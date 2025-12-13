Prev
બીજી T20 હાર્યા બાદ ગૌતમ ગંભીર અને હાર્દિક પંડ્યા વચ્ચે થયો ઝઘડો ? ડ્રેસિંગ રૂમનો વીડિયો લીક

Hardik Pandya-Gautam Gambhir : દક્ષિણ આફ્રિકા હાલમાં ભારતના પ્રવાસે છે. ટેસ્ટ અને વનડે પછી બંને ટીમો હવે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમી રહી છે. બીજી T20 મેચમાં ભારતને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જે બાદ ગૌતમ ગંભીર અને હાર્દિક પંડ્યાનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 13, 2025, 11:20 AM IST

બીજી T20 હાર્યા બાદ ગૌતમ ગંભીર અને હાર્દિક પંડ્યા વચ્ચે થયો ઝઘડો ? ડ્રેસિંગ રૂમનો વીડિયો લીક

Hardik Pandya-Gautam Gambhir : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે 11 ડિસેમ્બરે મુલ્લાનપુરમાં બીજી T20 રમાઈ હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાએ આ મેચ 51 રનથી જીતી લીધી હતી. આ સાથે શ્રેણી હવે 1-1થી બરાબર થઈ ગઈ છે. મુલાકાતી ટીમે ભારતને 214 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જો કે, ભારતીય ટીમ 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ત્રીજી T20 રવિવાર, 14 ડિસેમ્બરે ધર્મશાલામાં રમાશે. જો કે, બીજી T20 પછી સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેણે ખૂબ ચર્ચા જગાવી છે.

ગૌતમ ગંભીર અને હાર્દિક પંડ્યા વચ્ચે થઈ બબાલ ?

બીજી T20 પછી સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો ફરતો થયો છે, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા ડ્રેસિંગ રૂમમાં વાત કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. જો કે, બંને ખૂબ ગંભીર દેખાતા હતા. એવું લાગતું હતું કે તેઓ કંઈક ચર્ચા કરી રહ્યા છે. બંને વચ્ચે ગંભીર ચર્ચા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી હતી.

હાર્દિક પંડ્યા ઈજામાંથી વાપસી કરી રહ્યો છે

હાર્દિક પંડ્યા 2025 એશિયા કપ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો, જેના કારણે તે પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલમાં રમી શક્યો નહોતો. જો કે, તે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 શ્રેણી પહેલા સંપૂર્ણપણે ફિટ હતો અને તેણે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં પણ ભાગ લીધો હતો.

 

— Amar💫 (@KUNGFU_PANDYA_0) December 12, 2025

પ્રથમ T20માં શાનદાર પ્રદર્શન

કટકમાં રમાયેલી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રથમ T20માં હાર્દિક પંડ્યા પ્લેયર ઓફ ધ મેચ રહ્યો હતો. તેણે બેટિંગ અને બોલ બંનેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. પહેલા બેટિંગ કરતા હાર્દિક પંડ્યાએ 28 બોલમાં અણનમ 59 રન બનાવ્યા. બોલિંગમાં પણ તેણે એક વિકેટ લીધી હતી.
 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Hardik Pandyagautam gambhirInd vs SA

