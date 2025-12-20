હાર્દિક પંડ્યાએ રચ્યો ઇતિહાસ, આવી સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય ક્રિકેટર બન્યો
અમદાવાદમાં રમાયેલી પાંચમી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકાને 30 રનથી હરાવ્યું. ભારતના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની આ મેચમાં બેટ અને બોલ બંનેથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.
શુક્રવારે અમદાવાદમાં રમાયેલી પાંચમી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકાને 30 રનથી હરાવીને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું અને પાંચ મેચની શ્રેણી 3-1થી જીતી લીધી. ભારતના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ આ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. હાર્દિક પંડ્યાએ પહેલા બેટથી કમાલ કર્યો, જેમાં 25 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા. 252ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરતા હાર્દિક પંડ્યાએ 5 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા. ત્યારબાદ હાર્દિક પંડ્યાએ બોલિંગમાં ડેવાલ્ડ બ્રેવિસની મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી.
હાર્દિક પંડ્યાએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ઇતિહાસ રચ્યો
હાર્દિક પંડ્યાએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે એક એવો જબરદસ્ત રેકોર્ડ બનાવ્યો છે જે હજુ સુધી કોઈ ભારતીય ક્રિકેટર બનાવી શક્યો નથી. હાર્દિક પંડ્યા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 2000+ રન બનાવનાર અને 100+ વિકેટ લેનાર પ્રથમ ભારતીય ક્રિકેટર બન્યો છે. 32 વર્ષીય ખેલાડીએ 124 T20 મેચોની 97 ઇનિંગ્સમાં 2002 રન બનાવ્યા છે અને 101 વિકેટ લીધી છે, જેમાં 7 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
આ રેકોર્ડની બરાબરી કરી
હાર્દિક પંડ્યા અર્શદીપ સિંહ અને જસપ્રીત બુમરાહ પછી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100 કે તેથી વધુ વિકેટ લેનાર ત્રીજો ભારતીય બોલર છે. હાર્દિક પંડ્યા 2,000+ રન અને 100+ વિકેટ મેળવીને બાંગ્લાદેશના પૂર્વ કેપ્ટન શાકિબ અલ હસન, અફઘાનિસ્તાનના પૂર્વ કેપ્ટન મોહમ્મદ નબી અને ઝિમ્બાબ્વેના વર્તમાન ટી20 કેપ્ટન સિકંદર રઝાના ચુનંદા ક્લબમાં જોડાઈ ગયો છે.
હાર્દિક પાસે વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવવાની તક
શાકિબ અલ હસને 129 ટી20માં 2,551 રન બનાવ્યા છે અને 149 વિકેટ લીધી છે, જેમાં 13 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. મોહમ્મદ નબીએ 145 ટી20 મેચોમાં 2417 રન બનાવ્યા છે અને 104 વિકેટ લીધી છે, જેમાં 7 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન, સિકંદર રઝાએ 127 ટી20 મેચોમાં 2883 રન બનાવ્યા છે અને 102 વિકેટ લીધી છે, જેમાં 1 સદી અને 16 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. ભવિષ્યમાં હાર્દિક પંડ્યા પાસે આ ત્રણને પાછળ છોડીને વિશ્વનો સૌથી સફળ ટી20 ઓલરાઉન્ડર બનવાની તક છે. હાર્દિક પંડ્યા માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડરોમાંનો એક છે.
