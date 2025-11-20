હરભજન સિંહે પાકિસ્તાની ક્રિકેટર સાથે મિલાવ્યો હાથ, Video વાયરલ થતા મચ્યો હોબાળો
અબુ ધાબી T10 ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન હરભજન સિંહે પાકિસ્તાની ખેલાડી શાહનવાઝ દહાની સાથે હાથ મિલાવ્યો હતો. તેની ટીમ સામેની મેચ બાદ તે તેની સાથે હાથ મિલાવતા પણ જોવા મળ્યા હતા. હરભજન સિંહનો આ વીડિયો વાયરલ થયો હતો, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર હોબાળો મચી ગયો છે.
હરભજન સિંહે પાકિસ્તાની ક્રિકેટર શાહનવાઝ દહાની સાથે મેચ દરમિયાન હાથ મિલાવ્યા બાદ વિવાદમાં ફસાઈ ગયો છે. આ ઘટના 19 નવેમ્બરના રોજ અબુ ધાબીમાં રમાયેલી T10 મેચ દરમિયાન બની હતી. હરભજન સિંહે પોતે પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ સંબંધો ખતમ કરવાની હિમાયત કરી છે, તેથી તેના તાજેતરના વાયરલ વીડિયોએ હંગામો મચાવ્યો છે.
એશિયા કપ દરમિયાન ભારતીય ક્રિકેટરોએ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યાનું ટાળ્યું હતું. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં હરભજન સિંહે એમ પણ કહ્યું હતું કે ભારત-પાકિસ્તાન સંબંધો સુધાર્યા વિના ક્રિકેટ રમવી જોઈએ નહીં.
પરંતુ મેચ પછી હરભજને જે રીતે શાહનવાઝ દહાની સાથે હાથ મિલાવ્યા તેનાથી તેની કથની અને કરણીમાં તફાવત સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. આ વીડિયો સામે આવ્યા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર તેમને ટ્રોલ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
19 નવેમ્બરના રોજ યોજાયેલી મેચમાં હરભજન સિંહે એસ્પિન સ્ટેલિયન્સનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, જ્યારે શાહનવાઝ દહાની નોર્ધન વોરિયર્સ તરફથી રમ્યો હતો. વોરિયર્સે મેચ 4 રનથી જીતી હતી.
મેચ પછી હરભજને નોર્ધન વોરિયર્સના બધા ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા હતા અને આ દરમિયાન શાહનવાઝ દહાની પણ આગળ આવ્યો હતો અને તેની સાથે હાથ મિલાવ્યો હતો.
