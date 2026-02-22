Prev
હાર્દિક પંડ્યાએ પુત્ર અને એક્સ વાઈફને આ કારણે ગિફ્ટ કરી 4 કરોડની ગાડી ? જાણો

Hardik Pandya Gift: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ મોડેલ અને અભિનેત્રી નતાશા સ્ટેનકોવિક સાથે લગ્ન કર્યા હતા, અને બંને એક પુત્રના માતા-પિતા બન્યા હતા. જોકે, 2024ની શરૂઆતમાં તેમના સંબંધોમાં તિરાડ પડી ગઈ હતી, અને તેઓએ જુલાઈ 2024માં તેમના અલગ થવાની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારે આજે ઈન્ટરનેટ પર હાર્દિકે નતાશા અને તેના પુત્ર અગત્સયને ગાડી ગિફ્ટમાં આવી તેની ચર્ચા છે.
 

હાર્દિક પંડ્યાએ પુત્ર અને એક્સ વાઈફને આ કારણે ગિફ્ટ કરી 4 કરોડની ગાડી ? જાણો

Hardik Pandya Gift: નતાશા અને હાર્દિકે તેમના અલગ થવાનું કારણ જાહેરમાં જાહેર કર્યું ન હતું. છૂટાછેડા પછી, નતાશા થોડા સમય માટે તેના વતન સર્બિયા પરત ફરી હતી, પરંતુ પછીથી મુંબઈ પરત ફરી હતી. થોડા સમય પહેલા તે ઓટોરિક્ષામાં મુસાફરી કરતી જોવા મળી હતી, જે સૂચવે છે કે તેણીને આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો.

નતાશા સ્ટેનકોવિકનો રસ્તા પર ઓટોરિક્ષામાં મુસાફરી કરતો વાયરલ વીડિયો

સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો હતો, જેમાં નતાશા રસ્તાના કિનારે ઓટોરિક્ષાની રાહ જોતી જોવા મળી રહી છે. આ વીડિયોને કારણે દર્શકોને આશ્ચર્ય થયું છે કે શું નતાશા આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહી છે.

 

પુત્રને આ કારણે ગિફ્ટ આપી ગાડી !

જો કે હાલ એવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે નતાશાને રીક્ષામાં ફરતા જોઈને હાર્દિકે તેને ગિફ્ટ આપી છે. કારણ કે હાર્દિકને તેના પુત્રને ખુબ પ્રેમ કરે છે, ત્યારે જો નતાશા રીક્ષામાં જાય તો તેના પુત્રને પણ રિક્ષામાં જવુ પડે, એટલા માટે એવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે હાર્દિકે તેના પુત્રને ગાડી ગિફ્ટ આપી છે.  

 

હાર્દિક પંડ્યાનો નવો સંબંધ: હાર્દિક પંડ્યા આગળ વધી ગયો

જ્યારે નતાશાએ તેમના છૂટાછેડા પછી હજુ સુધી કોઈ નવા સંબંધમાં પ્રવેશ કર્યો નથી, ત્યારે હાર્દિક પંડ્યાએ તેના જીવનમાં આગળ વધવાનું શરૂ કર્યું છે. તે હાલ માહિકા શર્મા સાથે જોડાયેલા છે, હાલમાં જ તેને માહિકાનો બર્થ ડે સેલિબ્રેટ કર્યો હતો. તાજેતરમાં, માહિકા શર્મા સાથેના તેમના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા થયા છે, જે સૂચવે છે કે તેઓ સબંધમાં છે.

તાજેતરમાં, અહેવાલો સૂચવે છે કે હાર્દિકે માહિકા સાથે સગાઈ કરી છે, પરંતુ કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ મળી નથી.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં હાર્દિકની ભૂમિકા: હાર્દિક પંડ્યાનો એક્સ-ફેક્ટર

ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા આયોજિત T20 વર્લ્ડ કપની સુપર 8 શરૂ થઈ ગઈ છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં હાર્દિક પંડ્યાની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે બેટ અને બોલ બંનેથી તેની ટીમને વિજય તરફ દોરી જવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તેને ભારતનો એક્સ-ફેક્ટર માનવામાં આવે છે.
 

