જીતના જશ્ન વચ્ચે ગુજરાત ટાઈટન્સને મોટો ઝટકો, BCCIએ શુભમન ગિલને ફટકારી સજા
Shubman Gill : BCCIએ ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલને મોટો દંડ ફટકાર્યો છે. બુધવારે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે રમાયેલી મેચ દરમિયાન શુભમન ગિલે મોટી ભૂલ કરી હતી. BCCIએ શુભમન ગિલને ₹12 લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે. હવે જો ગુજરાત ટાઇટન્સનો કેપ્ટન શુભમન ગિલ ફરીથી આવી ભૂલ કરશે તો તેની સાથે ટીમને પણ પરિણામ ભોગવવું પડશે.
Trending Photos
Shubman Gill : IPL 2026માં ગુજરાત ટાઇટન્સે આખરે પોતાનું જીતનું ખાતું ખોલાવ્યું. જોકે, આ જીત સાથે ટીમ અને કેપ્ટન શુભમન ગિલ બંને માટે મોટી મુશ્કેલી પણ આવી. 8 એપ્રિલના રોજ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે રમાયેલી રોમાંચક મેચમાં ગુજરાતે એક રનથી વિજય મેળવ્યો, પરંતુ કેપ્ટન ગિલને સ્લો ઓવર-રેટને કારણે શિસ્તભંગની કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડ્યો.
શુભમન ગિલ સામે BCCIની કડક કાર્યવાહી
BCCIએ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચ દરમિયાન સ્લો ઓવર-રેટ માટે ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલને ₹12 લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે. ગુરુવારે જારી કરાયેલ પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવાયું હતું કે ગુજરાત ટાઇટન્સે લીગની આચારસંહિતાની કલમ 2.22નું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. કારણ કે આ ટીમનો સિઝનનો પહેલો ગુનો હતો, તેથી કેપ્ટન શુભમન ગિલને ₹12 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.
ગિલ દંડનો સામનો કરનાર બીજો કેપ્ટન
શુભમન ગિલ IPL 2026માં સ્લો ઓવર-રેટ બદલ દંડનો સામનો કરનાર બીજો કેપ્ટન છે. તેમના પહેલા પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને પણ સ્લો ઓવર-રેટના સમાન ગુના માટે બે વાર દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચમાં શુભમન ગિલે 45 બોલમાં 70 રન બનાવ્યા, જેમાં ચાર ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. શુભમન ગિલની આ ઇનિંગને કારણે ગુજરાત ટાઇટન્સે દિલ્હી કેપિટલ્સને એક રનના માર્જિનથી હરાવ્યું હતું.
સ્લો ઓવર-રેટ માટે ક્યારે અને કેટલો દંડ ફટકારવામાં આવે છે ?
IPL આચારસંહિતા અનુસાર, ટીમોએ 90 મિનિટની અંદર તેમની બોલિંગ ઇનિંગ્સ પૂર્ણ કરવી જરૂરી છે. સ્લો ઓવર-રેટ સંબંધિત પહેલી વખતના ગુના માટે ફક્ત કેપ્ટન પર ₹12 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવે છે. બીજા ગુના માટે કેપ્ટનને ₹24 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવે છે, જ્યારે પ્લેઇંગ XI માં સમાવિષ્ટ ખેલાડીઓ 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' સહિત પ્રત્યેકને ₹6 લાખ અથવા તેમની મેચ ફીના 25 ટકા (જે રકમ ઓછી હોય) દંડ કરવામાં આવે છે.
એક જ સિઝનમાં ત્રીજા ગુના માટે અને ત્યારબાદના દરેક ગુના માટે કેપ્ટનને ₹30 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવે છે, જ્યારે પ્લેઇંગ XIમાં રહેલા ખેલાડીઓ ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર સહિત પ્રત્યેકને ₹12 લાખ અથવા તેમની મેચ ફીના 50 ટકા (જે રકમ ઓછી હોય) દંડ કરવામાં આવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે