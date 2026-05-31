હોંગકોંગમાં ગુંજ્યું ગુજરાતનું નામ, ખેત મજૂરની દીકરીએ એશિયન એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં જીત્યો રજત ચંદ્રક

Asian Under-20 Athletics Championships: ચોરવાડનાં ખેત મજુરની દીકરી કાજલ વાજાએ એશિયન અંડર-20 એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં રજત ચંદ્રક જીત્યો છે. સ્પર્ધામાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવા માટે કાજલે આ વર્ષે ધોરણ-12ની પરીક્ષા એક વર્ષ ડ્રોપ લઈને તનતોડ મહેનત કરી અને તેની મહેનત રંગ લાવી છે. હોંગકોંગમાં યોજાયેલી સ્પર્ધામાં 4x100 મીટર રિલેમાં ભારતને નવો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: May 31, 2026, 08:52 PM IST|Updated: May 31, 2026, 08:52 PM IST
DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

