/ફૂટબોલ ચાહકો માટે ખુશખબર! બંગાળમાં મોટી સ્ક્રીન પર થશે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલનું લાઇવ સ્ક્રીનિંગ

Football World Cup 2026 Final: પશ્ચિમ બંગાળના તમામ ફૂટબોલ ચાહકોને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ મળી છે. રાજ્ય સરકારે 19 જુલાઈ, રવિવારના રોજ મોડી રાત્રે યોજાનારી FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. પશ્ચિમ બંગાળના મંત્રી ઇન્દ્રનીલ ખાને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા જાહેરાત કરી હતી કે સ્પેન અને આર્જેન્ટિના વચ્ચેની FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ મેચ પશ્ચિમ બંગાળના તમામ જિલ્લાઓમાં મોટી સ્ક્રીન પર લાઇવ બતાવવામાં આવશે. તેમણે આગળ લખ્યું કે આ સંદર્ભમાં જરૂરી આદેશો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
એ નોંધવું જોઈએ કે પશ્ચિમ બંગાળ ભારતના એવા થોડા સ્થળોમાંનું એક છે, જ્યાં લોકો ફૂટબોલ પ્રત્યે ઉત્સાહી છે. જ્યારે FIFA વર્લ્ડ કપની વાત આવે છે, ત્યારે રાજ્યના ચાહકોનો ઉત્સાહ બમણો થઈ જાય છે. ફૂટબોલ પ્રેમીઓના ઉત્સાહને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. આર્જેન્ટિનાની ટીમ ફાઇનલમાં છે, અને બંગાળમાં સ્ટાર ખેલાડી લિયોનેલ મેસ્સીનો ક્રેઝ એક અલગ જ લેવલે છે. તાજેતરમાં, મેસ્સીએ ભારતની મુલાકાત લીધી હતી, અને તેમની એક ઝલક જોવા માટે પશ્ચિમ બંગાળમાં લોકોની ભીડ જોવા મળી હતી.
આર્જેન્ટિના અને સ્પેન વચ્ચે થશે ફાઇનલ
2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના સ્પેન સામે ટકરાશે. પહેલી સેમિફાઇનલમાં, સ્પેને ફ્રાન્સને 2-0થી હરાવીને 16 વર્ષ પછી ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. બીજી સેમિફાઇનલમાં, આર્જેન્ટિનાએ ઇંગ્લેન્ડને 2-1થી હરાવીને સતત બીજી વખત ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ ન્યૂ યોર્ક-ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પણ આ બ્લોકબસ્ટર મેચમાં હાજરી આપી શકે છે.
ભારતમાં મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ભારતીય ચાહકો પણ સ્પેન અને આર્જેન્ટિના વચ્ચેની મહાલડાઈ જોવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. આ મેચ 20 જુલાઈ (સોમવાર)ના રોજ ભારતમાં રાત્રે 12.30 વાગ્યે શરૂ થશે. 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપની ફાઇનલનું યુનાઇટેડ સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર લાઇવ પ્રસારણ અને ZEE5 પર લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ કરવામાં આવશે.