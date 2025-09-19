Prev
ગુજરાત ટાઇટન્સના કોચે કર્યો મોટો ધમાકો, 37 વર્ષની ઉંમરે ફટકારી સદી


IPL Gujarat Titans: ઓસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન મેથ્યુ વેડે IPL 2025માં ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે સહાયક કોચ તરીકે સેવા આપી હતી. હવે, તે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ખેલાડી તરીકે ધુમ મચાવી રહ્યો છે. તેણે ઘરેલુ 50-ઓવરની ટુર્નામેન્ટમાં સદી ફટકારી હતી, જેમાં તેણે રન બનાવવાની ક્ષમતા દર્શાવી હતી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:58 PM IST

IPL Gujarat Titans: ગુજરાત ટાઇટન્સના સહાયક કોચ મેથ્યુ વેડે ઓસ્ટ્રેલિયામાં પ્રભાવશાળી રહ્યા છે. 37 વર્ષીય ખેલાડીએ પોતાની બેટિંગ કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કર્યું અને વિરોધી ટીમના બોલરોને પરાજિત કર્યા. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે લાંબા સમયથી બેટિંગ અને વિકેટકીપિંગમાં મુખ્ય ભૂમિકાઓ ભજવનાર વેડ હવે કોચિંગ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી રહ્યો છે. વેડે પોતાની પ્રભાવશાળી બેટિંગ અને તેની ઇનિંગ હવે ચર્ચાનો વિષય છે.

તેના બેટથી ધુમ મચાવી રહ્યો છે GT કોચ 

વેડે ઘરેલુ 50-ઓવરની મેચમાં તાસ્માનિયાને વિક્ટોરિયા સામે વિજય અપાવ્યો, અને દર્શાવ્યું કે તેની પાસે હજુ પણ ઘણું ક્રિકેટ બાકી છે. છઠ્ઠા નંબર પર બેટિંગ કરતા, વેડે 68 બોલમાં 105 રન બનાવ્યા. તેની ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 8 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા ફટકાર્યા. નોંધપાત્ર રીતે, તેણે ફક્ત 65 બોલમાં તેની સદી પૂરી કરી હતી.

વેડે ગયા વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. IPL 2025 માં, તેમણે ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે સહાયક કોચ તરીકે સેવા આપી હતી. GT એ તેમના કોચિંગ હેઠળ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 16 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને રહ્યો.

વેડે GT માટે કેવું પ્રદર્શન કર્યું?

IPL 2024માં, વેડે ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે 2 મેચ રમી, જેમાં 4 રન બનાવ્યા. IPL 2022 માં, તેમણે 10 મેચમાં 157 રન બનાવ્યા. તેમની IPL કારકિર્દી પર નજર કરીએ તો, તેમણે 15 મેચમાં 183 રન બનાવ્યા છે.

કારકિર્દી: મેથ્યુ વેડે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે 36 ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં 29.87 ની સરેરાશથી 1613 રન બનાવ્યા છે. ટેસ્ટમાં તેમના નામે ચાર સદી અને પાંચ અડધી સદી છે. 97 ODI માં, વેડે 26.29 ની સરેરાશથી 1,867 રન બનાવ્યા છે. ODI માં તેમના નામે એક સદી અને 11 અડધી સદી પણ છે. 92 ટી20 મેચમાં, તેમણે 1202 રન અને ત્રણ અડધી સદી ફટકારી છે. તેમણે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે છેલ્લી ટી20 મેચ 2024માં ભારત સામે રમી હતી.
 

