150 કરોડની વસ્તી, અબજો સપનાં પણ જ્યારે ઓલિમ્પિક મેડલની વાત આવે છે ત્યારે ભારત દુનિયાના ટોચના દેશોની યાદીમાં કેમ નથી? શું ભારતમાં ટેલેન્ટની કમી છે? કે પછી આપણે ટેલેન્ટને સમયસર ઓળખી શકતા નથી? હવે આ સવાલનો જવાબ શોધવા ગુજરાતે મેદાનની બહાર વિજ્ઞાનનો સહારો લીધો છે. કારણ કે ગુજરાત હવે ખેલાડીની પ્રતિભા માત્ર તેની રમત જોઈને નહીં, તેના DNAને સમજીને શોધશે.
કલ્પના કરો એક ખેલાડીનો DNA સેમ્પલ લેવાય, લેબોરેટરીમાં તેનું જીનોમ વાંચવામાં આવે અને તેના શરીરની ક્ષમતા વિશે વૈજ્ઞાનિક માહિતી સામે આવે આ કોઈ ફિલ્મની કહાની નથી, ગુજરાતે આ દિશામાં કામ શરૂ કરી દીધું છે.
ગુજરાતે ભારતનો પ્રથમ સ્પોર્ટ્સ જીનોમિક્સ પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો
2030માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાનીની તૈયારી વચ્ચે ગુજરાતે ભારતનો પ્રથમ સ્પોર્ટ્સ જીનોમિક્સ પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો છે. ગુજરાત બાયોટેક્નોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર—GBRC રમતવીરોના DNA સેમ્પલ એકત્ર કરી રહ્યું છે. આ સેમ્પલમાંથી તૈયાર થશે ગુજરાત એથ્લીટ જીનોમ ડેટાબેઝ—G-AGD.
આ પ્રોગ્રામનો હેતુ છે, કયા ખેલાડીની કઈ ક્ષમતા કઈ રમત માટે વધુ અનુકૂળ હોઈ શકે અને તેની વૈજ્ઞાનિક સમજ વિકસાવવી. સ્નાયુઓની રચના, પાવર, એન્ડ્યુરન્સ, મેટાબોલિઝમ, રિકવરી, ઈજાનું જોખમ એટલે કે હવે ખેલાડીને માત્ર સ્ટોપવોચથી નહીં. જીનોમથી પણ સમજવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.
5 વર્ષમાં 10,000 'હોલ-જિનોમ સિક્વન્સિંગ' થશે
હવે કોઈ પણ ખેલાડી અંધારામાં તીર નહીં મારે. ચાલુ વર્ષે 2,000 સેમ્પલ અને આગામી 5 વર્ષમાં 10,000 રમતવીરોનું 'હોલ-જિનોમ સિક્વન્સિંગ' થશે. ટેનિસ અને તીરંદાજીથી લઈને શૂટિંગ, એથ્લેટિક્સ, સ્વિમિંગ અને ચેસ સુધીના તમામ રમતોના 14 વર્ષથી નાના, 14 થી 18 વર્ષ અને નેશનલ ચેમ્પિયન્સના ડીએનએ સેમ્પલ લેવાની પ્રોસેસ ધમધમી રહી છે.
માત્ર આનુવંશિકતા જ નહીં, પરંતુ સાચું કોચિંગ, બેસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને વૈજ્ઞાનિક ડાયેટ પ્લાન આપીને દેશને વૈશ્વિક ચેમ્પિયન્સ આપવાની આ તૈયારી છે. ગુજરાતનો આ જીનોમિક્સ આધારિત નિર્ણય ભવિષ્યમાં ભારતના મેડલનો દુકાળ કાયમ માટે ખતમ કરી દેશે.
ભવિષ્યમાં ભારતના મેડલનો દુકાળ કાયમ માટે ખતમ કરી દેશે
તો તૈયાર થઈ જાવ, કારણ કે હવે ખેલાડીઓની માત્ર મહેનત નહીં, પણ તેમના DNA ભારત માટે મેડલોની વણઝાર લાવશે. જીનોમિક્સ ક્ષેત્રે ગુજરાતની આ પહેલ દેશ માટે એક નવો સૂર્યોદય બનીને ઉભરી છે.