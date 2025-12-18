UPCAએ ફેન્સને આપી 'ગુડ ન્યૂઝ'... ટિકિટની પૂરેપૂરી ફી થશે રિફન્ડ, ક્યાં અને કેવી રીતે મળશે રૂપિયા?
UPCA Ticket Refunds: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે 17 ડિસેમ્બરના રોજ ઈકાના સ્ટેડિયમમાં રમાનારી મેચ ધુમ્મસને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. આનાથી ફેન્સમાં નારાજગી જોવા મળી હતી અને રિફન્ડની માંગ થઈ હતી. 24 કલાકના હોબાળા બાદ ઉત્તર પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન (UPCA) તરફથી નિવેદન આવ્યું છે. જેમાં કન્ફર્મ કરવામાં આવ્યું છે કે, ફેન્સને ટિકિટની પૂરેપૂરી ફી રિફન્ડ કરવામાં આવશે.
શું છે રિફન્ડની પ્રક્રિયા?
UPCAના સેક્રેટરી પ્રેમ મનોહર ગુપ્તાએ એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું કે, "જે દર્શકોએ ઓનલાઇન ટિકિટ બુક કરાવી હતી, તેમને ટિકિટની રકમ તેમના 'ઓરિજિનલ પેમેન્ટ મોડ'થી રિફન્ડ કરવામાં આવશે. રિફન્ડ સંબંધિત નોટિફિકેશન રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ એડ્રેસ પર મોકલવામાં આવશે. ટિકિટ ધારકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે, તેઓ આગળના અપડેટ માટે નિયમિતપણે પોતાનો ઈમેલ ચેક કરતા રહે."
કાઉન્ટર ટિકિટની ફી કેવી રીતે રિફન્ડ થશે?
કાઉન્ટર પરથી ટિકિટ ખરીદનારા લોકો માટે પણ પ્રક્રિયા સમજાવવામાં આવી છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, 'જે લોકોએ ઓફલાઈન ટિકિટ ખરીદી છે, તેઓ 20, 21 અને 22 ડિસેમ્બરના રોજ સવારે 11:00 થી સાંજના 6:00 વાગ્યાની વચ્ચે ઈકાના ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમના ગેટ નંબર 2 પર બોક્સ ઓફિસ પરથી રિફન્ડ મેળવી શકે છે. નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ઓફલાઇન ટિકિટ ધારકોએ પોતે હાજર રહેવું પડશે અને તેમણે વેરિફિકેશન માટે તેમની ઓરિજિનલ ફિઝિકલ ટિકિટની સાથે સરકારી IDની એક નકલ લાવવાની રહેશે.'
રિફન્ડ માટે ભરવું પડશે ફોર્મ
તેમણે રિફન્ડની પ્રક્રિયા અંગે વધુ વિગતો આપતા જણાવ્યું કે, 'ગ્રાહકોએ ઉપર જણાવેલ તમામ વસ્તુઓ પોતાની બેન્ક વિગતો સાથે જમા કરાવવાની રહેશે. કાઉન્ટર પર આપવામાં આવેલ રિફન્ડ ફોર્મમાં સાચી અને સચોટ વિગતો ભરવી. વેરિફિકેશન માટે ભરેલા ફોર્મની સાથે ઓરિજિનલ ટિકિટ જમા કરાવવી. સફળ વેરિફિકેશન પછી રિફન્ડ ફોર્મમાં આપેલી વિગતો મુજબ સીધા સંબંધિત બેન્ક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. રિફન્ડ માત્ર જમાં કરવામાં આવેલા ડોક્યુમેન્ટ અને જાણકારીની સાચી ચકાસણી પછી જ શરૂ કરવામાં આવશે.
