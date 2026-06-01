/IPL 2026 ફાઇનલ બાદ દુર્ઘટના, ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમ બસમાં લાગી આગ, માંડ માંડ બચ્યા ખેલાડીઓ

Gujarat Titans Team Bus Catches Fire : રવિવારે રાત્રે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ સામે IPL 2026ની ફાઇનલમાં હાર બાદ ગુજરાત ટાઇટન્સ કેમ્પમાંથી ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં મેચ હાર્યા બાદ ગુજરાત ટાઇટન્સ ટીમની બસમાં અચાનક આગ લાગી હતી. સદનસીબે બધા ખેલાડીઓ અને સ્ટાફ સભ્યોને બસમાંથી સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.
શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ
અહેવાલો અનુસાર, રવિવારે મોડી રાત્રે જ્યારે ટીમ મેચ સમાપ્ત થયા પછી સ્ટેડિયમથી તેમની હોટેલ પરત ફરી રહી હતી ત્યારે આ ઘટના બની હતી. રસ્તામાં બસની અંદર અચાનક શોર્ટ સર્કિટ થઈ હતી, જેના કારણે બસમાંથી ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળવા લાગ્યા હતા. આગ લાગવાની જાણ થતાં જ બસને તાત્કાલિક રોકી દેવામાં આવી હતી.
બસ ડ્રાઈવરે સાવચેતી બતાવતા કેપ્ટન શુભમન ગિલ સહિત તમામ ખેલાડીઓ, કોચ અને સપોર્ટ સ્ટાફ સહિત દરેકને તાત્કાલિક બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનામાં કોઈ ખેલાડી કે સ્ટાફ સભ્યને કોઈ ઈજા થઈ નથી અને દરેક સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે. જોકે, આગને કારણે ગુજરાત ટાઇટન્સના ખેલાડીઓ લગભગ એક કલાક સુધી રસ્તાની વચ્ચે ફસાયેલા રહ્યા હતા.
રવિવારની રાત ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે એક દુઃસ્વપ્ન
ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમ માટે રવિવારની રાત એક ભયંકર દુઃસ્વપ્ન જેવી બની. પહેલા તેઓ મેદાનમાં RCB સામે 5 વિકેટથી હારતા IPL 2026 ટ્રોફી ગુમાવી. ત્યારબાદ જ્યારે તેઓ હારને ભૂલવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમની ટીમ બસમાં આગ લાગી ગઈ. ખેલાડીઓ માટે તે શારીરિક અને માનસિક રીતે અતિ થકવી નાખનારો અને ભયાનક અનુભવ હતો.