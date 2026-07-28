/કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં ભારતને અત્યાર સુધીમાં કેટલા મળ્યા મેડલ? પહેલા નંબરે કોણ...જાણો વિગતવાર માહિતી

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 જે ગ્લાસગોમાં રમાઈ રહી છે તેમાં ભારતીય ખેલાડીઓનું શાનદાર પ્રદર્શન ચાલુ છે. 28 જુલાઈ સુધી ભારતની ઝોળીમાં કુલ 10 મેડલ્સ આવ્યા છે. જેમાં 2 ગોલ્ડ, 5 સિલ્વર અને 3 બ્રોન્ઝ મેડલ સામેલ છે. અત્રે જણાવવાનું કે 23માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સની શરૂઆત 23 જુલાઈથી સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગો શહેરમાં થઈ. સ્કોટલેન્ડ ચોથીવાર કોમનવેલ્થ ગેમ્સની મેજબાની કરી રહ્યું છે. 23 જુલાઈથી શરૂ થયેલો આ ખેલ મહોત્સવ 2 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે. જેમાં 74 દેશના 3 હજારથી વધુ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો છે. ભારતના 125 ખેલાડીઓ સામેલ છે. જે 8 ખેલોમાં દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે.
બે ગોલ્ડ મેડલ કોણે જીત્યા?
વેઈટલિફ્ટંગ, એથલેટિક્સ, અને પેરા સ્પોર્ટ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓએ દમદાર પ્રદર્શન કર્યું અને દેશનું નામ રોશન કર્યું. ભારત માટે પહેલો ગોલ્ડ મેડલ વેઈટલિફ્ટર મીરાબાઈ ચાનુએ મહિલાઓના 48 કિમી વર્ગમાં જીત્યો. કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં તેમનો આ સતત ત્રીજો ગોલ્ડ મેડલ છે.
બીજો ગોલ્ડ મેડલ શર્મિલા ધનખડે પેરા એથલેટિક્સના મહિલા શોટપુટ F57 વર્ગમાં મેળવ્યો. આ સાથે જ તેઓ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પેરા એથલેટિક્સમાં ગોલ્ડ જીતનારા પહેલા ભારતીય ખેલાડી બન્યા છે.
Mirabai Chanu Saikhom secures a hat-trick of Commonwealth golds 😮💨🥇 pic.twitter.com/bwAdCEeiNb
— Glasgow 2026 (@Glasgow_2026) July 26, 2026
India start the Para Athletics with a gold for Sharmila Dhankhar in the Women's Shot Put F57 🇮🇳 pic.twitter.com/tbf7DtOq3x
— Glasgow 2026 (@Glasgow_2026) July 27, 2026
આ ખેલાડીઓએ જીત્યા સિલ્વર મેડલ
બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનારા ખેલાડીઓ
આમ અત્યાર સુધીમાં ભારતના ખાતામાં 2 ગોલ્ડ મેડલ, 5 સિલ્વર મેડલ અને 3 બ્રોન્ઝ મેડલ સહિત કુલ 10 મેડલ્સ આવી ચૂક્યા છે. આવનારા દિવસોમાં અનેક ભારતીય ખેલાડીઓ પણ ભાગ લેશે અને દેશના મેડલની સંખ્યા વધવાની આશા છે.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ઈતિહાસ
1891માં જ્યારે દુનિયાના અનેક દેશો પર બ્રિટિશ સરકારનું રાજ હતું ત્યારે બ્રિટિશ પાદરી જ્હોન એસ્ટલી કૂપરે આવા આયોજન વિશે વિચાર્યું હતું. તેમનું માનવું હતું કે સામ્રાજ્યની તાકાત વધારવા માટે આ પણ જરૂરી છે. તેમણે પેન-બ્રિટેનિક ફેસ્ટિવલ નામ આપ્યું હતું. જો કે તે શરૂ થઈ શક્યો નહીં.
બ્રિટનના રાજા જ્યોર્જ પંચમના રાજ્યાભિષેકના અવસરે (1911) પર લંડનમાં ફેસ્ટિવલ ઓફ એમ્પાયરનું આયોજન થયું. કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝીલેન્ડ, અને દક્ષિણ આફ્રીકાના પ્લેયર્સ પહેલીવાર એક આયોજનમાં રમ્યા. જો કે આ સત્તાવાર કોમનવેલ્થ ગેમ્સ નહતું.
પહેલો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ક્યારે રમાયો?
કેનેડાના હેમિલ્ટન શહેરમાં પહેલો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 1930માં રમાયો હતો. તેનાથી પહેલા 1928 એમ્સ્ટર્ડમ ઓલિમ્પિક સમયે બ્રિટિશ સરકારના ખેલ અધિકારીઓની મુલાકાત થઈ હતી. એવો નિર્ણય લેવાયો હતો કે ઓલિમ્પિક ઉપરાંત વધુ એક આયોજન દર 4 વર્ષે થવું જોઈએ. તે સમયે હવાઈ મુસાફરી સરળ નહતી. અનેક દેશોએ તે વખતે કહ્યું હતું કે તેમની પાસે ટ્રાવેલિંગ માટે પૈસા નથી. ત્યારે મોટાભાગના ખેલાડીઓ જહાજોથી કેનેડા પહોંચ્યા હતા. આયોજકોએ પણ અનેક ટીમોની મદદ કરી. ઘણી મુશ્કેલીઓ બાદ પહેલો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ યોજાયો.
ભારતે ક્યારે લીધો હતો પહેલીવાર ભાગ
1934માં ભારત તેમાં સામેલ થયું હતું. જો કે ત્યારે ભારત આઝાદ થયું નહતું. બ્રિટિશ ભારતમાં ત્યારે 6 ખેલાડી હતા. ભારત માટે રાશિદ અનવરે પહેલો મેડલ જીત્યો હતો. જે બ્રોન્ઝ હતો. 1942 અને 1946 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ દ્વિતિય વિશ્વયુદ્ધના કારણે રદ થયા હતા. 1950માં ન્યૂઝીલેન્ડના ઓકલેન્ડથી પાછા યોજાયા.
ભારત માટે પહેલો ગોલ્ડ કોણે જીત્યો
મિલ્ખા સિંહે ભારત માટે પહેલો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. 1958માં કાર્ડિફમાં થયેલા આયોજનમાં તેમણે 440 યાર્ડ રેસ જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો હતો. ત્યારબાદ તેમને ફ્લાઈંગ શીખના નામથી ઓળખવામાં આવતા હતા. આ કોમનવેલ્થમાં ભારત માટે પહેલવાન લીલારામે પણ ગોલ્ડ જીત્યો હતો.