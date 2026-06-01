  IPL 2026 ફાઇનલ બાદ દુર્ઘટના, ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમ બસમાં લાગી આગ, માંડ માંડ બચ્યા ખેલાડીઓ

IPL 2026 ફાઇનલ બાદ દુર્ઘટના, ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમ બસમાં લાગી આગ, માંડ માંડ બચ્યા ખેલાડીઓ

Gujarat Titans Team Bus Catches Fire : IPL 2026ની ફાઇનલ હાર્યા બાદ ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમની બસ હોટલ પરત ફરતી વખતે શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હતી. સદનસીબે, શુભમન ગિલ સહિત તમામ ખેલાડીઓને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા, જોકે તેઓ લગભગ એક કલાક સુધી રસ્તા પર ફસાયેલા રહ્યા.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 01, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 09:51 AM IST
About the Author

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

