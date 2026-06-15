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જર્મનીએ ફુટબોલ વિશ્વકપમાં સેટ કર્યો નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, બની ગઈ સૌથી વધુ ગોલ કરનારી ટીમ

જર્મનીએ ફુટબોલ વર્લ્ડ કપમાં પોતાના અભિયાનની ધમાકેદાર શરૂઆત કરી છે. ગ્રુપ સ્ટેજમાં પોતાની પ્રથમ મેચમાં જર્મનીએ કુરાકાઓને 7-1થી હરાવ્યું છે અને આ સાથે ફુટબોલ વર્લ્ડકપમાં એક મોટો રેકોર્ડ બનાવી દીધો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 15, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:47 PM IST
જર્મનીએ ફુટબોલ વિશ્વકપમાં સેટ કર્યો નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, બની ગઈ સૌથી વધુ ગોલ કરનારી ટીમ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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જર્મનીએ ફુટબોલ વિશ્વકપમાં સેટ કર્યો નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, બની સૌથી વધુ ગોલ કરનારી ટીમ
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