/ટીમ ઇન્ડિયામાં હવે ગુજરાત ટાઇટન્સની લોબી ? વનડે અને ટેસ્ટમાં GTના 11 ખેલાડીઓને મળ્યું સ્થાન

India Squad For AFG : અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણી માટે ભારતની ODI અને ટેસ્ટ ટીમમાં ગુજરાત ટાઇટન્સના ખેલાડીઓની નોંધપાત્ર સંખ્યાને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ છે. ગુજરાત ટાઇટન્સના ચાર ખેલાડીઓએ ODI ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે, જ્યારે સાત ખેલાડીઓએ ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. તેથી ચાહકો ટીમ ઈન્ડિયામાં ગુજરાત ટાઇટન્સની લોબી અંગે ચર્ચા કરી રહ્યા છે.
India Squad For AFG : IPL 2026નો ઉત્સાહ ચાહકોમાં ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. લીગ હાલમાં તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. જોકે, લીગ કરતાં પણ વધુ ધ્યાન ભારતીય ODI અને ટેસ્ટ ટીમો પર ખેંચાઈ રહ્યું છે, જેની પસંદગી મંગળવારે અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી શ્રેણી માટે કરવામાં આવી છે. બંને ટીમોમાં ગુજરાત ટાઇટન્સના ખેલાડીઓની નોંધપાત્ર હાજરીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક નવી ચર્ચા જગાવી છે.
અફઘાનિસ્તાન સામે ભારત એક ટેસ્ટ અને 3 વનડે રમશે
ભારત જૂનમાં અફઘાનિસ્તાન સામે એક માત્ર ટેસ્ટ મેચ અને ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવાનું છે. એકમાત્ર ટેસ્ટ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ હશે નહીં અને આ મેચ 6 જૂનથી શરૂ થવાની છે. આ પછી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી શરૂ થશે, જેની પ્રથમ મેચ 14 જૂને છે. ત્યારબાદ 17 જૂને બીજી અને 20 જૂને ત્રીજી ODI મેચ રમાશે.
ગુજરાત ટાઇટન્સના મોટાભાગના ખેલાડીઓને મળ્યું સ્થાન
ગુજરાત ટાઇટન સાથે સંકળાયેલા ચાર ખેલાડીઓએ ભારતની ODI ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે, જ્યારે ટેસ્ટ ટીમમાં 7 ખેલાડીઓને સ્થાન મળ્યું છે. પરિણામે ઘણા ચાહકો આ ઘટનાને ગુજરાત ટાઇટન્સ લોબી ગણાવી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર લાંબા સમયથી ચર્ચામાં રહેલી મુંબઈ લોબી અથવા દિલ્હી લોબીની સીધી સરખામણી કરવામાં આવી રહી છે જે ભારતીય ક્રિકેટ વર્તુળોમાં વર્ષોથી ચર્ચામાં છે.
ODI અને ટેસ્ટ ટીમમાં GTના ખેલાડીઓ
અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચ માટે પસંદ કરાયેલી ODI ટીમમાં વોશિંગ્ટન સુંદર, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને ગુરુનૂર બ્રાર જેવા ખેલાડીઓ છે, જેમાં કેપ્ટન શુભમન ગિલ પણ સામેલ છે. આ બધા ગુજરાત ટાઇટન્સ સાથે સંકળાયેલા છે. દરમિયાન ટેસ્ટ ટીમમાં કેપ્ટન શુભમન ગિલ ઉપરાંત સાઈ સુદર્શન, મોહમ્મદ સિરાજ, વોશિંગ્ટન સુંદર, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, માનવ સુથાર અને ગુરુનૂર બ્રારને તક આપવામાં આવી છે, જે બધા ખેલાડીઓ ગુજરાત ટાઇટન્સ ફ્રેન્ચાઇઝના સભ્યો છે.
4 Gujarat Titans players in the ODIs,
7 Gujarat Titans players in the Test.
- Gujarat Titans lobby has arrived to replace Mumbai Lobby. pic.twitter.com/E0suyLUFRu
— Ahmed Says (@AhmedGT_) May 19, 2026
સોશિયલ મીડિયા પર માહોલ ગરમાયો
ટીમની જાહેરાત પછી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ગુજરાત ટાઇટન્સ લોબી અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ. કેટલાક યુઝર્સ માને છે કે પસંદગી સંપૂર્ણપણે મેરિટ અને વર્તમાન ફોર્મ પર આધારિત હતી. જ્યારે કેટલાક ચાહકોનો દાવો છે કે છેલ્લી બે સીઝનમાં ઘણા GT ખેલાડીઓએ સ્થાનિક ક્રિકેટ અને IPL બંનેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, શુભમન ગિલ, સાઈ સુદર્શન અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા સતત ભારતીય ટીમની વ્યૂહાત્મક યોજનાઓના અભિન્ન ભાગો રહ્યા છે.ચાહકોનો મત છે કે જો ખેલાડીઓ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા હોય, તો ચોક્કસ ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે તેમનું જોડાણ તપાસનો વિષય ન હોવું જોઈએ. તેનાથી વિપરીત કેટલાક યુઝર્સે મીમ્સ અને રમુજી પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે. ઘણા યુઝર્સ મજાકમાં કહી રહ્યા છે કે, મુંબઈ લોબી સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, હવે ગુજરાત લોબી શરૂ થઈ છે. હવે, એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે આ ખેલાડીઓ અફઘાનિસ્તાન શ્રેણીમાં તેમના પ્રદર્શન દ્વારા તેમની પસંદગીને યોગ્ય ઠેરવી શકે છે કે નહીં.