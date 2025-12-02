Prev
Glenn Maxwell out of IPL: IPL 2025 મેગા ઓક્શન માટે કુલ 1,355 ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી હતી, પરંતુ સ્ટાર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર ગ્લેન મેક્સવેલની ગેરહાજરીથી ક્રિકેટ ચાહકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:44 AM IST

IPL 2026 Auction માંથી બહાર થયો આ દિગ્ગજ ખેલાડી, 92 કરોડ રૂપિયા કમાયા હતા

Glenn Maxwell out of IPL: આઈપીએલ 2026 માટે ઓક્શન 16 ડિસેમ્બરે યોજાશે. તે માટે 1355 ખેલાડીઓએ પોતાનું નામ રજીસ્ટર કરાવ્યું છે. પરંતુ ચોંકાવનારી વાત છે કે રજીસ્ટર ખેલાડીઓના લિસ્ટમાં તે ખેલાડી સામેલ નથી જેણે અત્યાર સુધી ટૂર્નામેન્ટમાં 92 કરોડથી વધુની કમાણી કરી છે. અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર ગ્લેન મેક્સવેલની, જેણે આઈપીએલ 2026થી દૂર રહેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. મેક્સવેલે આઈપીએલ ઓક્શન માટે પોતાનું નામ રજીસ્ટર કરાવ્યું નથી.

પંજાબ કિંગ્સ માટે રમી હતી છેલ્લી સિઝન
આઈપીએલ 2025મા મેક્સવેલ પંજાબ કિંગ્સમાં સામેલ હતો. તેને ફ્રેન્ચાઇઝીએ 4.2 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. પરંતુ આઈપીએલ 2026ના ઓક્શન પહેલા પંજાબે તેને રિલીઝ કરી દીધો હતો. મેક્સવેલે હવે ઓક્શનમાં ન ઉતરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. એટલે કે આઈપીએલ 2026મા આ ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી રમતો જોવા  મળશે નહીં.

મેક્સવેલના નિર્ણયનું કારણ શું છે?
મેક્સવેલે આઈપીએલ 2026 માટે પોતાનું નામ રજીસ્ટર કેમ નથી કરાવ્યું તેના કારણનો ખુલાસો થયો નથી. મેક્સવેલે ખુદ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર જાણકારી આપી કે તે આઈપીએલ 2026ના ઓક્શનમાં ભાગ લેવાનો નથી. તેણે જણાવ્યું કે આ એક મોટો નિર્ણય છે. આઈપીએલ ટૂર્નામેન્ટે તેને એક ક્રિકેટર તરીકે આગળ વધવામાં મદદ કરી છે. મેક્સવેલે આ માટે ફેન્સનો આભાર પણ માન્યો છે.

આઈપીએલમાં કરી છે કરોડોની કમાણી
મેક્સવેલે આઈપીએલમાં 4 ટીમોમાંથી કુલ 13 સિઝન રમી છે. તેણે 2012મા આ ટૂર્નામેન્ટમાં પર્દાપણ કર્યું હતું. ત્યારથી તેણે અત્યાર સુધી લગભગ 92 કરોડની કમાણી કરી છે. મેક્સવેલને સૌથી વધુ પગાર 14.25 કરોડ 2021મા મળ્યો હતો, જ્યારે તેને આરસીબીએ ખરીદ્યો હતો. મેક્સવેલે પંજાબ કિંગ્સ માટે સૌથી વધુ 6 સિઝન રમી છે.

 

