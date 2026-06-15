/જર્મનીએ ફુટબોલ વિશ્વકપમાં સેટ કર્યો નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, બની ગઈ સૌથી વધુ ગોલ કરનારી ટીમ

જર્મનીએ ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026મા કુરાકાઓને 7-1થી હરાવતા ટૂર્નામેન્ટમાં શાનદાર શરૂઆત કરી છે. આ ધમાકેદાર પ્રદર્શનની સાથે જર્મનીએ ઈતિહાસ રચી દીધો છે. જર્મની વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં હવે સૌથી વધુ ગોલ કરનારી ટીમ બની ગઈ છે. જર્મનીએ આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ કુરાકાઓ વિરુદ્ધ સમાયેલી મેચમાં સાતમો ગોલ કરી હાસિલ કરી હતી.
ફુટબોલ વર્લ્ડ કપના 96 વર્ષના ઈતિહાસમાં હવે જર્મની કુલ 239 ગોલ કરી ચૂકી છે. જર્મની ટીમે આ મામલામાં પાંચ વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બ્રાઝિલને પાછળ છોડી દીધી છે. બ્રાઝિલે આ મેગા ઈવેન્ટમાં અત્યાર સુધી 238 ગોલ કર્યાં છે. તો ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટીના 152 ગોલની સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. ફ્રાન્સ 136 ગોલની સાથે ચોથા સ્થાને છે. ઈટલીએ વિશ્વકપમાં 128 ગોલ કર્યાં છે અને પાંચમાં સ્થાને છે.
જર્મનીએ ફીફા વિશ્વકપમાં સેટ કર્યો નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
કુરાકાઓ વિરુદ્ધ રમાયેલી મેચમાં શરૂઆતી છ મિનિટમાં જર્મનીએ ગોલ કરી પોતાના ઈરાદા સ્પષ્ટ કરી દીધા હતા. પરંતુ કુરાકાઓએ દરેકને ચોંકાવતા જલ્દી સ્કોર 1-1ની બરોબરી પર લાવી દીધો હતો. ત્યારબાદ જર્મની તરફથી નિકો શ્લોટરબેકે કોર્મર કિક પર હેડરથી ગોલ કરી ટીમને 2-1ની લીડ અપાવી હતી.
જર્મનીની આક્રમક રમત
ત્યારબાદ પ્રથમ હાફના સ્ટોપેજ ટાઇમમાં હેવર્ટ્ઝે પેનલ્ટી પર ગોલ કરી ટીમનો સ્કોર 3-1 કરી દીધો હતો. બીજા હાફમાં જર્મનીએ આક્રમક રમત રમી હતી. મેચની 47મી મિનિટે જમાલ મુસિયાલાએ શાનદાર ગોલ કર્યો હતો. મેચમાં આ જર્મનીનો ચોથો ગોલ હતો.
કુરાકાઓની રણનીતિ ધરાશાયી
કુરાકાઓના ડિફેન્ડર જર્મનીના સ્ટાર ખેલાડીઓની સામે નબળા સાબિત થયા હતા. વિશ્વકપમાં પર્દાપણ કરી રહેલા નેથેનિયલ બ્રાઉને શાનદાર ગોલ કરતા સ્કોર 5-1 કરી દીધો હતો. થોડા સમય બાદ ડેનિજ ઉન્દાવે જર્મની માટે છઠ્ઠો ગોલ કર્યો હતો. મેચના અંતમાં કાઈ હેવર્ટ્ઝે સાતમો ગોલ કરી ટીમને યાદગાર જીત અપાવી હતી.