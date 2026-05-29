/રાજસ્થાનને હરાવીને IPL 2026 ની ફાઇનલમાં પહોંચ્યું ગુજરાત, અમદાવાદમાં આ દિવસે RCB સામે રમશે ફાઈનલ?

RRvsGT: IPL 2026 ક્વોલિફાયર 2 માં, ગુજરાત ટાઇટન્સે રાજસ્થાન રોયલ્સને 7 વિકેટથી હરાવીને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું. હવે તેઓ ટાઇટલ મુકાબલામાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે ટકરાશે. આ મેચ 31 મે, રવિવારના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. બંને ટીમોના કેપ્ટન સાંજે 7 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
ન્યૂ ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર સ્થિત મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં, રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 214 રન બનાવ્યા. ૨૧૫ રનના વિશાળ સ્કોરનો પીછો કરતા, ગુજરાત ટાઇટન્સે કરો યા મરો મેચમાં પોતાની તાકાત સાબિત કરી, 18.4 ઓવરમાં 219 રન બનાવીને લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો. ગુજરાત ટાઇટન્સે મેચ 7 વિકેટે જીતીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.
શુક્રવારે રમાયેલી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સની શરૂઆત નબળી રહી હતી, જેમાં તેણે નવ રનની અંદર બે વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ ઓપનર વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇનિંગ્સને સંભાળી હતી, 47 બોલમાં 96 રન બનાવ્યા, જેમાં આઠ ચોગ્ગા અને સાત છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેની સ્ટ્રાઇક રેટ 204.26 હતી. સૂર્યવંશી ઉપરાંત, રવિન્દ્ર જાડેજાએ પણ 35 બોલમાં 45 રન બનાવ્યા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ડોનાવન ફરેરાએ 11 બોલમાં 38 રન ઝડપીને મજબૂત ફિનિશિંગ આપ્યું. આ ત્રણ બેટ્સમેન સિવાય, રાજસ્થાન રોયલ્સના કોઈ પણ બેટ્સમેન સારું પ્રદર્શન કરી શક્યા નહીં.
ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે, મોહમ્મદ સિરાજે એક વિકેટ, કાગીસો રબાડાએ બે, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ એક અને જેસન હોલ્ડરે બે વિકેટ લીધી.
215 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ગુજરાત ટાઇટન્સે મજબૂત શરૂઆત કરી હતી, તેમની ઓપનિંગ જોડીએ 167 રનની જંગી ભાગીદારી કરી હતી. જોકે, સાઈ સુદર્શન ફરી એકવાર હિટવિકેટ દ્વારા આઉટ થયો હતો. તેણે 32 બોલમાં 58 રન બનાવ્યા.
ત્યારબાદ શુભમન ગિલે 53 બોલમાં 104 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 15 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. જોશ બટલરે 9 બોલમાં 9 રન બનાવ્યા અને વોશિંગ્ટન સુંદરે 9 બોલમાં 16 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન રાહુલ તેવતિયાએ 9 બોલમાં 17 રન બનાવ્યા.
26 મેના રોજ ક્વોલિફાયર 1 માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે હારી ગયેલી ગુજરાત ટાઇટન્સે હવે ક્વોલિફાયર 2 માં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે હરાવીને IPL 2026ની ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. હવે તેઓ તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ, અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરનો સામનો કરશે.
ગુજરાત ટાઇટન્સ હવે ફાઇનલમાં વિરાટ કોહલીની વિશાળ સેનાનો સામનો કરશે. અમદાવાદની પરિસ્થિતિઓ શુભમન ગિલ અને ટીમ માટે સારી છે, જેમણે આ સિઝનમાં તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર અનેક મેચ જીતી છે, તેઓ IPL 2026નો ખિતાબ જીતવા માટે તૈયાર છે.