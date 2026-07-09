/ગુજરાત ટાઇટન્સના આ ખેલાડીને ટીમ ઈન્ડિયામાં નથી મળી રહ્યો મોકો, હવે વિદેશી ટીમ માટે રમશે

Sai Kishore : ભારતીય સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરનાર સ્ટાર ડાબોડી સ્પિનર આર. સાઈ કિશોર હાલમાં ચર્ચામાં છે. ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન મેળવવા માટે પ્રયત્નશીલ આ ક્રિકેટરે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. તે ફરી એકવાર વિદેશી ધરતી પર પોતાની કુશળતા દર્શાવવા માટે તૈયાર છે. 29 વર્ષીય ખેલાડીએ 2026 કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપ સીઝનની અંતિમ છ મેચો માટે જાણીતી અંગ્રેજી કાઉન્ટી ક્લબ ગ્લોસ્ટરશાયર સાથે મોટો કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો છે.
તમિલનાડુનો સ્ટાર સાઈ કિશોર 20 ઓગસ્ટથી શરૂ થનારી મેચમાં ગ્લોસ્ટરશાયર માટે સમરસેટ સામે મેદાનમાં ઉતરશે. ત્યારબાદ તે બ્રિસ્ટલમાં ડર્બીશાયર અને મિડલસેક્સ સામે હોમ મેચ રમશે. જ્યારે ડરહામ, લેન્કેશાયર અને કેન્ટ સામે દૂરની પીચો પર તેની સ્પિન બોલિંગનો જાદુ બતાવશે.
સાઈ કિશોરે શું કહ્યું ?
ગ્લોસ્ટરશાયરમાં જોડાવા બદલ ખુશી વ્યક્ત કરતા, સાઈ કિશોરે કહ્યું કે, આ તક માટે હું ગ્લોસ્ટરશાયર મેનેજમેન્ટનો ખૂબ આભારી છું. ગ્લોસ્ટરશાયરનો ઇતિહાસ અને શાનદાર સેટઅપ છે. હું હંમેશા ઇંગ્લિશ પરિસ્થિતિઓમાં મારી જાતને ચકાસવા માંગતો હતો અને આ ક્લબમાં જોડાવું એ મારા માટે યોગ્ય નિર્ણય છે. હું બ્રિસ્ટલ અને ચેલ્ટનહામમાં ચાહકોને મળવા અને ટીમની જીતમાં યોગદાન આપવા માટે આતુર છું.
હેડ કોચ જોન લુઈસને સાઈ કિશોર પાસે ઘણી અપેક્ષા
ગ્લોસ્ટરશાયરના હેડ કોચ જોન લુઈસ માને છે કે સિઝનના અંતિમ તબક્કા દરમિયાન સાઈ કિશોરનો અનુભવ ટીમ માટે એક ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થશે. લુઈસે કહ્યું કે, અમે સાઈ કિશોરના ટીમમાં જોડાવાથી ઉત્સાહિત છીએ. તે એક અનુભવી ક્રિકેટર છે. સિઝનના આ અંતિમ તબક્કામાં અંગ્રેજી પરિસ્થિતિઓ ઘણીવાર સ્પિન બોલરો માટે ખૂબ જ અનુકૂળ બની જાય છે. અમને પૂરો વિશ્વાસ છે કે સાઈ એક વિદેશી સ્પિનર તરીકે અમારી ટીમ પર મોટી અસર કરશે અને મેચોનું પાસું ફેરવી નાખશે.
કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં અગાઉ પાંચ વિકેટ લઈ ચૂક્યો છે
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે સાઈ કિશોર ઈંગ્લેન્ડમાં કાઉન્ટી ક્રિકેટ રમશે, તે અગાઉ સરે ટીમનો ભાગ હતો. સરે તરફથી રમતી વખતે, તેણે ડરહામ સામે શાનદાર સ્પેલ નાખ્યો અને કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં પોતાનો પહેલો 'પંજો' મેળવ્યો. ગ્લોસ્ટરશાયર તરફથી રમતી વખતે આ ભારતીય સ્પિનર પોતાની સ્પિનથી અંગ્રેજી બેટ્સમેનોને કેટલા અસરકારક રીતે હરાવી શકે છે તે જોવાનું બાકી છે.
ફર્સ્ટ-ક્લાસ આંકડા પ્રભાવશાળી
ત્રણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂકેલા સાઈ કિશોરનો ભારતીય સ્થાનિક ક્રિકેટમાં ઉત્કૃષ્ટ રેકોર્ડ છે. જોકે, રવિન્દ્ર જાડેજા અને અક્ષર પટેલ જેવા સ્પિનરોની હાજરીએ નેશનલ ટીમમાં તેની તકો મર્યાદિત કરી છે. તેના ફર્સ્ટ-ક્લાસ આંકડા કોઈપણ કેપ્ટનને પ્રભાવિત કરવા માટે પૂરતા છે. તેણે 54 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 223 વિકેટ લીધી છે, જેમાં 14 વખત પાંચ વિકેટ અને 11 વખત ચાર વિકેટ લીધી છે.