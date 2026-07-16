/ICCની ભારતીય ક્રિકેટર સામે મોટી કાર્યવાહી, મેદાન પર ખતરનાક ભૂલ બદલ ફટકારી સજા

IND vs ENG : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની બીજી મેચ આજે 16 જુલાઈના રોજ કાર્ડિફના સોફિયા ગાર્ડન્સ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચ શરૂ થઈ તે પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)એ યુવા ભારતીય ફાસ્ટ બોલર ગુર્નૂર બ્રાર સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે. ઇંગ્લેન્ડ સામેની પ્રથમ ODIમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરનાર બ્રારને ICC આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન કરવાનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા બાદ કડક સજા આપવામાં આવી છે.
ગુર્નૂર બ્રારને શા માટે દંડ ફટકારવામાં આવ્યો ?
આ ઘટના 14 જુલાઈના રોજ બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન ખાતે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી પ્રથમ ODIમાં બની હતી. ગુર્નૂર બ્રાર ઇંગ્લેન્ડની ઇનિંગની આઠમી ઓવર ફેંકી રહ્યો હતો. આ ઓવર દરમિયાન બેન ડકેટે બ્રારની બોલિંગ પર જોરદાર સિક્સર ફટકારી. ત્યારબાદ બ્રારે ફુલ-લેન્થ બોલ ફેંક્યો, ડકેટ આગળ વધ્યો અને સીધો ડ્રાઇવ રમ્યો, પરંતુ બોલ તેના બેટ સાથે અથડાયો અને બોલર તરફ રિબાઉન્ડ થયો. બ્રારે તરત જ બોલ ઉપાડ્યો અને ખતરનાક રીતે ડકેટ તરફ પાછો ફેંક્યો. જો કે, બોલ ડકેટ વાગ્યો નહોતો.
મેદાન પરના અમ્પાયરોએ આને ICC આચારસંહિતાના નિયમ 2.9નું ઉલ્લંઘન માન્યું, જે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દરમિયાન કોઈ ખેલાડી પર અથવા તેની નજીક અયોગ્ય અથવા ખતરનાક રીતે બોલ ફેંકવા સાથે સંબંધિત છે. આ ગુના માટે તેને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો છે.
India pacer has been found guilty of breaching the ICC Code of Conduct against England.
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— ICC (@ICC) July 16, 2026
બ્રારએ ભૂલ સ્વીકારી
બ્રારએ પોતાની ભૂલ સ્વીકારી છે અને ICC દ્વારા લાદવામાં આવેલ દંડ સ્વીકાર્યો છે. ICCના નિયમો હેઠળ, લેવલ 1ના ગુનામાં ચેતવણી, મેચ ફીના 50 ટકા સુધીનો દંડ અને એક કે બે ડીમેરિટ પોઈન્ટ આપી શકાય છે. છેલ્લા 24 મહિનામાં બ્રારનો આ આચારસંહિતાનો પહેલો ભંગ છે, જેના પરિણામે તેને એક ડીમેરિટ પોઈન્ટ મળ્યો છે.
નિયમો અનુસાર, જો કોઈ ખેલાડી 24 મહિનાના સમયગાળામાં ચાર કે તેથી વધુ ડીમેરિટ પોઈન્ટ મેળવે છે, તો તેને સસ્પેન્શન પોઈન્ટમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે. બે સસ્પેન્શન પોઈન્ટ થવાથી એક ટેસ્ટ, બે ODI અથવા બે T20 મેચનો પ્રતિબંધ લાગી શકે છે.
પ્રથમ મેચમાં ગુર્નૂરનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન
ગુર્નૂર બ્રારે ઇંગ્લેન્ડ સામેની પ્રથમ મેચમાં પ્રભાવશાળી બોલિંગ કરી. જોકે તેણે તેના સ્પેલની પ્રથમ બે ઓવરમાં 29 રન આપ્યા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ તેણે એક જ ઓવરમાં બેન ડકેટ અને જેકબ બેથેલને આઉટ કરીને ઈંગ્લેન્ડની ઇનિંગ્સને ખોરવી નાખી હતી. તેણે મેચમાં 9 ઓવર ફેંકી, 61 રન આપીને 2 વિકેટ ઝડપી હતી.