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હાર્દિક પંડ્યાએ છોડ્યું મુંબઈ... કરિયર માટે લીધો સૌથી મોટો નિર્ણય! હવે આ શહેરમાં થયો શિફ્ટ

Hardik Pandya: હાર્દિક પંડ્યાએ પોતાના ક્રિકેટ કરિયરના બાકીના વર્ષો માટે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે મુંબઈ છોડીને બેંગલુરુમાં BCCIના Centre of Excellenceને પોતાનું કાયમી ટ્રેનિંગ બેઝ બનાવી લીધું છે. જાણો તેની પાછળનું મુખ્ય કારણ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 30, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:34 PM IST
હાર્દિક પંડ્યાએ છોડ્યું મુંબઈ... કરિયર માટે લીધો સૌથી મોટો નિર્ણય! હવે આ શહેરમાં થયો શિફ્ટ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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