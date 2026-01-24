Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

10 ચોગ્ગા અને 9 સિક્સ.... આ ખેલાડીએ માત્ર 21 મિનિટમાં ફટકારી સદી, બનાવ્યો હતો અનોખો રેકોર્ડ

ઈંગ્લેન્ડના પૂર્વ કેપ્ટન એન્ડ્રુ સ્ટ્રોસ અને એન્ટ્રુ ફ્લિન્ટોફ જેવા દિગ્ગજો સાથે રમી ચુકેલા ગ્લેન ચેપલના નામે સૌથી ઓછા સમયમાં સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે. તેણે આ કારનામુ વર્ષ 1993મા કર્યું હતું.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 24, 2026, 02:26 PM IST

Trending Photos

10 ચોગ્ગા અને 9 સિક્સ.... આ ખેલાડીએ માત્ર 21 મિનિટમાં ફટકારી સદી, બનાવ્યો હતો અનોખો રેકોર્ડ

Fastest Hundred In Minutes: ક્રિકેટ જગતમાં ફેન્સ સૌથી ઓછા બોલમાં સદી ફટકારવા વિશે જાણતા હશે, પરંતુ સૌથી ઓછા સમયમાં સદી ફટકારનાર કોણ છે? તેને ખુબ ઓછા લોકો જાણતા હશે. ઘણા લોકોને તો વિશ્વાસ નહીં થાય કે આવુ કારનામું ક્રિકેટમાં થયું છે. ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં સૌથી ઓછા સમયમાં સદી ફટકારવાનો કમાલ ગ્લેન ચેપલે વર્ષ 1993મા કર્યો હતો. જે એન્ડ્રુ સ્ટ્રોસ અને એન્ટ્રુ ફ્લિનટોફ જેવા દિગ્ગજો સાથે રમી ચૂક્યો છે. ચેપલે ગ્લેમોર્ગન ટીમ વિરુદ્ધ માત્ર 21 મિનિટમાં 27 બોલ પર સદી ફટકારી હતી. આ તે સમયે ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં સૌથી ઓછા સમયમાં સદીનો રેકોર્ડ હતો, જે આજે પણ યથાવત છે. પરંતુ મોડર્ન ક્રિકેટને જોતા લાગે છે કે આવનારા દિવસોમાં આ રેકોર્ડને તોડી શકાય છે.

ગ્લેન ચેપલે ક્યારે બનાવ્યો હતો રેકોર્ડ?
વર્ષ 1993મા 15થી 18 જુલાઈ વચ્ચે લંકાશર અને ગ્લેમોર્ગન ટીમ વચ્ચે ચારદિવસીય મેચ રમાઈ હતી. ગ્લેન ચેપલની ટીમ લંકાશરે મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા 310 રન બનાવ્યા. ગ્લેમોર્ગને તેના જવાબમાં 303 રન પર ઈનિંગ ડિકલેર કરી બધાને ચોંકાવી દીધા. પ્રથમ ઈનિંગમાં માત્ર 7 રનની લીડ મેળવનાર લંકાશરે બીજી ઈનિંગમાં શાનદાર બેટિંગ કરી. તેના ઓલરાઉન્ડર ગ્લેન ચેપલે ઈનિંગની શરૂઆત કરી અને માત્ર 21 મિનિટમાં સદી ફટકારી દીધી હતી. ગ્લેન ચેપલ પહેલા સૌથી ઓછા સમયમાં સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ ઓસ્ટ્રેલિયાના ટોમ મૂડીના નામે હતો. મૂડીએ વર્ષ 1990મા ગ્લેમોર્ગન તરફથી રમતા વારવિકશર વિરુદ્ધ માત્ર 26 મિનિટમાં સદી ફટકારી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

કેવું રહ્યું ચેપલનું આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયર?
ગ્લેન ચેપલનું આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયર ખાસ રહ્યું નહીં. ગ્લેન ચેપલે વર્ષ 2006મા જે વનડે મેચમાં ઈંગ્લેન્ડ માટે પર્દાપણ કર્યું, તે મેચમાં તેને ઈજા થઈ હતી. આ કારણે ચાર ઓવર બોલિંગ કર્યા બાદ તેણે મેદાન છોડવું પડ્યું હતું. ચેપલને ત્યારબાદ ફરી ક્યારેય તક મળી નહીં અને તેનું કરિયર માત્ર એક મેચમાં સમાપ્ત થઈ ગયું હતું.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Cricket NewsGlen Chapple

Trending news