ભારત પહેલા પાકિસ્તાન માટે ક્રિકેટ રમી ચૂક્યા છે સચિન તેંડુલકર, 99% લોકોને ખબર નહીં હોય
Happy Birthday Sachin Tendulkar: મહાન ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરનો આજે જન્મદિવસ છે. તેમને દેશ વિદેશમાંથી લોકો શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે. ક્રિકેટના ઈતિહાસના સૌથી મોટા બેટર્સમાં તેમની ગણતરી થાય છે. 1989માં તેમણે ભારત માટે ડેબ્યુ કર્યું હતું. પણ તમને શું સચિન તેંડુલકર વિશે આ વાત ખબર છે? ખાસ જાણો.
- સચિન તેંડુલકરનો આજે જન્મદિવસ છે, ક્રિકેટના ભગવાનનો તેમને દરજ્જો મળેલો છે.
- તેમણે 1989માં ભારત માટે ડેબ્યુ કર્યું હતું. પરંતુ તે પહેલા પાકિસ્તાન તરફથી રમી ચૂક્યા છે.
- 1987માં મુંબઈના બ્રેબોર્ન સ્ટેડિયમમાં ક્લબ કક્ષાની મેચમાં સબસ્ટીટ્યૂટ તરીકે ફિલ્ડિંગ કરી હતી.
ક્રિકેટની દુનિયામાં સચિન તેંડુલકરને ભગવાનનો દરજ્જો મળેલો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100 સદી ફટકારનારા તેઓ એક માત્ર ખેલાડી છે. પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન તેમણે એવા એવા રેકોર્ડ બનાવેલા છે જે તોડવા લગભગ અશક્ય છે. સચિન તેંડુલકરે 15 નવેમ્બર 1989ના રોજ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ડેબ્યુ કર્યું હતું. તેમણે કરિયરની પહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય ટેસ્ટ મેચ કરાચીમાં પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ રમી હતી અને છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ 14 નવેમ્બર 2013ના રોજ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ મુંબઈમાં રમી હતી.
ભારત પહેલા પાકિસ્તાન માટે રમ્યા હતા
99 ટકા લોકોને લગભગ એ ખબર નહીં હોય કે ભારત તરફથી રમીને હરીફ ટીમોના ભૂક્કા બોલાવનારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેંડુલકર ભારત માટે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં ડેબ્યુ કરતા પહેલા પાકિસ્તાન તરફથી ક્રિકેટ રમી ચૂક્યા છે. વાત જાણે એમ છે કે 20 જાન્યુઆરી 1987ના રોજ મુંબઈના બ્રેબોર્ન સ્ટેડિયમમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક મેચ રમાઈ હતી. આ મેચ ક્રિકેટ ક્લબ ઓફ ઈન્ડિયાની સ્થાપનાના 50 વર્ષ પૂરા થયાના ખાસ અવસરે આયોજિત કરાઈ હતી. આ કોઈ અધિકૃત ઈન્ટરનેશનલ મેચ નહતી. પરંતુ ભારત અને પાકિસ્તાનના મોટા મોટા ખેલાડીઓ આ મેચમાં રમી રહ્યા હતા.
આ કિસ્સો ખબર નહીં હોય
15 નવેમ્બર 1989ના રોજ ભારત માટે ઈન્ટરનેશનલ ડેબ્યુ કરતા પહેલા સચિન તેંડુલકર 20 જાન્યુઆરી 1987ના રોજ મુંબઈના બ્રેબોર્ન સ્ટેડિયમમાં પાકિસ્તાન તરફથી રમી ચૂક્યા હતા. આ મેચમાં સચિન તેંડુલકર સબ્સ્ટિટ્યૂટ ફીલ્ડર તરીકે પાકિસ્તાન માટે રમ્યા હતા. સચિન તેંડુલકરે થોડા સમય માટે પાકિસ્તાન માટે પણ ફિલ્ડિંગ કરી હતી. સચિન તેંડુલકર એ વખતે ફક્ત 15 વર્ષના હતા. મેચ દરમિયાન જ્યારે લંચ બ્રેક સમયે જાવેદ મિયાદાદ અને અબ્દુલ કાદિર મેદાનથી બહાર ગયા હતા ત્યારે સચિન તેંડુલકરને ઈમરાન ખાનની ટીમ માટે એક સબ્સ્ટીટ્યૂટ ફિલ્ડર તરીકે બોલાવવામાં આવ્યા હતા.
પહેરી હતી પાકિસ્તાનની જર્સી
15 વર્ષના સચિન તેંડુલકર જે ખુબ ઉત્સાહિત અને ફુર્તિલા હતા તેમને પાકિસ્તાનની ટીમ માટે ફિલ્ડિંગ કરવાનું કહેવાયું હતું. સચિન તેંડુલકરે ત્યારે મેદાનમાં પોતાની જગ્યા લીધી અને થોડા સમય માટે પાકિસ્તાનની જર્સી પણ પહેરી. આ એક એવી અનોખી પળ હતી જ્યારે ભારતના આ ભાવિ દિગ્ગજ ખેલાડીએ પોતાના ક્રિકેટના કટ્ટર હરિફ માટે ક્રિકેટ ખેલ્યું. ઈમરાન ખાને સચિન તેંડુલકરને લોંગ ઓન પર તૈનાત કર્યા હતા અને થોડીવાર બાદ કપિલ દેવે તેમની દિશામાં એક ઊંચો બોલ માર્યો. પૂરેપૂરી કોશિશ કરવા છતાં અને 15 મીટર સુધી જોરદાર દોડ લગાવવા છતાં સચિન તેંડુલકર બોલ સુધી પહોંચી શક્યા નહીં.
નાની ઉંમરથી જ ક્રિકેટ માટે જૂનૂન
સચિન તેંડુલકરની આત્મકથા 'Playing it My Way' માં માસ્ટર બ્લાસ્ટરે તે ઘટનાને યાદ કરતા જણાવ્યું હતું કે ત્યારબાદ તેમણે એક મિત્રને ફરિયાદ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે જો તેઓ લોંગ ઓનની જગ્યાએ મિડ ઓન પર ઊભા રહ્યા હોત તો તેઓ બોલ પકડી શક્યા હોત. જો કે આ ઘટના મોટાભાગે એક કિસ્સા જેવી છે પરંતુ આમ છતાં ક્રિકેટની ભાવના અને તેના અણધાર્યા સ્વભાવનો એક જીવિત પુરાવો છે. સચિન તેંડુલકરના શાનદાર કરિયરમાં આ એક રસપ્રદ કિસ્સો વણાઈ ચૂક્યો છે. જે બહુ નાની ઉંમરથી જ ક્રિકેટ પ્રત્યે તેમના જૂનૂન અને સમર્પણને દર્શાવે છે.
