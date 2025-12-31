Prev
રોહિત-વિરાટના ફેન્સ માટે ખુશખબર, વર્ષ 2026માં રમશે 18 મેચ! જાણો ટીમ ઈન્ડિયાનું સંપૂર્ણ ODI શેડ્યૂલ

Team India ODI Schedule 2026: રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી હવે ટીમ ઈન્ડિયા માટે માત્ર વનડે રમે છે. વર્ષ 2025માં આ બંનેએ શાનદાર રન બનાવ્યા હતા. હવે સૌની નજર એ વાત પર છે કે 2026માં આ બંને ખેલાડીઓ કેટલી મેચ રમશે. તમને જણાવી દઈએ કે, તેઓ ભારતની જર્સીમાં કુલ 18 વનડે મેચોમાં ભાગ લેશે. ચાલો આ યાદી પર એક નજર કરીએ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 31, 2025, 11:47 AM IST

Team India ODI Schedule 2026: રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી હવે માત્ર વનડે ફોર્મેટ જ રમે છે. 2025માં બંનેનું પ્રદર્શન ઘણું સારું રહ્યું હતું. તેમણે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ધમાલ મચાવી અને ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયા તેમજ દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસે પણ શાનદાર બેટિંગનું પ્રદર્શન કર્યું. સ્પષ્ટપણે, બંને ખેલાડીઓ 2027ના વર્લ્ડ કપને પોતાનું લક્ષ્ય બનાવીને આગળ વધી રહ્યા છે. તે પહેલા 2026નું વર્ષ આ બંને ખેલાડીઓ માટે ખૂબ જ મહત્વનું રહેવાનું છે. આવતા વર્ષે આ બંને 18 વનડે મેચોમાં રમતા જોવા મળી શકે છે.

ટીમ ઈન્ડિયાનું 2026નું વનડે શેડ્યૂલ

ભારત વિ. ન્યુઝીલેન્ડ (3 મેચ)
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચોની વનડે શ્રેણી 11 જાન્યુઆરી 2026 થી શરૂ થશે. આ મેચો 11, 14 અને 18 જાન્યુઆરીએ રમાશે. મેચોનું આયોજન વડોદરા, રાજકોટ અને ઈન્દોરમાં કરવામાં આવશે.

ભારત વિ. અફઘાનિસ્તાન (3 મેચ)
અફઘાનિસ્તાનની ટીમ ભારતનો પ્રવાસ કરવાની છે. બંને દેશો વચ્ચે ત્રણ મેચોની વનડે શ્રેણી રમાશે. મેચોની તારીખો હજુ જાહેર થઈ નથી, પરંતુ આ શ્રેણી જૂન મહિનામાં યોજાશે.

ઇંગ્લેન્ડ વિ. ભારત (3 મેચ)
ભારતીય ટીમ બે ઘરેલું વનડે શ્રેણી રમ્યા બાદ ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે જશે. મેચો 14 જુલાઈએ બર્મિંગહામમાં, 16 જુલાઈએ કાર્ડિફમાં અને 19 જુલાઈએ લંડનમાં રમાશે.

ભારત વિ. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ (3 મેચ)
વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ 2026માં વનડે શ્રેણી માટે ભારત આવશે. સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં બંને દેશો વચ્ચે ત્રણ મેચોની વનડે શ્રેણીનું આયોજન કરવામાં આવશે.

ન્યુઝીલેન્ડ વિ. ભારત (3 મેચ)
વર્ષની શરૂઆતમાં ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ ભારત આવશે, ત્યારબાદ ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં ભારતીય ટીમ ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રવાસ કરશે. ત્યાં બંને વચ્ચે ત્રણ મેચોની વનડે શ્રેણી રમાશે.

ભારત વિ. શ્રીલંકા (3 મેચ)
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ત્રણ મેચોની વનડે શ્રેણી ડિસેમ્બર 2026માં યોજાશે. વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ માટે આ શ્રેણી ખૂબ જ મહત્વની સાબિત થશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી હવે માત્ર વનડે રમે છે અને તેમને આ તમામ શ્રેણીઓ વચ્ચે પૂરતો આરામ પણ મળશે. આવી સ્થિતિમાં તેઓ કોઈ પણ મેચ મિસ કર્યા વિના 2026માં તમામ 6 શ્રેણીનો ભાગ બની શકે છે અને પૂરી 18 મેચ રમી શકે છે.

