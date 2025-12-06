Prev
ODI સિરીઝ વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયા માટે સારા સમાચાર...ફરી એકવાર એક્શનમાં જોવા મળશે આ ખતરનાક ખેલાડી

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ત્રીજી વનડે વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાઈ રહી છે. આ કરો યા મરો મેચમાં ભારતીય ટીમ પોતાના તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે. આ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયા માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. ભારતીય ટીમનો આ ખતરનાક ખેલાડી હવે  ફીટ થઈ ગયો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 06, 2025, 05:19 PM IST

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહેલી વનડે સિરીઝ વચ્ચે ભારતીય ટીમ માટે એક સારા સમાચાર આવ્યા છે. ભારતીય ટીમનો સૌથી ખતરનાક ખેલાડી હવે ફિટ છે. અહેવાલ છે કે ટીમ ઈન્ડિયાનો આ સ્ટાર ખેલાડી T20 સિરીઝ માટે સંપૂર્ણપણે ફિટ છે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની T20 સિરીઝ 9 ડિસેમ્બરથી શરૂ થવાની છે.

અમે ટીમ ઈન્ડિયાના કાયમી કેપ્ટન શુભમન ગિલ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. ગિલ T20 ટીમનો વાઈસ-કેપ્ટન પણ છે. ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, ગિલને BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સની સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ ટીમ તરફથી રમવાની મંજૂરી મળી ગઈ છે. તેને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પહેલી T20 રમવા માટે ફિટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કોલકાતા ટેસ્ટ દરમિયાન ગિલ ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. તેને ગરદનમાં ઈજા થઈ હતી.

ગિલ બધા ફોર્મેટ માટે ફિટ 

સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ દ્વારા સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ એન્ડ મેડિસિન ટીમને મોકલવામાં આવેલા મેસેજમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "શુભમન ગિલે CoE ખાતે પોતાનું રિહેબ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યું છે અને રમતના તમામ ફોર્મેટ માટે ફિટ જાહેર કરવા માટે જરૂરી માપદંડો પૂર્ણ કર્યા છે." ટીમમાં ફિઝિયો કમલેશ જૈન, સ્ટ્રેન્થ અને કન્ડીશનીંગ કોચ એડ્રિયન લે રોક્સ અને સ્પોર્ટ્સ ડોક્ટર ડૉ. ચાર્લ્સનો સમાવેશ થાય છે.

ગિલ ટેસ્ટ અને વનડે રમી શક્યો નથી

શુભમન ગિલ ગરદનની ઇજાને કારણે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. તે બીજી ટેસ્ટ માટે ફિટ નહોતો. તે પછી તે વનડે સિરીઝમાં પાછો ફર્યો નહીં. ટેસ્ટ સિરીઝમાં ગિલની ગેરહાજરી હારનું મુખ્ય કારણ સાબિત થઈ. કેએલ રાહુલે વનડે સિરીઝમાં ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું. બંને ટીમો વચ્ચે કાંટાની ટક્કર જોવા મળી રહી છે. 

