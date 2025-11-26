Prev
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... ગુજરાતી બેટ્સમેને 31 બોલમાં ફટકારી સદી, ગેલનો તોડ્યો રેકોર્ડ

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK)ના આ યુવા બેટ્સમેને IPLમાં સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં બેટથી ધમાલ મચાવી દીધી છે. આ એ જ ક્રિકેટર છે, જેણે ક્રિસ ગેલનો સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. હવે તેણે ફરી એકવાર માત્ર 31 બોલમાં સદી ફટકારીને ધમાલ મચાવી દીધી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 26, 2025, 05:36 PM IST

IPLમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) તરફથી રમતા આ ગુજરાતી બેટ્સમેને સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં પોતાના બેટથી ધમાલ મચાવી દીધી છે. તેણે ક્રિસ ગેલનો સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો હતો. ફરી એકવાર આ બેટ્સમેને માત્ર 31 બોલમાં સદી ફટકારીને કમાલ કર્યો છે. હૈદરાબાદના જીમખાના ગ્રાઉન્ડમાં આ જ્વલંત સદી જોવા મળી. આ ઇનિંગ્સમાં 10 છગ્ગા પણ સામેલ છે. T20 ફોર્મેટમાં ભારતીય બેટ્સમેન દ્વારા આ ત્રીજી સૌથી ઝડપી સદી છે.

આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેન કોણ છે ?

અમે ગુજરાતના કેપ્ટન ઉર્વિલ પટેલની વાત કરી રહ્યા છીએ, જેણે 12 ચોગ્ગા અને 10 છગ્ગાની મદદથી 31 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા સર્વિસિસે નવ વિકેટે 182 રન બનાવ્યા. જવાબમાં ગુજરાતના ઓપનર ઉર્વિલ અને આર્ય દેસાઈએ સર્વિસિસના આક્રમણને ખતમ કરી દીધું. તેમણે 174 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારી કરી અને મેચ એકતરફી સાબિત થઈ. ઉર્વિલ 37 બોલમાં 119 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમ્યો. આર્ય દેસાઈ 60 રન બનાવીને આઉટ થયો.

ગેલનો રેકોર્ડ તોડ્યો

ઉર્વિલ પટેલે યુનિવર્સ બોસ તરીકે જાણીતા ક્રિસ ગેલનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો હતો. ગેલે 30 બોલમાં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો હતો અને ઘણા દિવસો સુધી યાદીમાં ટોચ પર રહ્યો. પરંતુ 2024માં ઉર્વિલએ તોફાની ઇનિંગ્સ રમી 28 બોલમાં સદી ફટકારી. તે મેચમાં ઉર્વિલ 322ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી અને 12 છગ્ગા ફટકાર્યા. ઉર્વિલ 35 બોલમાં 112 રન બનાવ્યા પછી અણનમ રહ્યો. એસ્ટોનિયા અને સાયપ્રસ વચ્ચેની મેચમાં સાહિલ ચૌહાણે 27 બોલમાં સદી ફટકારીને તેનો રેકોર્ડ તોડ્યો.

CSKએ રિટેન કર્યો

IPL 2026માં ઉર્વિલની ઝલક જોવા મળી શકે છે. તે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમનો ભાગ છે. CSKએ ઘણા મોટા નિર્ણયો લીધા છે, પરંતુ ઉર્વિલને રિલીઝ કર્યો નથી. જો તે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં સારું પ્રદર્શન કરશે, તો તે આગામી સિઝનમાં જોવા મળી શકે છે.

