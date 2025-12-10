Prev
'જ્યારથી તે મારા જીવનમાં આવી છે...' હાર્દિક પંડ્યાએ કોના વિશે કહ્યું આવું, મહિકા શર્મા પણ ફિદા

Hardik Pandya Mahieka Sharma : કટક ટી20 પછી હાર્દિક પંડ્યાએ મહિકા શર્મા સાથેના પોતાના સંબંધો વિશે ખુલીને વાત કરી. BCCI દ્વારા શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં તેણે કહ્યું કે મહિકા તેના જીવનમાં આવી ત્યારથી તેનું જીવન બદલાઈ ગયું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:42 PM IST

'જ્યારથી તે મારા જીવનમાં આવી છે...' હાર્દિક પંડ્યાએ કોના વિશે કહ્યું આવું, મહિકા શર્મા પણ ફિદા

Hardik Pandya Mahieka Sharma : કટક ટી20માં ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 101 રનથી હરાવ્યું. હાર્દિક પંડ્યાએ બેટ અને બોલ બંનેથી ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું. 28 બોલમાં અણનમ 59 રન બનાવ્યા અને એક વિકેટ પણ લીધી. તેના પ્રદર્શન માટે હાર્દિકને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો.

આ મેચમાં હાર્દિકે 100 ટી20 સિક્સર ફટકારવાનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો. એશિયા કપ દરમિયાન ક્વાડ્રિસેપ્સ ઈજાને કારણે પંડ્યા બે મહિનાથી વધુ સમયથી ક્રિકેટથી દૂર હતો. તેણે કટકમાં જોરદાર વાપસી કરી. આ મેચ દરમિયાન પંડ્યાએ પોતાની ઈજા વિશે પણ ચર્ચા કરી અને તેના નજીકના લોકો વિશે વાત કરી. BCCIએ આ અંગે એક વિડિઓ શેર કર્યો.

પંડ્યાએ કટક ટી20 પછી કહ્યું, "જ્યારે તમે ઈજાગ્રસ્ત થાઓ છો, ત્યારે તે તમારી કસોટી છે, તે તમને માનસિક રીતે તમારી જાત પર શંકા કરાવે છે. પરંતુ હું મારા પ્રિયજનોનો આભાર માનવા માંગુ છું."

આટલું કહ્યા પછી તરત જ, હાર્દિકે આગળ કહ્યું, "હું મારા પાર્ટનરનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવા માંગુ છું. જ્યારથી તે (માહિકા શર્માનો નામ લીધા વિના ઉલ્લેખ) મારા જીવનમાં આવી છે, ત્યારથી બધું સારું ચાલી રહ્યું છે."

 

હાર્દિકના વિડિયો પર મહિકા શર્માએ આપ્યું રિએક્શન 

હાર્દિક પંડ્યાની પાર્ટનર અને ગર્લફ્રેન્ડ માહિકા શર્માએ પણ BCCIના આ વિડિયો પર પ્રતિક્રિયા આપી. આનાથી એક રીતે, બંને વચ્ચેની નિકટતાની પુષ્ટિ થઈ. માહિકાએ BCCIની પોસ્ટ પર 🤷🏽‍♀️ ઇમોજી શેર કરી અને આ વિડિયોના કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખ્યું, "No, one like you my king..." તાજેતરમાં હાર્દિક અને મહિકા ઘણીવાર સાથે જોવા મળ્યા છે. હાર્દિકે પોતે પણ તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર મહિકા સાથેના ઘણા ફોટા શેર કર્યા છે.

મહિકા શર્મા કોણ છે ?

મહિકા શર્મા એક જાણીતી મોડેલ છે. તેણીએ ઘણા મોટા ફેશન ડિઝાઇનર્સ માટે રેમ્પ વોક કર્યું છે. તેણીએ ઘણા મ્યુઝિક વીડિયો અને શોર્ટ ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું છે. તેણીએ ઘણી મોટી બ્રાન્ડ્સ સાથે કામ કર્યું છે. વધુમાં ઘણા ફેશન મેગેઝિનોએ તેને ફેશનમાં ઉભરતી સ્ટાર તરીકે વર્ણવી છે. માહિકા શર્માના હાલમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લગભગ 3,50,000 ફોલોઅર્સ છે.
 

