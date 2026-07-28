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કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં ભારતને અત્યાર સુધીમાં કેટલા મળ્યા મેડલ? પહેલા નંબરે કોણ...જાણો વિગતવાર માહિતી

India Medal Tally Commonwealth Games 2026: ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ 2026માં ભારતના મેડલ્સની સંખ્યા 10 પર પહોંચી છે જેમાં 2 ગોલ્ડ મેડલ સામેલ છે. જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા 26 ગોલ્ડ, 13 સિલ્વર અને 20 બ્રોન્ઝ સાથે પહેલા નંબરે જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ 32 મેડલ્સ સાથે બીજા નંબરે છે જેમાં 8 ગોલ્ડ, 12 સિલ્વર, અને 20 બ્રોન્ઝ મેડલ સામેલ છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 28, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:50 PM IST
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં ભારતને અત્યાર સુધીમાં કેટલા મળ્યા મેડલ? પહેલા નંબરે કોણ...જાણો વિગતવાર માહિતી

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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