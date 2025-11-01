Prev
‘બે દિવસમાં ટ્રોફી ભારતને સોંપી દો નહીં તો…’ BCCIએ મોહસિન નકવીને આપી કડક ચેતવણી, સામે આવ્યું મોટું અપડેટ

Asia Cup 2025 Trophy: ટીમ ઈન્ડિયાને હજી સુધી એશિયા કપ 2025ની ટ્રોફી મળી નથી. ભારતે 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો હતો, પરંતુ પીસીબી (PCB) ચીફ મોહસિન નકવી ટ્રોફી ભારતને સોંપવા અંગે નાટક કરી રહ્યા છે. આ અંગે, હવે બીસીસીઆઈ (BCCI) એ નકવીને કડક ચેતવણી આપતા કહ્યું છે કે એક-બે દિવસમાં ટ્રોફી ભારતને સોંપી દો નહીં તો બોર્ડ આ મુદ્દો આઈસીસી (ICC) સમક્ષ ઉઠાવશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 01, 2025, 12:22 PM IST

Asia Cup 2025 Trophy: ટીમ ઈન્ડિયાએ દુબઈમાં 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપ 2025નો ખિતાબ જીત્યો હતો, પરંતુ મહિનાઓ વીતી જવા છતાં હજી સુધી ભારતને ટ્રોફી મળી શકી નથી. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) ના અધ્યક્ષ મોહસિન નકવી ટ્રોફી પોતાની પાસે રાખી રહ્યા છે અને ભારતને સોંપવા અંગે નાટક કરી રહ્યા છે. જોકે, હવે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ને આશા છે કે મોહસિન નકવી એશિયા કપની ટ્રોફી એક કે બે દિવસમાં ટીમ ઈન્ડિયાને સોંપી દેશે. પરંતુ જો આમ નહીં થાય તો BCCI એ નકવી વિરુદ્ધ એક મોટું પગલું ભરવાની તૈયારી કરી લીધી છે.

એશિયા કપ ટ્રોફી અંગે BCCI એ નકવીને આપી ચેતવણી
BCCI એ એશિયા કપ ટ્રોફી અંગે PCB અને ACC ચેરમેન મોહસિન નકવીને ચેતવણી આપી છે. બીસીસીઆઈના સચિવ દેવજીત સૈકિયા એ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જો 4 નવેમ્બર સુધીમાં એશિયા કપની ટ્રોફી તેના અસલી હકદાર એટલે કે ટીમ ઈન્ડિયા સુધી નહીં પહોંચે તો તેઓ આ મુદ્દો દુબઈમાં યોજાનારી ICCની બેઠક માં ઉઠાવશે. ન્યૂઝ એજન્સી PTIના રિપોર્ટ મુજબ, દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું, "અમને નિરાશા છે કે એક મહિનો વીતી જવા છતાં પણ ટ્રોફી અમને સોંપવામાં આવી નથી."

સૈકિયાએ આગળ એ પણ જણાવ્યું કે, "લગભગ 10 દિવસ પહેલા અમે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ મોહસિન નકવીને એક પત્ર લખીને ટ્રોફી ભારતને સોંપવાની માંગ કરી હતી, તેમ છતાં તેમના વલણમાં કોઈ ફેરફાર આવ્યો નથી. હજી પણ ટ્રોફી તેમની પાસે છે, પરંતુ અમને આશા છે કે એક-બે દિવસમાં ટ્રોફી મુંબઈ સ્થિત બીસીસીઆઈના હેડ ઓફિસ પહોંચી જશે." સૈકિયાએ એ પણ કહ્યું કે "બીસીસીઆઈ તરફથી અમે આ મામલાને નિપટવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છીએ અને હું ભારતના લોકોને ખાતરી આપી શકું છું કે ટ્રોફી ભારત પાછી આવશે, બસ સમય મર્યાદા નક્કી નથી. પણ એક દિવસ ટ્રોફી આવશે."

He said, "We are not very happy with the way the trophy has not been handed over to us even… pic.twitter.com/LqVzTArNvH

— Press Trust of India (@PTI_News) October 31, 2025

ટીમ ઈન્ડિયાએ નકવીના હાથે ટ્રોફી લેવાનો કર્યો હતો ઇનકાર
સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમે એશિયા કપનો ખિતાબ જીત્યા પછી PCB ચીફ મોહસિન નકવીના હાથમાંથી ટ્રોફી લેવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો હતો. પરંતુ નકવી પોતાના હાથે જ ટ્રોફી આપવા માટે અડગ રહ્યા અને ટ્રોફી પોતાની સાથે લઈને જતા રહ્યા. આ પછી નકવીએ ટ્રોફીને દુબઈમાં ACC ના મુખ્યાલયમાં લોક કરાવી દીધી હતી. જોકે, થોડા દિવસો પહેલા સમાચાર આવ્યા હતા કે નકવીએ ટ્રોફીને ACC ઓફિસમાંથી હટાવીને અબુ ધાબીમાં કોઈ અજ્ઞાત જગ્યાએ રખાવી દીધી છે.

બીસીસીઆઈની ચેતવણી છતાં નકવી પોતાની જીદ પર અડગ છે કે ટ્રોફી ભારતને તે પોતે જ પોતાના હાથે સોંપશે. જણાવી દઈએ કે, એશિયા કપ 2025માં ટીમ ઈન્ડિયાએ ફાઇનલ સહિત ત્રણ વખત પાકિસ્તાનને ખરાબ રીતે હરાવ્યું હતું. વળી, ફાઇનલમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 5 વિકેટે હરાવીને ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો હતો.
 

