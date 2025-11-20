Prev
ગિલના ટેન્શન વચ્ચે વધુ એક મોટા સમાચાર, બુમરાહ-હાર્દિક ODI સિરીઝમાંથી થશે બહાર !

IND vs SA : ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન શુભમન ગિલની ઈજાને લઈને ટેન્શન હજુ ઓછું થયું નથી. ત્યાં વધુ એક ચોંકાવનારા સમાચાર આવ્યા છે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા ટેસ્ટ શ્રેણી પછી વન ડે શ્રેણી રમશે. જેમાં હાર્દિક પંડ્યા અને જસપ્રીત બુમરાહના રમવા પર સસ્પેન્સ છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:22 AM IST

IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ટેસ્ટ શ્રેણી બાદ વન ડે શ્રેણી રમાશે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) થોડા દિવસોમાં ODI ટીમની જાહેરાત કરશે. અટકળો ચાલી રહી હતી કે હાર્દિક પંડ્યા આ શ્રેણીનો ભાગ હશે, પરંતુ હવે તેની રમવાની શક્યતા ઓછી લાગી રહી છે. 

શું છે કારણ ?

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ODI શ્રેણી 30 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. બુમરાહ ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પાંચ T20 મેચમાં રમ્યો હતો. તે ગુવાહાટીમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પણ રમશે તેવી અપેક્ષા છે. વર્કલોડ મેનેજમેન્ટને કારણે તેને ODI શ્રેણીમાંથી આરામ આપવામાં આવી શકે છે, જ્યારે તે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં વાપસી કરી શકે છે.

હાર્દિક કેમ બહાર રહેશે ?

બીસીસીઆઈના એક સૂત્રએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, "હાર્દિક હાલમાં તેની ક્વાડ્રિસેપ્સ ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. તે સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે તેની આરટીપી (રીટર્ન ટુ પ્લે) તાલીમ લઈ રહ્યો છે. હાલમાં તેની ક્વાડ્રિસેપ્સ ઈજામાંથી સ્વસ્થ થવા છતાં તેને પોતાનો વર્કલોડ વધારવાની જરૂર છે અને 50 ઓવર સીધી રમવી જોખમી રહેશે. ટી20 વર્લ્ડ કપ સુધી બીસીસીઆઈ મેડિકલ ટીમ અને હાર્દિક ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે."

શુભમન ગિલની ઈજા અંગે બીસીસીઆઈ સાવધ

બુમરાહ અને હાર્દિક બંને ટીમ ઈન્ડિયા માટે મહત્વપૂર્ણ ખેલાડીઓ છે. શુભમન ગિલની તાજેતરની ઈજાને ધ્યાનમાં રાખીને, બીસીસીઆઈ તેના વર્કલોડ અંગે સાવધ રહેશે. બીજી ટેસ્ટમાં ગિલની હાજરી પણ શંકામાં છે. અહેવાલો અનુસાર, પંત બીજી ટેસ્ટમાં ગિલનું સ્થાન લેશે, જે આ વર્ષની શરૂઆતથી સતત રમી રહ્યો છે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Hardik Pandyajasprit bumrahIND vs SA ODI Series

