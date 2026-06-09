/અફઘાનિસ્તાન સામેની સિરીઝમાં રમી શકશે હાર્દિક પંડ્યા ? ફિટનેસ પર આવ્યું મોટું અપડેટ

IND vs AFG : સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા સંપૂર્ણપણે ફિટ છે, BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE)ની સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ ટીમે તેને રવિવારથી ધર્મશાલામાં શરૂ થતી અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં રમવા માટે મંજૂરી આપી છે. 32 વર્ષીય પંડ્યા કમરના દુખાવાના કારણે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે કેટલીક IPL મેચો ચૂકી ગયો હતો અને 2 જૂનથી CoEમાં છે.
હાર્દિક પંડ્યા ODI શ્રેણી માટે ફિટ
BCCIના એક સૂત્રએ PTIને જણાવ્યું હતું કે, હાર્દિક 2 જૂને CoEમાં પહોંચતા પહેલા વિદેશમાં વેકેશન પર હતો. આગામી પાંચ દિવસોમાં તેણે મેચની વિવિધ સ્થિતિમાં પ્રેક્ટિસ કરી હતી અને 10 ઓવરનો પોતાનો સંપૂર્ણ ક્વોટા પણ પૂરો કર્યો હતો. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, તેને કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો નથી અને અહેવાલો દર્શાવે છે કે CoEના સ્ટ્રેન્થ અને કન્ડીશનીંગ કોચે વિવિધ પરિમાણોમાં તેની ફિટનેસને સાફ કરી દીધી છે.
સિતાંશુ કોટકે પણ આપ્યું અપડેટ
સોમવારે ભારતના સહાયક કોચ સિતાંશુ કોટકે જણાવ્યું હતું કે, હાર્દિક પંડ્યાની ફિટનેસ અંગે તેમની પાસે નવું અપડેટ નથી, પરંતુ તેમનું માનવું છે કે આ ઓલરાઉન્ડર સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. પંડ્યા ભારતની મર્યાદિત ઓવરની ટીમ માટે એક મુખ્ય ખેલાડી છે, જે ડેથ ઓવર દરમિયાન તેની ફાસ્ટ બોલિંગ અને આક્રમક બેટિંગ દ્વારા સંતુલન પૂરું પાડે છે. મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે, પંડ્યા પ્રેક્ટિસ સેશનમાં 10 ઓવર બોલિંગ કરી રહ્યો છે, જે દર્શાવે છે કે તે વનડે માટે તૈયાર છે.
રોહિત શર્મા પણ ફિટ થઈ રહ્યો છે
જો કે, તે સ્પષ્ટ નથી કે પંડ્યા ચંદીગઢમાં ફ્લડલાઇટ પ્રેક્ટિસ સેશન માટે ટીમમાં જોડાશે કે સીધો ધર્મશાલા જશે. તો પૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા પણ પગના સ્નાયુઓમાં ખેંચાણની સમસ્યાની માટે CoE ખાતે તપાસ કરાવી રહ્યો છે, જેના કારણે તે IPL સીઝન દરમિયાન મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે ઘણી મેચો રમ્યો નહોતો.