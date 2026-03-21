આ ગુજરાતી ક્રિકેટરે T20માં રચ્યો ઇતિહાસ, વૈભવ સૂર્યવંશી પહેલા તોડ્યો ક્રિસ ગેલનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
Aarya Desai : IPL 2026 પહેલા ક્રિસ ગેલનો T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તૂટી ગયો છે. આ રેકોર્ડ એક ગુજરાતી બેટ્સમેને તોડ્યો છે. તાજેતરમાં આર્ય દેસાઇએ 193 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો છે.
- ગુજરાતના આર્ય દેસાઈએ T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો
- તેણે માત્ર 81 બોલમાં 193 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી
- આ સાથે તેણે T20 ગેલનો સૌથી વધુ રનનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે
Aarya Desai : ગુજરાતના આર્ય દેસાઈએ T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે સુરત ક્રિકેટ T20 લીગમાં માત્ર 81 બોલમાં 193 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી. આ ટુર્નામેન્ટ ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત છે. આર્યની ઇનિંગ T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર છે. તેણે વેસ્ટ ઇન્ડીઝના દિગ્ગજ ક્રિકેટર ક્રિસ ગેલનો અગાઉનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. નોંધનીય છે કે તાજેતરમાં, 14 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ પણ IPL 2026માં ક્રિસ ગેલનો આ રેકોર્ડને તોડવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. જોકે, આર્યએ તેની પહેલાનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે.
ક્રિસ ગેલનો 175 રનનો રેકોર્ડ તૂટ્યો
22 વર્ષીય આર્ય દેસાઈના આ અદભુત પ્રદર્શને સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ચર્ચા જગાવી છે. ઘણા સ્થાનિક તેમજ ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન (GCA)ના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલે આને T20 મેચમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ સ્કોર ગણાવ્યો છે. GCA સેક્રેટરી અનિલ પટેલે IANSને આ હકીકતની પુષ્ટિ કરી છે. આ પહેલા આ રેકોર્ડ ક્રિસ ગેલના નામે હતો, જેણે IPLમાં અણનમ 175 રન બનાવ્યા હતા. દરમિયાન T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં એરોન ફિન્ચે 172 રનની ઇનિંગ રમીને રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
21 ચોગ્ગા અને 14 છગ્ગા ફટકાર્યા
રણજી ટ્રોફી અને દુલીપ ટ્રોફી જેવી પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટમાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર આર્ય દેસાઈએ સુરત ક્રિકેટ T20 લીગમાં પોતાની બેટિંગ કુશળતાથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા. પોતાની વિસ્ફોટક ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 21 ચોગ્ગા અને 14 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ લીગની છઠ્ઠી સિઝન છે, જેમાં દરેક જિલ્લાના તમામ વય જૂથોના ટોચના રાજ્ય-સ્તરના ખેલાડીઓ ભાગ લે છે.
આર્ય પૂર્વ KKR ખેલાડી છે
આર્ય દેસાઈ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR)નો પૂર્વ ખેલાડી છે અને નેશનલ ક્રિકેટ એકેડેમી (NCA) દ્વારા આયોજિત શિબિરોમાં નિયમિત ભાગ લે છે. રાજ્ય સ્તરે તે તેની સુસંગતતા, ક્લાસ અને આત્મવિશ્વાસ માટે જાણીતો છે. જીસીએના સેક્રેટરી અનિલ પટેલે આર્યા દેસાઈની ક્રિકેટર તરીકેની અત્યાર સુધીની સફર વિશે માહિતી આપી હતી.
