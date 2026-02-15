Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

IND vs PAK: પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં હનુમાનકિંદે આ માટે ન ગાયું ફિલ્મ ધુરંધરનું ગીત, જાણો

IND Vs PAK : ભારત-પાકિસ્તાન T20 મેચ દરમિયાન ગાયક હનુમાનકિંદે ધુરંધરનું એક પણ ગીત ગાયું ન હતું. આ પાછળનું મુખ્ય કારણ હતું. હનુમાનકિંદે પોતાના લાઈવ પર્ફોર્મન્સથી દર્શકોનું ભરપૂર મનોરંજન કર્યું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:02 PM IST

IND vs PAK: પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં હનુમાનકિંદે આ માટે ન ગાયું ફિલ્મ ધુરંધરનું ગીત, જાણો

IND Vs PAK : આજે શ્રીલંકાના કોલંબોમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે T20 મેચ ચાલી રહી છે. આ મેચ ગાયક હનુમાનકિંદને કારણે પણ સમાચારમાં છે. રણવીર સિંહની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ ધુરંધરનું ટાઇટલ ટ્રેક ગાયું હોય તેવા હનુમાનકિંદે આજની મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં જોરદાર પર્ફોર્મન્સ આપ્યું હતું. પરંતુ તેમણે પોતાનું સૌથી હિટ ટ્રેક ધુરંધર ગાયું ન હતું. એવા અહેવાલો હતા કે ગાયક પાકિસ્તાન સામે પોતાનું સૌથી હિટ ગીત ગાશે. પરંતુ હનુમાનકિંદે પોતાના અન્ય ગીતોથી દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા.

આ જ કારણ છે કે હનુમાનકિંદે ધુરંધરનું એક પણ ગીત ગાયું ન હતું

ડિસેમ્બર 2025માં રિલીઝ થયેલી રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર બોક્સ ઓફિસ પર હિટ રહી હતી. આ ફિલ્મનું ટાઇટલ ટ્રેક હનુમાનકાઇન્ડ, સુધીર યાદવ, મોહમ્મદ સાદિક, જાસ્મીન સેન્ડલાસ અને રણજીત કૌરે ગાયું હતું. આ ગીત અને ફિલ્મ ખૂબ જ હિટ રહી હતી, જેને પ્રેક્ષકો તરફથી જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. 

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ જોનારા પ્રેક્ષકોનું ધુરંધરની અનુભૂતિથી મનોરંજન થઈ શક્યું હોત. સ્ટેડિયમ લાઈવ પ્રેક્ષકોથી ભરેલું હતું. પાકિસ્તાનના ઘણા અધિકારીઓ અને રાજકારણીઓ પણ મેચ જોવા આવ્યા હતા. જોકે, હનુમાનકાઇન્ડે ધુરંધરનું એક પણ ગીત ગાયું ન હતું. આ પાછળનું કારણ ધુરંધરનો પાકિસ્તાનમાં પ્રતિબંધ છે. ગાયકે તેમનું લોકપ્રિય ગીત "બિગ ડોગ્સ" ગાયું હતું.

પ્રતિબંધ છતાં ધુરંધર પાકિસ્તાન

રણવીર સિંહનું ધુરંધર પાકિસ્તાનમાં પ્રતિબંધિત છે. જો કે, ફિલ્મના પાઇરેટેડ વર્ઝન હજુ પણ વ્યાપકપણે વેચાઈ રહ્યા છે. આવા વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે.

ધુરંધરની વાર્તામાં પાકિસ્તાન

ધુરંધર ફિલ્મમાં પાકિસ્તાની રાજકારણ, કંદહાર હાઇજેકિંગ અને મુંબઈ તાજ હોટેલ હુમલો જેવી મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ દર્શાવવામાં આવી છે. આ ફિલ્મમાં રણવીર સિંહ, અક્ષય ખન્ના, સંજય દત્ત, અર્જુન રામપાલ અને આર. માધવન અભિનિત હતા. દર્શકો હવે ધુરંધર 2 ની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, જે 19 માર્ચે બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થવાની છે. આદિત્ય ધરની ફિલ્મ યશની ટોક્સિક સાથે ટકરાશે.

 

ભારતે ફરી પાકિસ્તાનને હરાવ્યું

બીજી બાજુ, ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં, પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતે 20 ઓવરમાં 175 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો. પાકિસ્તાન 18 ઓવરમાં ફક્ત 114 રન બનાવી શક્યું, મેચ હારી ગયું. ભારત હવે પાકિસ્તાન સામે બીજી જીતની ઉજવણી કરી રહ્યું છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

