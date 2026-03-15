ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ટીમના ખેલાડીઓ અભિષેક શર્માની ઈર્ષ્યા કરે છે, સંજુ સેમસને કેમ કહ્યું આવું ?

સંજુ સેમસને મજાકમાં કહ્યું કે ટીમના ખેલાડીઓ અભિષેક શર્માની લોકપ્રિયતાની ઈર્ષ્યા કરે છે. અભિષેકે પોતાની સફળતાનો શ્રેય યુવરાજ સિંહને આપ્યો અને ભવિષ્યમાં ભારત માટે વનડે અને ટેસ્ટ રમવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. તે આગામી 2026ની IPLમાં જોવા મળશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 15, 2026, 11:05 AM IST

ટીમ ઈન્ડિયાના સુપરસ્ટાર સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્મા તાજેતરમાં સાથે જોવા મળ્યા હતા, જ્યાં સંજુએ અભિષેકની લોકપ્રિયતા વિશે મજાક ઉડાવી હતી. વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી આ ખેલાડીઓનો જલવો જોવા મળી રહ્યો છે. જો કે, સંજુએ મજાકમાં કહ્યું કે અભિષેકની લોકપ્રિયતાને કારણે ટીમના બાકીના સભ્યો ક્યારેક ક્યારેક ઈર્ષ્યા કરતા હતા.

'ચારે બાજુ બસ અભિષેક, અભિષેક': સંજુએ ઉડાવી મજાક

સંજુ સેમસન હસતા હસતા કહે છે કે વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ જ્યાં પણ મુસાફરી કરતી હતી, ચાહકો અભિષેક શર્માની એક ઝલક જોવા માટે ઉત્સુક હતા. સંજુએ મજાકમાં કહ્યું કે શરૂઆતમાં બધા થોડી ઈર્ષ્યા કરતા હતા કારણ કે 'અભિષેક, અભિષેક' ના નારા દરેક જગ્યાએ ગુંજતા હતા. અમે વિચારતા હતા કે, શું લોકોને એકમાત્ર તે જ દેખાય છે, અમે નહીં ? સંજુ ત્યાં જ અટક્યો નહીં તેણે અભિષેકને જલ્દી લગ્ન કરવાની સલાહ આપી જેથી અન્ય ખેલાડીઓ આખરે થોડી લાઈમલાઈટ મેળવી શકે.

યુવરાજ સિંહનો મંત્ર અને અભિષેકનું આગામી મિશન

T20 રેન્કિંગમાં સતત પ્રગતિ કરી રહેલા અભિષેક શર્માએ પોતાની સફળતાનો શ્રેય મહાન ખેલાડી યુવરાજ સિંહને આપ્યો. તેણે કહ્યું કે છેલ્લા બે વર્ષથી હું યુવી પાજીએ જણાવેલ પ્રોસેસનું પાલન કરી રહ્યો છું. અભિષેકે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે ફક્ત T20 ફોર્મેટ સુધી જ પોતાને મર્યાદિત રાખવા માંગતો નથી. તેણે કહ્યું કે મારું ટાર્ગેટ ભારત માટે ત્રણેય ફોર્મેટમાં રમવાનું છે. યુવરાજ સિંહે મને શીખવ્યું છે કે મારા નિયંત્રણની બહારની બાબતોની ચિંતા ન કરવી. મારું એકમાત્ર કામ પ્રદર્શન કરવાનું અને ટીમને જીતવામાં મદદ કરવાનું છે.

વર્લ્ડ કપમાં સંઘર્ષ અને શાનદાર વાપસી

વર્લ્ડ કપની શરૂઆત અભિષેક માટે સરળ નહોતી. બીમારીને કારણે તે પોતાની લય ગુમાવી બેઠો અને સ્પિન બોલિંગ સામે સંઘર્ષ કરતો રહ્યો. જોકે, ફાઇનલ જેવા ભવ્ય મંચ પર તેણે શાનદાર વાપસી કરી અને પોતાની કુશળતા સાબિત કરી. તેની રમવાની સ્ટાઈલ અને અને પ્રભાવશાળી સ્ટ્રાઇક રેટને કારણે તેને હવે T20 ક્રિકેટના આગામી સુપરસ્ટાર ગણવામાં આવી રહ્યો છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

