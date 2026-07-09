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ગુજરાત ટાઇટન્સના આ ખેલાડીને ટીમ ઈન્ડિયામાં નથી મળી રહ્યો મોકો, હવે વિદેશી ટીમ માટે રમશે

Sai Kishore : ટીમ ઈન્ડિયામાં તકની રાહ જોઈ રહેલો આ ખેલાડી હવે ઈંગ્લેન્ડમાં ચમકવા માટે તૈયાર છે. ઘરેલુ ક્રિકેટ અને IPLમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરનાર આ સ્પિનરને ઈંગ્લેન્ડની એક ટીમે સાઈન કર્યો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 09, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:51 PM IST
ગુજરાત ટાઇટન્સના આ ખેલાડીને ટીમ ઈન્ડિયામાં નથી મળી રહ્યો મોકો, હવે વિદેશી ટીમ માટે રમશે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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