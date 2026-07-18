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ફૂટબોલ ચાહકો માટે ખુશખબર! બંગાળમાં મોટી સ્ક્રીન પર થશે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલનું લાઇવ સ્ક્રીનિંગ

Football World Cup 2026 Final: પશ્ચિમ બંગાળના મંત્રી ઇન્દ્રનીલ ખાને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા માહિતી આપી હતી કે સ્પેન અને આર્જેન્ટિના વચ્ચે ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ મેચ પશ્ચિમ બંગાળના તમામ જિલ્લાઓમાં મોટી સ્ક્રીન પર લાઇવ બતાવવામાં આવશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 18, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:56 AM IST
ફૂટબોલ ચાહકો માટે ખુશખબર! બંગાળમાં મોટી સ્ક્રીન પર થશે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલનું લાઇવ સ્ક્રીનિંગ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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