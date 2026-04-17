ગુજરાતી ન્યૂઝSportsGTએ સીઝનની વચ્ચે ટીમમાં કર્યો મોટો ફેરફાર, આ દિગ્ગજ ખેલાડીને ટીમમાં મળી એન્ટ્રી

GTએ સીઝનની વચ્ચે ટીમમાં કર્યો મોટો ફેરફાર, આ દિગ્ગજ ખેલાડીને ટીમમાં મળી એન્ટ્રી

IPL 2026: ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમમાં ઇજાગ્રસ્ત ટોમ બેન્ટનના સ્થાને આ ખેલાડીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને 75 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 17, 2026, 06:54 PM IST
  • ગુજરાત ટાઇટન્સ આજે IPL 2026ની તેમની પાંચમી મેચ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સામે રમશે.
  • આ મેચ પહેલા, GT ટીમમાં એક નવો ખેલાડી જોડાયો છે.
  • ગુજરાતે ટોમ બેન્ટનના સ્થાને ખેલાડીની જાહેરાત કરી છે

Trending Photos

GTએ સીઝનની વચ્ચે ટીમમાં કર્યો મોટો ફેરફાર, આ દિગ્ગજ ખેલાડીને ટીમમાં મળી એન્ટ્રી

IPL 2026: ગુજરાત ટાઇટન્સ આજે IPL 2026ની તેમની પાંચમી મેચ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સામે રમશે. આ મેચ પહેલા, GT ટીમમાં એક નવો ખેલાડી જોડાયો છે. ગુજરાતે ટોમ બેન્ટનના સ્થાને ખેલાડીની જાહેરાત કરી છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેમના સ્થાને દક્ષિણ આફ્રિકાના યુવા બેટ્સમેન કોનર એસ્ટરહુઇઝનનો સમાવેશ કર્યો છે.

બેન્ટનની જગ્યાએ એસ્ટરહુઇઝન

આંગળીની ઇજાને કારણે બેન્ટન ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. GTએ આખરે તેના સ્થાને એસ્ટરહુઇઝનને જોઈન્ટ કર્યો છે. 24 વર્ષીય એસ્ટરહુઇઝનએ તાજેતરમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેણે ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં 200 રન બનાવ્યા હતા. તેના પ્રદર્શનથી પ્રોટીઝને તેમની હોમ સિરીઝમાં કિવીઝને 3-2થી હરાવવામાં મદદ મળી.

તેણે 28.93 ની સરેરાશથી 926 રન બનાવ્યા

એસ્ટરહુઇઝન પહેલીવાર IPLમાં રમી રહ્યો છે. તે અગાઉ SA20 લીગ અને ILT20માં દેખાયો છે. એસ્ટરહુઇઝનની T20 કારકિર્દી 44 મેચોમાં ફેલાયેલી છે, જેમાં તેણે 28.93 ની સરેરાશથી 926 રન બનાવ્યા છે, જેમાં પાંચ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 75 છે.

IPL 2026માં ગુજરાત ટાઇટન્સના પ્રદર્શન પર એક નજર

શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમે અત્યાર સુધી વર્તમાન IPL સિઝનમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. GTએ ચારમાંથી બે મેચ જીતી છે અને ચાર પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે. ગુજરાત KKR સામે પોતાનો વિજય ક્રમ ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરશે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

