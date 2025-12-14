હાર્દિકે રચ્યો આશ્ચર્યજનક ઇતિહાસ, આમ કરનાર વિશ્વનો એકમાત્ર ઝડપી બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર બન્યો
Hardik Pandya Record: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ત્રીજી T20Iમાં હાર્દિક પંડ્યાએ આશ્ચર્યજનક ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં મોટા મોચા ક્રિકેટરોને પાછળ છોડી દીધા છે.
Trending Photos
Hardik Pandya Record: ભારતના શક્તિશાળી ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100 વિકેટ પૂર્ણ કરી છે. રવિવારે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ત્રીજી T20Iમાં તેણે આ સિદ્ધિ મેળવી. હાર્દિકે તેના ત્રણ ઓવરના સ્પેલમાં 23 રન બનાવ્યા.
ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ તેનો 10મો શિકાર બન્યો. સ્ટબ્સ સાતમી ઓવરના ચોથા બોલને પાછળ મારવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, બોલ તેના બેટથી વિકેટકીપર જીતેશ શર્મા પાસે ગયો. તેણે 13 બોલમાં ફક્ત 9 રન બનાવ્યા. 32 વર્ષીય હાર્દિકે ધર્મશાળા મેદાન પર સ્ટબ્સને આઉટ કરીને આશ્ચર્યજનક ઇતિહાસ રચ્યો. તેણે ભારત માટે સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં 1939 રન પણ બનાવ્યા છે.
સિદ્ધિ હાંસલ કરી
હાર્દિક T20Iમાં 1,000થી વધુ રન બનાવનાર અને 100 વિકેટ લેનાર વિશ્વનો એકમાત્ર ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર બન્યો છે. તેની પહેલા ચાર સ્પિન-બોલિંગ ઓલરાઉન્ડરોએ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. હાર્દિક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 100 કે તેથી વધુ વિકેટ લેનાર ત્રીજો ભારતીય બન્યો.
ધર્મશાલા ટી20માં ન રમ્યો
તેણે 123 ટી20 મેચ રમી છે. ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહે 71 મેચમાં 109 વિકેટ લીધી છે. તેણે ધર્મશાલામાં 2 વિકેટ લીધી છે. ભારતના સ્ટાર પેસર જસપ્રીત બુમરાહના 82 મેચમાં 101 વિકેટ છે. બુમરાહ અંગત કારણોસર ધર્મશાલા ટી20માં રમ્યો ન હતો.
ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 1000+ રન અને 100+ વિકેટ
- (3115, 107) વિરનદીપ સિંહ (મલેશિયા)
- (2551, 149) શાકિબ અલ હસન (બાંગ્લાદેશ)
- (2883, 102) સિકંદર રઝા (ઝિમ્બાબ્વે)
- (2417, 104) મોહમ્મદ નબી (અફઘાનિસ્તાન)
- (1939, 100) હાર્દિક પંડ્યા (ભારત)
ત્રીજી ટી20 મેચનો ઉલ્લેખ કરતા, ભારતે ટોસ જીતીને દક્ષિણ આફ્રિકાને 117 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યું. અર્શદીપ ઉપરાંત, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ અને હર્ષિત રાણાએ બે-બે વિકેટ લીધી. દક્ષિણ આફ્રિકાની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી, તેણે માત્ર સાત રનમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી.
આઠ ખેલાડીઓ બે આંકડા સુધી ન પહોંચ્યા
રીઝા હેન્ડ્રિક્સ (0), ક્વિન્ટન ડી કોક (1) અને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ (2) રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી કેપ્ટન એડેન માર્કરામે 46 બોલમાં છ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા સાથે 61 રન બનાવ્યા હતા. ડોનોવન ફેરેરાએ 20 અને એનરિચ નોર્ટજેએ 12 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. દક્ષિણ આફ્રિકાના આઠ ખેલાડીઓ બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા ન હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે