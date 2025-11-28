Prev
કોમનવેલ્થ બાદ 2036ના ઓલિમ્પિક્સ માટે ગુજરાત સરકારે તૈયાર કર્યો રોડમેપ! આ રીતે અમદાવાદ બનશે સ્પોર્ટ્સ મહાશક્તિ!

Ahmdabad News: અમદાવાદને ૨૦૩૬ના ઓલિમ્પિક્સ માટે તૈયાર કરવા રાજ્ય સરકારે એક મહત્વાકાંથી અને સુનિયોજિત રોડમેપ તૈયાર કરી છે. ૨૦૩૦માં કોમનવેલ્થ ગેમાની મળ્યાના સમાચાર પહેલા જ ગુજરાતે વૈશ્વિક સ્તરે રમતગમતનો મહાકુંબ યોજયા માટે તૈયાર આદરી દીધી હતી. ૨૦૨૬ થી ૨૦૩૩ દરમિયાન ગુજરાતમાં પાંચ મોટી વર્લ્ડ-કલાસ મેમ્પિયનશિપ્સ યોજવા માટે કરખાસ્તો રજૂ કરી દેવામાં આવી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 28, 2025, 09:18 AM IST

Ahmdabad News: ગુજરાત, જે હવે ભારતના વિકાસનું ગ્રોથ એન્જિન ગણાય છે, તે હવે વૈશ્વિક સ્તરે રમતગમતની મહાશક્તિ બનવા તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યું છે. 2036ના ઓલિમ્પિક ગેમ્સની યજમાની મેળવવાનું અમદાવાદનું સ્વપ્ન હવે એક સુનિયોજિત અને મહત્વાકાંક્ષી રોડમેપ દ્વારા સાકાર થવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.

2030માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની મળ્યાના સમાચાર પહેલા જ ગુજરાતે વૈશ્વિક સ્તરે રમતગમતના મહાકુંભો યોજવા માટે તૈયારીઓ આરંભી દીધી હતી. રાજ્ય સરકાર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલો આ રોડમેપ 2026 થી 2033 દરમિયાન પાંચ મોટી વર્લ્ડ-ક્લાસ સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ્સ યોજવાની દરખાસ્તો પર આધારિત છે, જે અમદાવાદને 'ગ્લોબલ સ્પોર્ટ્સ હબ' તરીકે સ્થાપિત કરશે.

અમદાવાદનો મહત્વાકાંક્ષી સ્પોર્ટ્સ રોડમેપ (2026-2033)

આગામી વર્ષોમાં અમદાવાદમાં યોજાનાર (પ્રસ્તાવિત) મુખ્ય વૈશ્વિક ઇવેન્ટ્સ નીચે મુજબ છે..

| વર્ષ | ઇવેન્ટ | અંદાજિત રમતવીરો | મહત્વ |

  • ૨૦૨૬ | આર્ચરી એશિયા પેરા કપ વર્લ્ડ રેન્કિંગ ટૂર્નામેન્ટ | ૧૦૦ થી ૨૦૦ પેરા-એથ્લેટ્સ | દિવ્યાંગ ખેલાડીઓ માટેની આંતરરાષ્ટ્રીય તીરંદાજી સ્પર્ધા. 
  • ૨૦૨૮  | વર્લ્ડ અંડર-૨૦ એથ્લેટિક્સ ચૅમ્પિયનશિપ | ૧,૫૦૦ થી ૧,૭૦૦ યુવા એથ્લેટ્સ (૧૫૦+ દેશો) | યુવા એથ્લેટ્સ માટે વિશ્વની સૌથી મોટી ટ્રેક એન્ડ ફિલ્ડ ઇવેન્ટ. |
  • ૨૦૨૯  | વર્લ્ડ પોલીસ અને ફાયર ગેમ્સ** | ૮,૦૦૦ થી ૧૦,૦૦૦ ફર્સ્ટ રિસ્પોન્ડર્સ (૭૦+ દેશો) | આર્થિક અને ટુરિઝમની દ્રષ્ટિએ શહેરને વ્યાપક લાભ, જેની સંખ્યા ઓલિમ્પિક્સ કરતાં પણ વધુ હોય છે. |
  • ૨૦૩૧ | વર્લ્ડ સિનિયર એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ | ૨,૦૦૦+ ટોચના એથ્લેટ્સ (૨૦૦+ દેશો) | ઓલિમ્પિક્સ પછીની વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ ગણાય છે.
  • ૨૦૩૩| વર્લ્ડ એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ | ૨,૫૦૦+ રમતવીરો (૧૯૦+ દેશો) | સ્વિમિંગ, ડાઇવિંગ, વોટર પોલો સહિત ૬ મુખ્ય વોટર સ્પોર્ટ્સની ઇવેન્ટ્સ. |

ઓલિમ્પિક્સ તરફનું લક્ષ્ય: ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને અનુભવ
આ તમામ કાર્યક્રમોની સફળ યજમાની એ ૨૦૩૬ ઓલિમ્પિક્સની યજમાની મેળવવા માટેનો સૌથી મહત્વનો આધારસ્તંભ  બનશે. ખાસ કરીને ૨૦૩૩માં યોજાનાર વર્લ્ડ એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ માટે સ્વિમિંગ, ડાઇવિંગ અને વોટર પોલો સહિતના વોટર સ્પોર્ટ્સ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભા કરવાનું કામ હાલમાં પ્રગતિમાં છે.

વર્લ્ડ પોલીસ અને ફાયર ગેમ્સ (2029) નું મહત્વ
2029માં અમદાવાદમાં યોજાનાર વર્લ્ડ પોલીસ અને ફાયર ગેમ્સ એક વિશિષ્ટ ઇવેન્ટ છે. આ ગેમ્સમાં ૭૦થી વધુ દેશોના ૧૦,૦૦૦ જેટલા ફર્સ્ટ રિસ્પોન્ડર્સ (પોલીસ, ફાયર, કસ્ટમ્સ વગેરે) ભાગ લે છે, જેની સંખ્યા ઘણીવાર સમર ઓલિમ્પિક્સના રમતવીરો કરતાં પણ વધુ હોય છે. આ ગેમ્સ યોજવાથી યજમાન શહેરને વ્યાપક આર્થિક અને ટુરિઝમની દ્રષ્ટિએ મોટો ફાયદો થાય છે, અને મોટી ઇવેન્ટ્સના આયોજનનો અનુભવ મળે છે.

વર્લ્ડ સિનિયર એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ (૨૦૩૧)
આ ઇવેન્ટને વિશ્વ કક્ષાએ ઓલિમ્પિક્સ પછીની ત્રીજી સૌથી મોટી સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ ગણવામાં આવે છે, જેમાં ૨૦૦થી વધુ દેશોના ૨,૦૦૦થી વધુ ટોચના એથ્લેટિક્સ રમતવીરો (દોડ, કૂદ, ફેંક, મેરેથોન વગેરે) ભાગ લેશે. આના સફળ આયોજનથી અમદાવાદની વૈશ્વિક સ્પોર્ટ્સ ક્ષેત્રે શાખ વધશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદ ૨૦૩૬ના ઓલિમ્પિક્સના સપનાને વાસ્તવિકતામાં બદલવા માટે સજ્જ થઈ રહ્યું છે. ભારતને વૈશ્વિક સ્પોર્ટ્સ મેપ પર લાવવાની આ સફર ખરેખર રોમાંચક છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

