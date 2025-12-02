Prev
19 છગ્ગા, 446 રન... હાર્દિક પંડ્યા અને અભિષેક શર્માએ મચાવી ધમાલ, આ વિસ્ફોટક મેચમાં કોને મળી જીત?

Hardik Pandya SMAT: નંબર-4 પર બેટિંગ કરવા ઉતરેલા હાર્દિકે 183.33ના સ્ટ્રાઈક રેટથી રમતા 77 રન બનાવ્યા અને ટીમને જીતાડીને જ રાહતનો શ્વાસ લીધો. આ દરમિયાન તેમણે 7 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. હાર્દિક પંડ્યાએ આ ધમાકેદાર ઇનિંગ્સથી જણાવી દીધું કે, તેઓ ઈજામાંથી સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થયા બાદ ભારત માટે રમવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. 

Dec 02, 2025, 08:25 PM IST

Hardik Pandya SMAT: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ ઈજામાંથી સાજા થયા બાદ ક્રિકેટના મેદાન પર ધમાકેદાર વાપસી કરી છે. સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી (SMAT) 2025માં મંગળવારે હાર્દિકે બરોડા તરફથી શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી અને પંજાબના જડબામાંથી જીત છીનવી લીધી. હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમમાં રમાયેલા આ મેચમાં પંજાબે પહેલા બેટિંગ કરતા 222 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. તેના જવાબમાં અનુભવી ઓલરાઉન્ડર હાર્દિકે 42 બોલમાં 77 રનની ઇનિંગ્સ રમીને ટીમને જીત અપાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

હાર્દિક પંડ્યાની ધમાકેદાર વાપસી
નંબર-4 પર બેટિંગ કરવા ઉતરેલા હાર્દિકે 183.33ના સ્ટ્રાઈક રેટથી રમતા 77 રન બનાવ્યા અને ટીમને જીતાડીને જ રાહતનો શ્વાસ લીધો. આ દરમિયાન તેમણે 7 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. હાર્દિક પંડ્યાએ આ ધમાકેદાર ઇનિંગ્સથી જણાવી દીધું કે, તેઓ ઈજામાંથી સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થયા બાદ ભારત માટે રમવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. તેમને એશિયા કપ 2025 દરમિયાન ઈજા પહોંચી હતી.

અભિષેક શર્મા પર હાર્દિક પંડ્યાની ઇનિંગ્સ પડી ભારે
હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમમાં રમાયેલા આ મેચમાં બન્ને ટીમના બેટ્સમેનોએ રનનો વરસાદ કર્યો હતો. આ મેચમાં કુલ 19 છગ્ગા ફટકારવામાં આવ્યા હતા. પહેલા પંજાબ તરફથી યુવા વિસ્ફોટક બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ 19 બોલમાં 50 રન બનાવીને ધમાલ મચાવી. તેના સિવાય અનમોલપ્રીત સિંહે પણ 32 બોલમાં 69 રનની તોફાની ઇનિંગ્સ રમી. પંજાબે બરોડા સામે 223 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો.

બરોડાએ 7 વિકેટે મેચ જીતી
223 રનનો પીછો કરવા ઉતરેલી બરોડાની ટીમે શાનદાર શરૂઆત કરી. ઓપનર વિષ્ણુ સોલંકી અને શાશ્વત રાવતે માત્ર 5 ઓવરમાં 66 રનની તોફાની પાર્ટનરશિપ નોંધાવી. ત્યારબાદ મોરચો હાર્દિક પંડ્યાએ સંભાળ્યો. હાર્દિક અને શિવાલિક શર્માએ 62 બોલમાં 109 રનની મેચ જીતાડનારી પાર્ટનરશિપ રમી હતી. બરોડાએ છેલ્લી ઓવરના પહેલા બોલ પરમાં જ મેચ પોતાના નામે કરી લીધી હતી.

હાર્દિક પંડ્યા બન્યો 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'
લાંબા સમય બાદ ક્રિકેટના મેદાન પર વાપસી કરી રહેલા હાર્દિક પંડ્યાએ SMATમાં પંજાબ સામે બેટથી અણનમ 77 રન બનાવ્યા અને એક વિકેટ પણ લીધી હતી. કમબેક પર શાનદાર પ્રદર્શન માટે તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો.

Hardik PandyaAbhishek SharmaSyed Mushtaq Ali Trophyહાર્દિક પંડ્યાઅભિષેક શર્મા

