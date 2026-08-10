હાર્દિક પંડ્યા કેપ્ટન, બુમરાહ-આકાશ દીપ ફાસ્ટ બોલર, સુદર્શન અને પરાગ ઓપનર્સ, ભારતની 'ઈન્જર્ડ પ્લેઇંગ-11'

India's Injured Playing 11 : ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થવામાં હવે એક અઠવાડિયા કરતાં પણ ઓછો સમય બાકી છે. આ શ્રેણી માટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સામે સૌથી મોટો પડકાર ઇજાઓને કારણે અસંખ્ય ખેલાડીઓની ગેરહાજરી છે. ઇજાઓ ટીમ માટે ચિંતાનું મુખ્ય કારણ બની ગઈ છે.
ભારતીય ટીમ માટે ઈંજરી સૌથી મોટી સમસ્યા
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ તાજેતરમાં સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સના વડા VVS લક્ષ્મણ સાથે ચર્ચા કરી છે. ક્રિકેટ ચાહકો અને નિષ્ણાતો સતત પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે ભારતીય ખેલાડીઓ ઇજાઓમાંથી સ્વસ્થ થવા માટે કેમ સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે અને સ્વસ્થ થયા પછી આટલા જલ્દી તેઓ ફરીથી ઇજાગ્રસ્ત કેમ થઈ રહ્યા છે.
હાર્દિક પંડ્યા કેપ્ટન
હાલમાં એટલા ભારતીય ખેલાડીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે કે તેમાંથી એક 'પ્લેઇંગ ઇલેવન' બનાવી શકાય. રિયાન પરાગ ઈજાગ્રસ્ત છે. સાઈ સુદર્શનને પણ ઈજા થઈ છે અને તે શ્રીલંકા શ્રેણીમાં રમી રહ્યો નથી. પરિણામે આ બંને 'ઇજર્ડ પ્લેઇંગ ઇલેવન' માટે ઓપનર તરીકે પસંદ થઈ શકે છે. હાર્દિક પંડ્યા ટીમના કેપ્ટન અને ઓલરાઉન્ડર ગણી શકાય.
નીતિશ કુમાર રેડ્ડી અને વોશિંગ્ટન સુંદર બેટિંગની જવાબદારી સંભાળશે, જ્યારે હર્ષિત રાણા ઓલરાઉન્ડરની ભૂમિકા ભજવશે. વરુણ ચક્રવર્તી અને સુયશ શર્મા સ્પિન બોલિંગ વિભાગનું સંચાલન કરશે, જ્યારે અશોક શર્મા અને આકાશ દીપ ફાસ્ટ બોલર તરીકે ભાગ લેશે. જસપ્રીત બુમરાહ આ બોલિંગ યુનિટનું નેતૃત્વ કરશે.
ભારતના ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડીઓની પ્લેઇંગ ઇલેવન
સાઈ સુદર્શન, રિયાન પરાગ, હાર્દિક પંડ્યા (કેપ્ટન), જસપ્રીત બુમરાહ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, સુયશ શર્મા, આકાશ દીપ, અશોક શર્મા અને હર્ષિત રાણા.
પસંદ કરેલી ટીમમાં વિકેટકીપરનો અભાવ હોય તેવું લાગે છે. જો કે, જો તેમાંથી કોઈ એકને વિકેટકીપિંગની ભૂમિકા સોંપવામાં આવે, તો યોગ્ય ટીમ બની શકે છે. ઘણા અગ્રણી ખેલાડીઓને ઇજાઓ થઈ છે. તેમાં શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે પસંદગી માટે દાવેદારી કરનારા પાંચ ખેલાડીઓ છે, જેમાં હાર્દિક પંડ્યા, વોશિંગ્ટન સુંદર, હર્ષિત રાણા, સાઈ સુદર્શન અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીનો સમાવેશ થાય છે.
હાલમાં ઇજાગ્રસ્ત ભારતીય ખેલાડીઓની યાદી