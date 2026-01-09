Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ગિલ અને ઐયરની વાપસી, પંત રહેશે બહાર! પહેલી વનડે માટે આવી હોઈ શકે છે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ 11

Team India Playing 11: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI સીરીઝની પહેલી મેચ 11 જાન્યુઆરીએ રમાશે. વડોદરામાં આ મેચમાં ઋષભ પંતને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મળે તેવી શક્યતા હાલ દેખાઈ રહી નથી. ત્યારે ચાલો જાણીએ કે પહેલી વનડેમાં ભારતની પ્લેઈંગ કેવી હશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 09, 2026, 06:33 PM IST

Trending Photos

ગિલ અને ઐયરની વાપસી, પંત રહેશે બહાર! પહેલી વનડે માટે આવી હોઈ શકે છે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ 11

Team India Playing 11: 2025માં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ, ટીમ ઇન્ડિયા 2026માં તેના મજબૂત પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કરવા માટે તૈયાર છે. ભારતીય ટીમની નવા વર્ષની પ્રથમ શ્રેણી ન્યુઝીલેન્ડ સામે હશે. T20 એક્શન પહેલા, બંને ટીમો ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમશે, જેમાંથી પહેલી મેચ વડોદરામાં 11 જાન્યુઆરીએ રમાશે.

વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા ફરી એકવાર ઘરઆંગણાના દર્શકો સામે જોરશોરથી જોવા મળશે. જોકે, કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને શ્રેયસ ઐયરની વાપસી સાથે, પ્લેઇંગ ઇલેવનની પસંદગી નિઃશંકપણે ટીમ મેનેજમેન્ટ માટે એક મોટો માથાનો દુખાવો બનશે.

Add Zee News as a Preferred Source

ગિલ અને ઐયરનું વાપસી

ઈજાને કારણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ODI શ્રેણી ગુમાવનાર કેપ્ટન શુભમન ગિલ ફિટ થઈ ગયો છે. ગિલ ન્યુઝીલેન્ડ સામે રોહિત શર્મા સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરશે. ત્રીજા નંબરના સ્થાન માટે વિરાટ કોહલી આવશે. શ્રેયસ ઐયર ચોથા નંબર પર રમશે. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયેલા ઐયર હવે સંપૂર્ણપણે ફિટ છે અને વિજય હજારે ટ્રોફીના સારા પ્રદર્શન પછી આ સિરીઝમાં પાછા ફર્યા છે.

શું પંતને બહાર રાખવામાં આવશે?

જોકે ઋષભ પંતને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ પ્રથમ વનડે માટે તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મળે તેવી શક્યતા ઓછી છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ કેએલ રાહુલને વિકેટકીપર તરીકે લેવાનું નક્કી કરી શકે છે. રાહુલ પાંચમા નંબર પર રમી શકે છે. હાર્દિક પંડ્યાની ગેરહાજરીમાં, રવિન્દ્ર જાડેજાને છઠ્ઠા નંબરની જવાબદારી સોંપવામાં આવશે. નીતીશ રેડ્ડી અને વોશિંગ્ટન સુંદરને તક માટે વિચારી શકાય છે.

સિરાજ વાપસી કરશે

ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણીમાં મોહમ્મદ સિરાજ પોતાની બોલિંગથી તબાહી મચાવતો જોવા મળશે. સિરાજને અર્શદીપ સિંહ અથવા પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણામાંથી કોઈ એકનો સાથ મળશે. કુલદીપ યાદવ ફરી એકવાર સ્પિન સંભાળશે.

ટીમ ઈન્ડિયાના સંભવિત પ્લેઈંગ 11: શુભમન ગિલ, રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ, રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર/નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, કુલદીપ યાદવ.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
IND vs NZ 1st ODI Playing 11IND vs NZind vs nz 1st odiTeam India Playing 11Shreyas IyerShubman GillRishabh PantVirat KohliRohit SharmaRavindra Jadejaharshit ranaindia vs new zealandCricket Newslatest cricket newsCricketVadodaraIND vs NZ 1લી ODI રમી રહી છે 11

Trending news