/હાર્દિક પંડ્યાએ છોડ્યું મુંબઈ... કરિયર માટે લીધો સૌથી મોટો નિર્ણય! હવે આ શહેરમાં થયો શિફ્ટ

Hardik Pandya: હાર્દિક પંડ્યાએ પોતાના ક્રિકેટ કરિયરને લાંબું ખેંચવા માટે એક એવો નિર્ણય લીધો છે, જે અત્યાર સુધી કોઈ મોટા ભારતીય ક્રિકેટરે લીધો ન હતો. ટીમ ઈન્ડિયાના આ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરે પોતાનો ટ્રેનિંગ બેઝ કાયમી માટે બેંગલુરુ શિફ્ટ કરી દીધો છે. હવે જ્યારે પણ તેઓ ભારતીય ટીમ, IPL કે ઘરેલું ક્રિકેટની જવાબદારીઓમાં વ્યસ્ત નહીં હોય, ત્યારે તેમનું ઠેકાણું BCCIનું Centre of Excellence (COE) રહેશે. આ માત્ર શહેર બદલવાનો નિર્ણય નથી, પરંતુ ઈજાઓથી સતત ઝઝૂમી રહેલા હાર્દિકની સમગ્ર ક્રિકેટ રણનીતિ બદલનારું પગલું છે.
હાર્દિક પંડ્યા છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં જેટલો પોતાની મેચ-વિનિંગ બેટિંગ અને બોલિંગ માટે ચર્ચામાં રહ્યો છે, તેટલી જ તેની ફિટનેસ પણ ચિંતાનો વિષય રહી છે. ક્યારેક ઘૂંટીની ઈજા, ક્યારેક પીઠની સમસ્યા અને હવે ક્વાડ્રિસેપ્સ ઇન્જરીથી ઝઝૂમી રહ્યો છે. વારંવાર ઈજાગ્રસ્ત થવાને કારણે તેને ઘણી મહત્વની સિરીઝ અને ટૂર્નામેન્ટ છોડવી પડી છે. આ જ કારણે તેમણે હવે પોતાના કરિયરના બાકીના વર્ષોનું આયોજન સંપૂર્ણપણે ફિટનેસને ધ્યાનમાં રાખીને કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
મુંબઈ છોડવાનો કેમ લીધો નિર્ણય?
હાર્દિક મૂળ વડોદરાનો રહેવાસી છે, પરંતુ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી મુંબઈમાં રહેતો હતો. ત્યાં હાર્દિક મુખ્યત્વે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના હાઈ-પર્ફોર્મન્સ સેન્ટરમાં પ્રેક્ટિસ કરતો હતો. પરંતુ BCCIના એક સૂત્રના જણાવ્યા અનુસાર, લોઅર પરેલ સ્થિત ઘરથી રોજ ટ્રેનિંગ માટે લાંબી મુસાફરી કરવી તેના માટે મુશ્કેલ બની રહી હતી.
બીજી તરફ બેંગલુરુ સ્થિત COEમાં તેને વિશ્વસ્તરીય મેડિકલ, રિકવરી, ફિટનેસ અને સ્કિલ ટ્રેનિંગની તમામ સુવિધાઓ એક જ જગ્યાએ ઉપલબ્ધ છે. આ જ કારણ છે કે, તેમણે બેંગલુરુની બહારના વિસ્તારમાં COEની નજીક એક ઘર ભાડે લીધું છે અને તેને પોતાનું કાયમી ટ્રેનિંગ બેઝ બનાવી લીધું છે.
ભારતીય ક્રિકેટમાં પ્રથમ વખત
અત્યાર સુધી ભારતના સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ ધરાવતા ખેલાડીઓ જરૂર પડે ત્યારે જ COE પહોંચતા હતા. ઈજાના સમયે રિહેબિલિટેશન, ફિટનેસ ટેસ્ટ અથવા રાષ્ટ્રીય ટીમના કેમ્પ દરમિયાન જ ત્યાં સમય વિતાવવામાં આવતા હતા.
હાર્દિક આ પરંપરાને બદલનારો પહેલો મોટો સક્રિય ભારતીય ક્રિકેટર બન્યો છે. હવે તેમની નિયમિત પ્રેક્ટિસ, રિકવરી અને ફિટનેસ પ્રોગ્રામ આ જ સેન્ટરથી સંચાલિત થશે. સૂત્રોનું કહેવું છે કે, હાર્દિક આગામી 5થી 6 વર્ષ સુધી ભારત માટે વ્હાઇટ-બોલ ક્રિકેટ રમવા માંગે છે અને તે જ લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને તેમણે આ નિર્ણય લીધો છે.
પર્સનલ ટીમ પણ રહેશે સાથે
COEની સુવિધાઓ ઉપરાંત હાર્દિક પોતાના પર્સનલ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ અને પર્સનલ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ કન્ડિશનિંગ કોચ સાથે પણ કામ કરશે. એટલે કે, BCCIની વૈજ્ઞાનિક વ્યવસ્થા અને તેની પર્સનલ સપોર્ટ ટીમ બન્ને મળીને તેની ફિટનેસ પર સતત નજર રાખશે. રસપ્રદ વાત એ પણ છે કે, જ્યારે હાર્દિક નેટ્સમાં COE દ્વારા બોલાવવામાં આવેલા બોલરો સામે વધારાની બેટિંગ પ્રેક્ટિસ કરે છે, ત્યારે તેનો ખર્ચ પણ પોતે જ ઉઠાવે છે.
હાલમાં ઈજામાંથી થઈ રહ્યો છે સ્વસ્થ
32 વર્ષનો હાર્દિક હાલમાં ક્વાડ્રિસેપ્સ ઇન્જરીમાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. આ જ ઈજાના કારણે હાર્દિક ભારતના હાલના UK પ્રવાસમાંથી બહાર છે. છેલ્લા છ મહિનામાં તેમણે COEમાં રિહેબિલિટેશન અને ફિટનેસ ટ્રેનિંગમાં ઘણો સમય વિતાવ્યો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, પર્સનલ કારણોસર તેમણે થોડા દિવસોનો ટૂંકો બ્રેક લીધો હતો અને હવે એક-બે દિવસમાં ફરી બેંગલુરુ પરત ફરીને પોતાની રિકવરી શરૂ કરશે.
ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ પર વાપસી કરશે કે નહીં?
ભારતના UK પ્રવાસ બાદ ઝિમ્બાબ્વે સામે ત્રણ T20 મેચોની સિરીઝ રમાવાની છે. જો કે, હાર્દિકની વાપસી હજુ નક્કી નથી. તેની પસંદગી ત્યારે જ શક્ય બનશે જ્યારે તે BCCIના Return-to-Play Protocolને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી લેશે અને મેડિકલ ટીમ તેને સંપૂર્ણ રીતે ફિટ જાહેર કરશે.
પરંતુ એક વાત સ્પષ્ટ છે કે, હાર્દિક પંડ્યાએ પોતાના કરિયરના બીજા તબક્કાની શરૂઆત કરી દીધી છે. મુંબઈથી બેંગલુરુની આ સફર માત્ર સરનામું બદલવાની નથી, પરંતુ ફિટનેસને પ્રાથમિકતા આપીને ભારતીય ક્રિકેટમાં એક નવી કાર્યસંસ્કૃતિ (work culture) સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ પણ માનવામાં આવી રહી છે.