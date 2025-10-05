6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... 28 બોલમાં સદી, આ ગુજરાતી બેટ્સમેને T20માં મચાવી તબાહી
28 Balls Century In T20 : આ ગુજરાતી બેટ્સમેને માત્ર 28 બોલમાં સદી ફટકારીને T20 ક્રિકેટમાં હલચલ મચાવી દીધી. આ ભારતીય બેટ્સમેને ક્રિકેટના મેદાનમાં જાણે તબાહી મચાવી દીધી. તેની ઘાતક બેટિંગે સામે બોલરો દયાની ભીખ માંગતા જોવા મળ્યા.
28 Balls Century In T20 : ભારતના 26 વર્ષીય વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ઉર્વિલ પટેલે T20 ક્રિકેટમાં આ રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો છે. સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી (SMAT) 2024-25 સીઝન દરમિયાન ગુજરાત તરફથી રમતા ઉર્વિલ પટેલે 27 નવેમ્બર, 2024ના રોજ ત્રિપુરા સામેની T20 મેચમાં 28 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. આ એકંદર T20 ક્રિકેટમાં ભારતીય બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી ઝડપી સદી છે. ઉર્વિલ પટેલે 28 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી અને 35 બોલમાં 113 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો.
છગ્ગાનો વરસાદ
ઉર્વિલ પટેલે 322.85ની સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી, જેમાં 12 છગ્ગા અને 7 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. આ રેકોર્ડ સાથે ઉર્વિલ પટેલે IPLમાં 30 બોલમાં સદી ફટકારવાનો ક્રિસ ગેલનો અગાઉનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. ત્રિપુરાના ઇન્દોરમાં રમાયેલી આ T20 મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરીને, 20 ઓવરમાં 155/8 રન બનાવ્યા. ત્રિપુરાએ ગુજરાતને જીતવા માટે 156 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો. જવાબમાં ગુજરાતે 10.2 ઓવરમાં માત્ર 2 વિકેટ ગુમાવીને 156 રન બનાવ્યા અને 58 બોલ બાકી રહેતા 8 વિકેટથી જીત મેળવી.
ઉર્વિલ પટેલ કોણ છે ?
ઉર્વિલ પટેલ એક ભારતીય ક્રિકેટર છે, જે એક આક્રમક બેટ્સમેન અને ચાલાક વિકેટકીપર છે. ઉર્વિલ પટેલ ગુજરાત માટે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમે છે. ઉર્વિલ પટેલને IPL 2025 સીઝનમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) માટે 3 મેચ રમવાની તક મળી. ઉર્વિલ પટેલનો જન્મ 17 ઓક્ટોબર, 1998ના રોજ ગુજરાતના મહેસાણામાં થયો હતો.
ઉર્વિલ પટેલ 2024-25 સૈયદ મુશ્તાક અલી T20 ટ્રોફી દરમિયાન ચર્ચામાં રહ્યો હતો. ઉર્વિલ પટેલે 6 ઇનિંગ્સમાં 78.75ની સરેરાશ અને આશરે 229.92ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 315 રન બનાવ્યા હતા. ઉર્વિલ પટેલે 50 T20 મેચોમાં 1,230 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે સદી અને ચાર અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન તેણે વિકેટકીપિંગ કરતી વખતે 37 કેચ પણ લીધા અને છ સ્ટમ્પિંગ પણ કર્યા છે.
