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હાર્દિક પંડ્યા કેપ્ટન, બુમરાહ-આકાશ દીપ ફાસ્ટ બોલર, સુદર્શન અને પરાગ ઓપનર્સ, ભારતની 'ઈન્જર્ડ પ્લેઇંગ-11'

India's Injured Playing 11 : ભારતીય ખેલાડીઓ માટે હાલમાં ઈજાઓ સૌથી મોટી સમસ્યા છે. ભારતીય ટીમમાં હાલ એટલા ખેલાડીઓ ઈજાગ્રસ્ત છે કે એક આખી પ્લેઈંગ ઈલેવન બની જાય. ત્યારે ઈન્જર્ડ પ્લેઈંગ ઇલેવનમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે, તેના પર એક નજર કરીએ.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 10, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:54 PM IST
હાર્દિક પંડ્યા કેપ્ટન, બુમરાહ-આકાશ દીપ ફાસ્ટ બોલર, સુદર્શન અને પરાગ ઓપનર્સ, ભારતની 'ઈન્જર્ડ પ્લેઇંગ-11'

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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