59 રન, 1 વિકેટ…કમબેક પર ધૂમ મચાવ્યા બાદ હાર્દિક પંડ્યાનું ઉભરાયું દિલ, આપ્યું ભાવુક નિવેદન

Hardik Pandya on Comeback: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે કટકમાં પ્રથમ T20 મેચ રમાઈ હતી. હાર્દિક પંડ્યાની મેદાન પર વાપસી થઈ અને આવતાની સાથે જ તેણે કમાલ કરી દીધો. પંડ્યાએ માત્ર બેટથી જ ધમાલ ન મચાવી, પરંતુ બોલથી પણ પોતાનો જાદુ વિખેર્યો. આ જ કારણોસર તેમને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો ખિતાબ મળ્યો. હવે પંડ્યાએ પોતાની વાપસી પર મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 10, 2025, 09:52 AM IST

Hardik Pandya on Comeback: મેચમાં ઈજા થવાના કારણે ઘણીવાર ખેલાડીઓને અંદરથી તોડી નાખે છે, પરંતુ જો કમબેક જોરદાર હોય, તો તે પીડાને ભૂલાવી શકાય છે. હાર્દિક પંડ્યાએ આનું સૌથી શાનદાર ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પ્રથમ T20 મેચ દ્વારા હાર્દિકે મેદાન પર વાપસી કરી. એશિયા કપમાં ઈજાગ્રસ્ત થવાને કારણે તે બે મહિના સુધી બહાર રહ્યો. હાર્દિકે પોતાની કમબેક મેચમાં ધમાલ મચાવી અને ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શનના દમ પર 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો ખિતાબ જીત્યો. વાપસી બાદ પંડ્યા ખૂબ જ ખુશ દેખાતા હતા, પરંતુ તેમની વાતોમાં લાગણી સ્પષ્ટપણે છલકાતી હતી.

હાર્દિક પંડ્યાએ ધમાકેદાર કમબેક પર શું કહ્યું?
'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો ખિતાબ જીત્યા બાદ હાર્દિક પંડ્યાએ ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો. આ દરમિયાન તેમણે પોતાના રિહેબ વિશે વાત કરી અને એ પણ કહ્યું કે તે હંમેશા પોતાના દેશને પોતાનાથી પહેલા રાખે છે. તેમણે કહ્યું, 'હું મારી બેટિંગથી સંતુષ્ટ છું. ફિટનેસની દૃષ્ટિએ છેલ્લા 6-7 મહિના કમાલના રહ્યા છે. મેં છેલ્લો કેટલોક સમય NCA (નેશનલ ક્રિકેટ એકેડમી) માં વિતાવ્યો. હું પરિણામથી ખુશ છું. હું ક્યારેય મારા પાત્રને લઈને નારાજ થતો નથી.'

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 9, 2025

હાર્દિક પંડ્યાએ આગળ કહ્યું, 'એનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી કે હાર્દિક પંડ્યા શું ઇચ્છે છે, ફરક એનાથી પડે છે કે ટીમ ઇન્ડિયા શું ઇચ્છે છે. જ્યારે પણ મને તક મળે છે, હું મારું સર્વશ્રેષ્ઠ આપવાનો પ્રયત્ન કરું છું. ઘણા દિવસો સારા હોય છે અને ઘણા ખરાબ હોય છે, પરંતુ વિચારવાની રીત હંમેશા મારી મદદ કરે છે. મારા કરિયરમાં મેં હંમેશા ટીમ અને દેશને પ્રથમ રાખ્યા છે. મારી આ જ ખાસિયત છે.'

 હાર્દિક પંડ્યાએ વાપસી પર મચાવી ધમાલ
ભારતે પહેલા બેટિંગ કરી અને હાર્દિક પંડ્યા સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી રહ્યા. તેમણે 28 બોલમાં 59 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી. તેમણે 210ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરી અને 6 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા. આના દમ પર ટીમ ઇન્ડિયા 175 રનનો મોટો સ્કોર બનાવી શકી. જવાબમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેનોએ સંપૂર્ણપણે નિરાશ કર્યા. હાર્દિક પંડ્યાએ 2 ઓવર નાખી અને 16 રન આપીને ડેવિડ મિલરની મહત્વની વિકેટ પોતાના નામે કરી. ટીમ ઇન્ડિયાએ 101 રનથી મેચ જીતી અને હાર્દિકને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો ખિતાબ મળ્યો.
 

Hardik PandyaTeam IndiaInd vs SAIndia vs South Africaભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકાટીમ ઇન્ડિયાહાર્દિક પંડ્યા

