બાંગ્લાદેશ સામે ઇતિહાસ રચવા ઉતરશે હાર્દિક પંડ્યા, જસપ્રીત બુમરાહ પણ હજુ સુધી નથી કરી શક્યો આવું
Hardik Pandya India vs Bangladesh : એશિયા કપ સુપર ફોરમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યા બાદ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હવે બાંગ્લાદેશનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. બંને ટીમો બુધવારે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ટકરાશે. આ મેચમાં જીત મેળવ્યા પછી ભારત સીધું ફાઇનલમાં પહોંચશે.
Hardik Pandya India vs Bangladesh : એશિયા કપ સુપર ફોરમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યા બાદ આજે ભારતીય ટીમ બાંગ્લાદેશ સામે ટકરાશે. જો ટીમ ઇન્ડિયા આ મેચ જીતે છે, તો તે સીધી ફાઇનલમાં પહોંચશે. બાંગ્લાદેશ સામેની આ મેચમાં બધાની નજર હાર્દિક પંડ્યા પર રહેશે. તે ઇતિહાસ રચવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
હાર્દિક 100 વિકેટથી ત્રણ ડગલાં દૂર
સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં એક મુખ્ય સીમાચિહ્નથી માત્ર ત્રણ વિકેટ દૂર છે. તે બાંગ્લાદેશ સામે ઇતિહાસ રચવાનું ટાર્ગેટ રાખશે. જો હાર્દિક ત્રણ વિકેટ લેવામાં સફળ થાય છે, તો તે 100 વિકેટ સુધી પહોંચશે અને આ સિદ્ધિ મેળવનાર બીજો ભારતીય ખેલાડી બનશે. તેની પહેલાં ફક્ત ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહે જ એશિયા કપમાં ઓમાન સામેની મેચમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
એશિયા કપ 2025માં હાર્દિકનું પ્રદર્શન
હાર્દિક પંડ્યા આ ફોર્મેટમાં ભારતનો બીજો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે, તેણે 118 મેચોમાં 26.63ની સરેરાશથી 97 વિકેટ લીધી છે. અર્શદીપ સિંહ ટોચ પર છે. હાર્દિકે અત્યાર સુધી ચાર એશિયા કપ મેચોમાં ત્રણ વિકેટ લીધી છે. કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સામેની છેલ્લી સુપર 4 મેચમાં તેણે ત્રણ ઓવરમાં 29 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી હતી. અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન રાશિદ ખાન 103 મેચોમાં 13.93ની સરેરાશથી 173 વિકેટ સાથે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે.
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ભારતનો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર
- અર્શદીપ સિંહ - 64 મેચ - 100 વિકેટ
- હાર્દિક પંડ્યા - 118 મેચ - 97 વિકેટ
- યુજવેન્દ્ર ચહલ - 80 મેચ - 96 વિકેટ
- જસપ્રીત બુમરાહ - 73 મેચ - 92 વિકેટ
- ભુવનેશ્વર કુમાર - 87 મેચ - 90 વિકેટ
ટીમ ઇન્ડિયા ફાઇનલમાં કેવી રીતે પહોંચશે ?
ટીમ ઇન્ડિયા માટે સમીકરણ સૌથી સરળ છે. બાંગ્લાદેશ અથવા શ્રીલંકાને હરાવીને ભારતમાં ફાઇનલમાં પહોંચી જશે. બંને મેચ હારવાથી તેને અન્ય ટીમો પર આધાર રાખવાની ફરજ પડી શકે છે. જો ભારત હારી જાય છે, તો શ્રીલંકાની આશા જીવંત રહેશે. જો કે, આ ખૂબ જ અસંભવિત લાગે છે.
