/ગોલ્ડ મેડલમાં કેટલું સોનું હોય છે? 99% લોકો નથી જાણતા આ સાચો જવાબ!

Gold Medal Facts: જ્યારે કોઈ ખેલાડી ઓલિમ્પિક, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ કે કોઈ મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય ટૂર્નામેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતે છે તો લોકોને લાગે છે કે આ મેડલ સંપૂર્ણ રીતે સોનાનો બનેલો હોય છે. પરંતુ સત્ય બધા લોકો જાણતા નથી. હકીકતમાં આજના સમયમાં તો ગોલ્ડ મેડલમાં શુદ્ધ સોનાની માત્રા ખુબ ઓછી હોય છે અને તેનો મોટા ભાગનો હિસ્સો ચાંદીનો હોય છે.
ગોલ્ડ મેડલમાં કેટલું સોનું હોય છે?
આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિના નિયમો અનુસાર નવા જમાનાના ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડલમાં ઓછામાં ઓછી 92.5% ચાંદી હોવી જોઈએ. તેની ઉપર ઓછામાં ઓછા 6 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાની પરત ચડાવવામાં આવે છે, એટલે કે જેને ગોલ્ડ મેડલ કહેવામાં આવે છે, તેમાં હકીકતમાં માત્ર આશરે 6 ગ્રામ સોનું હોય છે.
બાકી મેડલમાં કઈ ધાતુ હોય છે?
ગોલ્ડ મેડલનો મોટા ભાગનો હિસ્સો સારી ક્વોલિટીની ચાંદીથી બનાવવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે તેનું કુલ વજન આશરે 500થી 550 ગ્રામ વચ્ચે હોય છે, જેમાં લગભગ 500 ગ્રામ ચાંદી અને તેની ઉપર સોનાની પરત ચડાવવામાં આવે છે. તેથી તેની ચમક સોના જેવી લાગે છે, પરંતુ 100 ટકા સોનું હોતું નથી.
શું પહેલા પણ આવું થતું હતું?
નહીં. આધુનિક ઓલિમ્પિક ઈતિહાસમાં માત્ર 1912 સ્ટોકહોમ ઓલિમ્પિક સુધી વિજેતાઓને સંપૂર્ણ રીતે સોનાથી બનેલા ગોલ્ડ મેડલ આપવામાં આવતા હતા. ત્યારબાદ સોનાની વધતી કિંમત અને ખર્ચને કારણે ગોલ્ડ મેડલની ડિઝાઇન બદલવામાં આવી અને હવે ચાંદી પર સોનાની પરત ચડાવી બનાવવામાં આવે છે.
ગોલ્ડ મેડલની કિંમત કેટલી હોય છે?
ગોલ્ડ મેડલની કિંમત સોનાની કિંમત અનુસાર બદલાતી રહે છે. તેમાં માત્ર આશરે 6 ગ્રામ સોનું અને બાકી ચાંદી હોય છે. તેથી તેની ધાતુના આધાર પર કિંમત સંપૂર્ણ રીતે સોનાના મેડલ જેટલી હોતી નથી.