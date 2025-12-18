'વનડે'માં ફટકાર્યા 22211 રન.... એક ટેસ્ટમાં 456 રન ફટકારી રચ્યો ઈતિહાસ, અસંભવ છે આ રેકોર્ડ તોડવો
Unique Cricket Records: ક્રિકેટ જગતના સૌથી મહાન અજાયબીઓમાંના એક વિશે જાણીને ચાહકો દંગ રહી જશે. ક્રિકેટના મેદાનમાં એવા-એવા રેકોર્ડ્સ બનેલા છે, જેના વિશે ફેન્ચ વિચારી પણ ન શકે. આજે અમે તમને એક એવા રેકોર્ડ વિશે જણાવીશું.
Unique Cricket Records: ક્રિકેટની દુનિયામાં ઘણા એવા રેકોર્ડ્સ બનેલા હોય છે, જે જાણી ફેન્સના હોશ ઉડી જાય છે. દુનિયાનો એક બેટર એવો છે જેણે વનડે ક્રિકેટ (50 ઓવરની ક્રિકેટ) માં સૌથી વધુ 22211 રન ફટકાર્યા છે. માત્ર એટલું જ નહીં આ બેટરે એક ટેસ્ટ મેચમાં 456 રન બનાવવાનો મહારેકોર્ડ પોતાના નામે કરેલો છે. આ મહાન બેટર 28 વર્ષ સુધી ક્રિકેટ રમ્યો અને ઘણા વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ બનાવ્યા હતા. જો આ બેટરના રેકોર્ડ્સ પર નજર કરીએ તો તેને તોડવા અસંભવ લાગે છે.
આ બેટરે વનડેમાં ફટકાર્યા 22211 રન
ઈંગ્લેન્ડના મહાન બેટર ગ્રેહામ ગૂચે વનડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ 22211 રન બનાવવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. ગ્રેહામ ગૂચે વનડે ફોર્મેટમાં રમાતા List-A ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ 22211 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન ગૂચે 44 સદી અને 139 અડધી સદી ફટકારી છે. આ લિસ્ટમાં બીજુ નામ ગ્રીમ હીકનું આવે છે, તેમણે લિસ્ટ-એ ક્રિકેટમાં 22059 રન બનાવ્યા છે. સચિન તેંડુલકર આ લિસ્ટમાં ત્રીજા સ્થાને છે. સચિને 551 LIST-A મેચમાં 21999 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન સચિને 60 સદી અને 114 અડધી સદી ફટકારી હતી.
LIST-A ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટર
1. ગ્રેહામ ગૂચ - 22,211 રન
2. ગ્રીમ હેક - 22,059 રન
3. સચિન તેંડુલકર - 21,999 રન
4. કુમાર સંગાકારા - 19,456 રન
5. વિવ રિચર્ડ્સ - 16,995 રન
એક ટેસ્ટ મેચમાં સૌથી વધુ 456 રન બનાવ્યા
ગ્રેહામ ગૂચના નામે એક ટેસ્ટ મેચમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે. ગ્રેહામ ગૂચે ભારત વિરુદ્ધ જુલાઈ 1990મા લોર્ડ્સના ઐતિહાસિક મેદાન પર રમાયેલી ટેસ્ટ મેચમાં 456 રન બનાવ્યા હતા. ગૂચે ભારત વિરુદ્ધ આ ટેસ્ટ મેચની પ્રથમ ઈનિંગમાં 333 રન અને બીજી ઈનિંગમાં 123 રન બનાવ્યા હતા. ઈંગ્લેન્ડના દિગ્ગજ બેટર ગૂચની ગણના વિશ્વના મહાન ક્રિકેટરોમાં થાય છે.
