મેદાન પર મોકલ્યો. ઉન્ડાવે તાત્કાલિક વાપસી કરી 68મી મિનિટે સ્કોરની બરાબરી કરી. મેચ સ્ટોપેજ ટાઇમમાં પ્રવેશતાં જ બંને ટીમોને ગોલ કરવાની તકો મળી. યાહિયા ફોફાનાએ મહત્વપૂર્ણ બચાવ સાથે આઇવરી કોસ્ટની આશા જીવંત રાખી. જોકે, 90+4મી મિનિટે, ફેલિક્સ ન્મેચાએ ઉન્ડાવને સેટઅપ કર્યું, જેણે ટર્ન કરીને નીચેના ખૂણામાં શોટ માર્યો અને જર્મની જીતી ગયું.
જર્મની આગામી મેચમાં ઇક્વાડોરનો સામનો કરશે
જર્મનીએ 14 જૂને હ્યુસ્ટન સ્ટેડિયમ ખાતે કુરાકાઓ પર 7-1થી શાનદાર વિજય સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી, જે ટુર્નામેન્ટમાં ડેબ્યૂ કરી રહેલી ટીમ છે. ટીમ હવે 25 જૂને ઇક્વાડોર સામે તેની છેલ્લી ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રમશે. દરમિયાન, આઇવરી કોસ્ટ તે જ દિવસે તેની છેલ્લી ગ્રુપ મેચમાં કુરાકાઓ સામે ટકરાશે.