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જર્મનીની શાનદાર વાપસી, આઇવરી કોસ્ટને 2-1થી હરાવી નોકઆઉટમાં મેળવ્યું સ્થાન

Germany vs Ivory Coast : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ગ્રુપ Eની રોમાંચક મેચમાં જર્મનીએ નાટકીય વાપસી દ્વારા આઇવરી કોસ્ટ સામે 2-1થી જીત નોંધાવી, આ સાથે 14 વર્ષ પછી નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પોતાનું સ્થાન બુક કર્યું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 21, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:12 AM IST
જર્મનીની શાનદાર વાપસી, આઇવરી કોસ્ટને 2-1થી હરાવી નોકઆઉટમાં મેળવ્યું સ્થાન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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જર્મનીની શાનદાર વાપસી, આઇવરી કોસ્ટને 2-1થી હરાવી નોકઆઉટમાં મેળવ્યું સ્થાન
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